Le Nissan Qashqai e-Power roule en électrique mais se ravitaille à l’essence : génial sur le papier, mais son prix face à la concurrence pose question

Publié par: Maxime Lefèvre

Doté d’un moteur électrique pour la traction et d’un bloc essence qui sert uniquement de générateur, le Nissan Qashqai e-Power propose une expérience de conduite 100 % électrique… sans prise à brancher. Une solution originale, sobre et silencieuse, accessible dès 38 200 € en finition Acenta.

Et si on pouvait profiter du silence et de la douceur d’un véhicule électrique sans jamais avoir à recharger ? C’est exactement la promesse du Qashqai e-Power, un SUV compact pas comme les autres. Contrairement aux hybrides classiques, le moteur essence n’entraîne jamais les roues : il se contente de produire de l’électricité pour alimenter un moteur électrique de 190 ch, seul responsable de la propulsion. Résultat : aucun à-coup, une réponse immédiate, et une sensation de conduite identique à celle d’un VE, sans contraintes de recharge.

En France, le Nissan Qashqai e-Power démarre à 38 200 € TTC en finition Acenta, avec un niveau d’équipement déjà solide et une consommation réelle sous les 5,5 l/100 km. Il reste éligible à la vignette Crit’Air 1 et échappe à tout malus grâce à ses 119 g/km de CO2 (WLTP). À ce tarif, il se positionne en alternative directe aux hybrides non rechargeables du marché français, comme le Toyota C-HR, le Renault Austral E-Tech ou le Peugeot 3008 Hybrid 136.

Profil du Nissan Qashqai e-Power 2026 en finition Acenta
Le Qashqai e-Power conserve un gabarit compact adapté aux routes françaises, avec 4,43 m de long. © Nissan

Une technologie hybride différente de toutes les autres

Sous son capot, le Nissan Qashqai e-Power ne cache ni une motorisation 100 % thermique, ni une architecture hybride classique. Le fonctionnement est plus singulier : le moteur essence 3 cylindres 1.5 turbo n’entraîne jamais les roues, il agit uniquement comme générateur. Ce sont les 190 ch du moteur électrique avant qui assurent toute la traction. Ce système hybride série procure des sensations de conduite proches d’un véhicule électrique, sans nécessiter de recharge.

Résultat, on retrouve un fonctionnement ultra-silencieux, des démarrages sans à-coup, une fluidité remarquable en ville et une sobriété étonnante sur route. Nissan annonce une consommation mixte de 4,8 à 5,3 l/100 km (WLTP), sans obligation de s’arrêter pour recharger. Un point important pour ceux qui ne peuvent pas installer de borne à domicile, ou qui parcourent de longs trajets.

Intérieur du Qashqai e-Power avec écran central de 12,3 pouces
L’intérieur gagne en modernité avec un large écran tactile et des connectivités sans fil dès la finition Acenta. © Nissan

Un prix agressif ? Pas vraiment face à certains concurrents

C’est là que les choses se compliquent. En France, le Qashqai e-Power est proposé à partir de 38 200 € en finition Acenta, soit l’entrée de gamme, déjà bien dotée (écran 12,3 pouces, Android Auto / Apple CarPlay sans fil, clim auto, caméra de recul). Pas de bonus écologique, mais aucun malus non plus, grâce à ses 119 g/km de CO2.

Mais face à certains SUV concurrents, notamment d’origine chinoise, la proposition n’est plus aussi compétitive :

Modèle Prix TTC France Motorisation Puissance Type hybride
Nissan Qashqai e-Power 38 200 € 1.5 essence + moteur électrique (série) 190 ch Hybride série
MG HS Hybrid 31 990 € 1.5 PHEV rechargeable 258 ch Hybride rechargeable
Toyota C-HR 140H 30 950 € 1.8 essence + électrique 140 ch Hybride parallèle
Renault Austral E-Tech 36 600 € 1.2 + électrique 200 ch Hybride série-parallèle
👉 Le MG HS est 6 000 € moins cher, plus puissant, et offre une autonomie électrique. Le C-HR et l’Austral sont également plus accessibles en prix ou mieux motorisés, selon les versions.

: Face avant du Nissan Qashqai e-Power avec calandre noire et signature LED
Le style dynamique du Qashqai e-Power reste fidèle à l’ADN du modèle, avec une face avant affirmée. © Nissan

Confort, silence et équipement de série

Là où le Qashqai e-Power fait la différence, c’est dans l’agrément de conduite. La sensation de rouler en électrique sans effort, la douceur du système, l’absence de boîtes de vitesses traditionnelles… sont de vrais atouts au quotidien. Même les phases d’accélération sont progressives et naturelles, loin des comportements parfois saccadés de certains hybrides classiques.

Côté équipement, la finition Acenta inclut de série :

  • Écran tactile 12,3 pouces avec Apple CarPlay / Android Auto sans fil
  • Caméra de recul + radars arrière
  • Climatisation automatique bizone
  • Régulateur de vitesse, phares full LED, jantes alliage
  • Freinage d’urgence autonome avec détection piétons

Pour ceux qui souhaitent plus, les finitions supérieures N-Connecta, Tekna et Tekna+ peuvent grimper jusqu’à 45 000 €, mais avec un niveau de confort digne du segment supérieur.

Arrière du Nissan Qashqai e-Power avec feux LED et badge e-Power
À l’arrière, seul le badge ” e-Power ” permet de distinguer cette version hybride série du reste de la gamme. © Nissan

Un SUV rationnel… mais pas pour les chasseurs de prix

Le Qashqai e-Power n’est pas un SUV low cost, ni un champion du rapport prix/puissance. Mais il s’adresse à un public précis : les conducteurs qui veulent la fluidité de l’électrique sans recharge, le confort d’un SUV compact bien construit, et une image de marque solide.

Il ne rivalise pas sur le prix avec un MG HS ou un C-HR 140H, mais il les devance sur l’agrément général, la douceur de conduite, et l’originalité de sa motorisation, qui reste unique sur le marché. Ce n’est pas une affaire en chiffres, c’est une affaire de sensations.

