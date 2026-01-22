Recherche
ActualitéLe Mazda CX-5 2026 débarque plus grand et mieux équipé que jamais...

Le Mazda CX-5 2026 débarque plus grand et mieux équipé que jamais : micro-hybride, Crit’Air 1 et tarif à partir de 35 000 €

Publié par: Marc

Date:

Partager:

Le Mazda CX-5 2026 gagne en dimensions et en technologie, sans faire exploser son prix. En finition d’entrée de gamme, il démarre autour de 35 000 € avec un bloc essence micro-hybride de 194 ch, une étiquette Crit’Air 1 et un équipement déjà bien fourni. Une proposition rationnelle dans un segment de plus en plus électrifié.

Profil du Mazda CX-5 2026 avec nouveau design allongé et gabarit familial
Avec ses 4,69 m de long, le nouveau CX-5 adopte un profil plus étiré tout en conservant une ligne élégante. © Mazda

Lancé en 2012 et devenu un pilier de la gamme Mazda en Europe, le CX-5 s’offre une nouvelle génération pour 2026, en adoptant une silhouette plus imposante, un intérieur modernisé et une motorisation unique mais bien ciblée. Toujours positionné sous le CX-60 dans la hiérarchie de la marque, ce SUV familial adopte désormais un gabarit de 4,69 mètres de long, se rapprochant d’un Volkswagen Tiguan Allspace ou d’un Peugeot 5008, tout en conservant sa philosophie de conduite directe et son approche épurée.

Mazda fait le pari d’une offre simple et cohérente : une seule motorisation essence micro-hybride non rechargeable, sans diesel ni électrique, mais compatible avec les contraintes françaises actuelles (vignette Crit’Air 1, malus contenu). Le tout pour un prix estimé à partir de 35 000 € TTC, une position tarifaire agressive dans un segment où les hybrides rechargeables et électriques imposent souvent des budgets bien supérieurs. De quoi maintenir le CX-5 dans la course, face à des rivaux de plus en plus nombreux et sophistiqués.

Lire aussi  Cette sportive abordable à boîte manuelle restera pure mais s'allie au constructeur le plus fiable du monde : la renaissance parfaite
Tableau de bord du Mazda CX-5 2026 avec écran tactile central et finitions soignées
Le CX-5 2026 adopte un nouveau combiné digital et un grand écran central plus intuitif. © Mazda

Le SUV star de Mazda monte en gamme sans changer de philosophie

Depuis plus de dix ans, le Mazda CX-5 incarne une certaine idée du SUV familial : bien construit, plaisant à conduire, raisonnable dans ses dimensions comme dans ses tarifs. Pour 2026, la nouvelle génération conserve cet ADN mais s’allonge à 4,69 mètres, soit près de 4 cm de plus que le modèle précédent. De quoi améliorer encore l’habitabilité et se rapprocher d’un format plus généreux, sans franchir le seuil du CX-60, son grand frère plus ambitieux.

Côté design, Mazda ne bouleverse rien, mais affine son style : lignes tendues, capot long, surfaces nettes et calandre élargie. Le tout dégage une impression de robustesse maîtrisée, sans ostentation. L’intérieur évolue plus nettement, avec un nouvel écran central plus large, une planche de bord plus horizontale, et une montée en gamme perceptible dans les matériaux. Une modernisation bienvenue, mais toujours dans une ambiance sobre et fonctionnelle, fidèle à l’esprit Mazda.

Face avant du Mazda CX-5 2026 avec calandre élargie et projecteurs LED
La face avant évolue subtilement avec une calandre plus marquée et une signature lumineuse affinée. © Mazda

Une seule motorisation, mais bien ciblée pour le marché français

À l’heure où la plupart des constructeurs multiplient les variantes techniques, Mazda fait le choix inverse : une seule motorisation disponible en France, un bloc 2.5 litres essence atmosphérique de 194 ch, associé à une micro-hybridation légère (MHEV 24V). Une solution qui ne permet pas de rouler en électrique, mais qui abaisse légèrement les émissions de CO2, ce qui limite le malus écologique et garantit une vignette Crit’Air 1, même en 2026.

L’Allemagne a un sérieux problème venu de Suède : 810 km d’autonomie et 6 000 € de moins que les SUV rechargeables allemands

Ce moteur est accouplé à une boîte automatique 6 rapports et à la transmission avant de série, avec une version 4 roues motrices disponible en option sur les finitions hautes. Mazda mise ici sur la simplicité d’usage, la fiabilité mécanique et un comportement routier équilibré. Sans rivaliser en efficience avec un hybride full ou rechargeable, le CX-5 conserve un plaisir de conduite supérieur à la moyenne du segment, avec une direction précise et un amortissement bien calibré.

