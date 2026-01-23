ActualitéLe Foton Tunland V9 mélange savoir-faire Mercedes et prix chinois : peut-il...

Le Foton Tunland V9 mélange savoir-faire Mercedes et prix chinois : peut-il vraiment rivaliser avec le Ranger et le Hilux ? Notre essai

Publié par: Alain

Encore inconnu il y a quelques mois, le nom Foton commence doucement à s’installer sur le marché européen. Derrière cette marque chinoise se cache une stratégie bien rôdée : miser sur des véhicules utilitaires solides et bien équipés, distribués par le groupe Astara, déjà présent en France avec SsangYong et Aiways. Et le modèle qui attire aujourd’hui notre attention, c’est le Tunland V9, un pick-up grand format, musclé, aux prétentions aussi bien professionnelles que récréatives.

Sur les pistes andalouses, ce pick-up long de 5,60 m s’est prêté à un premier essai en version quasi-définitive. Et les premières impressions sont plutôt convaincantes : présentation valorisante, confort en hausse, motorisation diesel micro-hybride… le tout avec une étiquette DGT « ECO », un bon point pour les zones à faibles émissions.

Mais dans un segment déjà bien occupé par les références Ford, Toyota, Isuzu ou Mitsubishi, le Foton Tunland V9 a-t-il les arguments pour s’imposer ? Voici ce que nous en retenons.

Vue latérale du Foton Tunland V9 2026 en finition tout-terrain
Le Tunland V9 affiche un gabarit impressionnant de 5,61 m de long, avec une posture musclée et une garde au sol de 24 cm. © Foton

Foton Tunland V9 : un pick-up chinois qui veut jouer dans la cour des grands

Jusqu’à présent, le marché français du pick-up était un terrain dominé par des noms bien établis : Toyota Hilux, Ford Ranger, Isuzu D-Max. Mais depuis début 2026, un nouveau prétendant venu de Chine tente de se faire une place : Foton, via son importateur Astara, connu notamment pour distribuer SsangYong.

Deux modèles sont au catalogue : le Tunland G7, plus rustique, et ce Tunland V9, résolument plus polyvalent, au positionnement plus proche des pick-up de loisirs comme le Ranger Wildtrak. Pensé pour un usage mixte – travail, route, aventure – le V9 cherche à séduire ceux qui veulent de l’espace, de la puissance et du confort, sans forcément céder aux sirènes des SUV.

Dès les premiers tours de roue, une chose frappe : la présentation intérieure n’a rien de low cost. C’est même plutôt bien assemblé, avec des éléments clairement identifiables… comme venant de Mercedes-Benz. Une collaboration technique entre Foton et le groupe allemand permet en effet au V9 d’embarquer des composants tels que les commandes de vitres, une partie de la planche de bord ou les boutons de commande issus de modèles Daimler.

Avant du Foton Tunland V9 avec grande calandre noire et optiques LED
Inspiré du F-150, le V9 impose sa présence avec une face avant massive et une calandre verticale. © Foton

Des dimensions américaines et un style assumé

Difficile de passer inaperçu au volant du V9. Avec ses 5,61 m de long, 2,09 m de large et près de 2 mètres de haut, il joue dans la même catégorie qu’un Ford F-150, dont il s’inspire d’ailleurs visuellement. La signature lumineuse arrière est un clin d’œil évident à son cousin américain. De face, la calandre massive encadrée de feux anguleux en impose. De profil, les jantes de 18 pouces, les barres de toit et les estribos latéraux renforcent l’aspect baroudeur.

Mais sous cette carrosserie statutaire, le Foton Tunland V9 soigne aussi son côté technique. Il propose une garde au sol de 240 mm, une profondeur de franchissement de 70 cm, et des angles tout-terrain respectables (28° en entrée, 26° en sortie, 21° ventral). De quoi affronter sereinement des pistes sans préparation spécifique.

Malgré ses 2,16 tonnes à vide, le V9 se montre maniable grâce à un bon rayon de braquage et une direction bien calibrée pour un usage mixte. Sur route, il reste ferme mais pas tape-cul, et le confort de conduite est très acceptable pour un véhicule de ce gabarit.

Intérieur du Foton Tunland V9 avec éléments d’origine Mercedes
Le V9 surprend par sa présentation intérieure, avec plusieurs commandes et boutons issus du catalogue Mercedes-Benz. © Foton

Diesel micro-hybride, 450 Nm et boîte auto : la fiche technique

Côté mécanique, pas de moteur Mercedes sous le capot, mais un bloc diesel 4 cylindres turbocompressé maison, associé à un système de micro-hybridation 48V. L’ensemble développe 450 Nm de couple dès 1 500 tr/min, transmis aux quatre roues via une boîte automatique à 8 rapports et une transmission intégrale enclenchable avec réducteur.

Ce moteur permet au V9 d’atteindre une vitesse de pointe de 160 km/h, avec un 0 à 100 km/h non communiqué, mais qui n’est clairement pas sa priorité. L’accent est mis sur la souplesse, la capacité de charge et les aptitudes en terrain difficile.

La consommation mixte annoncée est de 10,5 l/100 km, ce qui reste dans la moyenne haute du segment, tout comme les émissions de CO₂ (276 g/km). En revanche, grâce au système micro-hybride, le V9 bénéficie en France de la vignette Crit’Air 1 (équivalent de l’étiquette « ECO » espagnole), un atout non négligeable pour ceux qui évoluent en zone ZFE.

Arrière du pick-up Foton Tunland V9 avec signature lumineuse horizontale
À l’arrière, les feux à LED reprennent un dessin proche du Ford F-150 Lightning, assumant une inspiration américaine. © Foton

Prix France, positionnement et alternatives sur le marché

À partir de 54 500 € TTC, le Tunland V9 n’est pas le pick-up le moins cher du marché. Mais il se positionne clairement en face de versions haut de gamme des Toyota Hilux ou Ford Ranger. À titre de comparaison :

Modèle Prix TTC Puissance Couple Spécificités
Foton Tunland V9 54 500 € ~ 180 ch (non précisé) 450 Nm Micro-hybride, pièces Mercedes
Ford Ranger Wildtrak à partir de 56 300 € 205 ch 500 Nm Diesel, 4×4, boîte auto
Toyota Hilux Invincible à partir de 53 600 € 204 ch 500 Nm Diesel, 4×4, ZFE Crit’Air 2
👉 Le V9 se démarque par son style américain, son équipement généreux et son statut Crit’Air 1. À ce tarif, il propose une vraie alternative « premium abordable » pour les professionnels ou les particuliers cherchant un pick-up statutaire, sans franchir le cap du tout électrique ou du haut de gamme allemand.

