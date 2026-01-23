ActualitéCe mini-SUV électrique à 11 000 € explose les ventes en Asie...

Ce mini-SUV électrique à 11 000 € explose les ventes en Asie et c’est rageant : le VinFast VF 3 n’arrivera jamais en France

Difficile de ne pas sourire en découvrant la silhouette du VinFast VF 3. Avec ses formes cubiques, ses ailes marquées, sa garde au sol surélevée et ses roues repoussées aux quatre coins, ce petit véhicule électrique de 3,19 mètres de long semble tout droit sorti d’un croisement entre une Suzuki Jimny et une Fiat Panda 4×4. Une allure de baroudeur, des dimensions parfaites pour la ville, et surtout un prix d’appel de 235 millions de dongs vietnamiens… soit à peine 11 000 € au taux de change actuel.

Pour ce tarif, le VF 3 propose l’essentiel : quatre places, un coffre minimaliste, une instrumentation numérique simple, et une carrosserie robuste faite pour encaisser les coups du quotidien. Conçu d’abord comme une réponse aux deux-roues motorisés omniprésents au Vietnam, il incarne une vision pragmatique de la voiture urbaine électrique, sans artifice ni suréquipement.

Face avant du VinFast VF 3 avec projecteurs carrés et capot plat
Le look de petit baroudeur avec ses lignes droites rappelle les 4×4 des années 80, mais en version 100 % électrique. © VinFast

Des chiffres modestes, mais cohérents pour la ville

Sous le capot, pas de surprise. Le moteur électrique développe 43,5 ch (32 kW) et entraîne les roues arrière. La batterie, d’une capacité de 18,6 kWh, autorise jusqu’à 200 km d’autonomie selon le cycle NEDC local. En usage réel urbain, on peut tabler sur environ 140 à 160 km, ce qui reste largement suffisant pour les trajets quotidiens domicile-travail ou les petits déplacements.

La vitesse maximale est limitée à 100 km/h, ce qui empêche toute velléité d’autoroute, mais correspond aux besoins urbains et périurbains. La recharge se fait sur une prise domestique ou en courant alternatif, sans charge rapide. En contrepartie, le poids reste contenu (environ 1 100 kg), ce qui permet de limiter la consommation et le coût d’usage. Bref, une voiture pensée pour le quotidien, sans promesse technologique inutile.

Intérieur du VinFast VF 3 avec instrumentation numérique minimaliste
Le poste de conduite mise sur la sobriété : affichage numérique central, matériaux durs et commandes essentielles. © VinFast

Un carton au Vietnam, pas prévu pour l’Europe

En moins d’un an, VinFast a écoulé 44 585 exemplaires de son VF 3, dont plus de 27 000 en trois mois seulement. Un véritable carton au Vietnam, où le modèle s’est hissé en tête des ventes de véhicules électriques devant le VF 5, plus grand et plus cher. Pour VinFast, c’est une réussite stratégique : produire localement un modèle abordable, simple et immédiatement utile dans les grandes villes d’Asie du Sud-Est.

Mais aucune version européenne n’est à l’ordre du jour. Le constructeur vietnamien se concentre pour l’instant sur les marchés américains et européens avec ses grands SUV VF 8 et VF 9, loin de l’approche low-cost du VF 3. Et même si ce dernier attire les regards en ligne, il ne répond à aucune des normes européennes d’homologation : sécurité passive, normes de crash-test, logiciels, compatibilité ADAS, structure de SAV… tout est à repenser pour un hypothétique lancement en France.

Arrière du VinFast VF 3 avec feux verticaux et coffre réduit
L’arrière vertical du VF 3 maximise l’espace intérieur tout en restant visuellement simple. © VinFast

Pourquoi ce type de voiture n’arrive jamais en France ?

La question revient régulièrement, à chaque nouvelle citadine électrique à prix cassé lancée en Asie : pourquoi n’en voit-on aucune sur nos routes ? La réponse est multiple. D’abord, les normes européennes sont parmi les plus strictes au monde, notamment en matière de sécurité, d’équipements de série, d’aides à la conduite, de protection des piétons ou de résistance aux chocs latéraux.

Ensuite, l’absence de réseau après-vente structuré freine toute implantation sérieuse : lancer une voiture à 11 000 € implique des marges faibles, donc une logistique parfaitement huilée. Enfin, les préférences du marché européen – où l’on achète souvent “plus gros que nécessaire” – laissent peu de place à ce type de proposition ultra-compacte. Résultat : le VF 3 restera un succès local et symbolique, une sorte d’anti-SUV des villes que l’Europe ne verra (probablement) jamais sur ses routes