Lire aussi  Panne de voiture ? Voici comment éviter les arnaques à la dépanneuse
Coffre du Mazda CX-5 2026 avec seuil bas et volume généreux
Le coffre du CX-5 reste l’un des plus logeables du segment, avec un accès facilité par un seuil bas. © Mazda

Une offre de lancement agressive dès 35 000 €

Si Mazda France n’a pas encore communiqué les tarifs définitifs, les premières indications convergent vers un prix de départ autour de 35 000 € TTC pour la finition d’accès. Un tarif compétitif pour un SUV de cette taille, équipé d’un moteur de près de 200 ch, avec boîte auto et micro-hybridation. En comparaison, un Peugeot 3008 PureTech 130 EAT8 atteint déjà ce niveau de prix, avec des performances inférieures.

En montant en gamme, le CX-5 proposera des versions mieux équipées avec transmission intégrale, sièges chauffants, système audio Bose, jantes 19″, ou sellerie cuir. Mais même la version d’entrée de gamme (comparable à la Prime-Line) propose de série la climatisation auto, les phares à LED, l’écran tactile connecté, les aides à la conduite et le freinage automatique d’urgence. Une stratégie simple mais bien calibrée, qui évite l’effet “option piège”.

Arrière du Mazda CX-5 2026 avec feux redessinés et hayon vertical
Le hayon vertical et les nouveaux feux à LED modernisent l’arrière du CX-5 sans le dénaturer. © Mazda

Finition Prime-Line : simple mais sérieuse

La finition de base, appelée Prime-Line ou équivalent, n’a rien d’indigent. Mazda a toujours soigné l’équipement de ses modèles d’entrée de gamme, et ce CX-5 2026 ne déroge pas à la règle. L’instrumentation numérique, le grand écran central avec compatibilité Apple CarPlay/Android Auto sans fil, les capteurs de stationnement, la caméra de recul et les phares full LED sont proposés de série. Seule la sellerie tissu et quelques inserts plastiques rappellent qu’il s’agit de la version de base.

Mais l’ergonomie, le confort et la qualité perçue restent au-dessus de nombreux concurrents thermiques à ce niveau de prix. Pour un usage familial ou quotidien, cette version suffit largement, avec l’avantage de limiter le budget d’achat tout en conservant un agrément supérieur à la moyenne. Et pour ceux qui souhaitent un peu plus de raffinement ou de sécurité, Mazda propose une montée en gamme linéaire sans piège tarifaire.

Lire aussi  Ce SUV japonais anti-premium prépare sa révolution : un nouveau moteur hybride pour défier le Toyota RAV4
Ajoutez nous à votre flux Google News
Article précédent
La fin d’un règne : Tesla perd sa couronne de leader des ventes électriques pendant que Mercedes se fait détrôner sur les hybrides rechargeables
Article suivant
Ce mini-SUV électrique à 11 000 € explose les ventes en Asie et c’est rageant : le VinFast VF 3 n’arrivera jamais en France
Marc
Marc
Passionné d'automobile, je mets ma plume au service de l'exploration et de la compréhension des dernières innovations du secteur. Mon engagement est de fournir une analyse précise et éclairée, valorisant la technologie, le design et la performance. Grâce à mon expertise, je cherche à guider les lecteurs dans leurs choix et à partager les histoires fascinantes derrière chaque modèle. Mon objectif ? Éclairer, informer et inspirer chaque amateur d'automobile à travers mes écrits.

Sur le même sujet

Le légendaire moteur 2JZ inventé au Japon et idolâtré par le monde entier fait son grand retour avec la renaissance d’une sportive mythiq

Le nom MR2 évoque encore chez les amateurs un certain parfum de transgression. Un moteur central arrière, une...

Ce SUV chinois au look bodybuildé cache 176 ch sous le capot et pourrait faire très mal à la MG HS en France

Sur le marché europeen, il commence à se faire remarquer. Venu tout droit de Chine, l’EVO 6 est...

Ce SUV incarne l’esprit tout-terrain comme personne : un Land Cruiser en miniature et exactement le 4×4 dont la France a besoin

Depuis ses débuts dans les années 90, le Toyota RAV4 a souvent joué les équilibristes : entre le...

Cette baroudeuse 2026 née pour l’aventure tient toutes ses promesses hors des sentiers battus

Subaru n’a jamais eu besoin d’en faire des tonnes pour séduire les aventuriers du quotidien. Avec sa transmission...

Suivez nous

En tant que jeune média indépendant, passionandcar.fr s'efforce de vous fournir du contenu pertinent et de qualité sur le monde automobile. Pour continuer à grandir et à vous offrir le meilleur, nous avons besoin de votre soutien.
Vous pouvez nous aider en nous suivant et en nous ajoutant à vos favoris ou sur Google Actualités. Cela nous permet de toucher un plus large public et de renforcer notre présence en ligne. D'ailleurs, nos amis anglophones peuvent nous retrouver sur passionandcar.com

© 2025 PassionAndCar. Tous droits réservés.