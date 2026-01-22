Le Mazda CX-5 2026 débarque plus grand et mieux équipé que jamais : micro-hybride, Crit’Air 1 et tarif à partir de 35 000 €

Le Mazda CX-5 2026 gagne en dimensions et en technologie, sans faire exploser son prix. En finition d’entrée de gamme, il démarre autour de 35 000 € avec un bloc essence micro-hybride de 194 ch, une étiquette Crit’Air 1 et un équipement déjà bien fourni. Une proposition rationnelle dans un segment de plus en plus électrifié.

Lancé en 2012 et devenu un pilier de la gamme Mazda en Europe, le CX-5 s’offre une nouvelle génération pour 2026, en adoptant une silhouette plus imposante, un intérieur modernisé et une motorisation unique mais bien ciblée. Toujours positionné sous le CX-60 dans la hiérarchie de la marque, ce SUV familial adopte désormais un gabarit de 4,69 mètres de long, se rapprochant d’un Volkswagen Tiguan Allspace ou d’un Peugeot 5008, tout en conservant sa philosophie de conduite directe et son approche épurée.

Mazda fait le pari d’une offre simple et cohérente : une seule motorisation essence micro-hybride non rechargeable, sans diesel ni électrique, mais compatible avec les contraintes françaises actuelles (vignette Crit’Air 1, malus contenu). Le tout pour un prix estimé à partir de 35 000 € TTC, une position tarifaire agressive dans un segment où les hybrides rechargeables et électriques imposent souvent des budgets bien supérieurs. De quoi maintenir le CX-5 dans la course, face à des rivaux de plus en plus nombreux et sophistiqués.

Le SUV star de Mazda monte en gamme sans changer de philosophie

Depuis plus de dix ans, le Mazda CX-5 incarne une certaine idée du SUV familial : bien construit, plaisant à conduire, raisonnable dans ses dimensions comme dans ses tarifs. Pour 2026, la nouvelle génération conserve cet ADN mais s’allonge à 4,69 mètres, soit près de 4 cm de plus que le modèle précédent. De quoi améliorer encore l’habitabilité et se rapprocher d’un format plus généreux, sans franchir le seuil du CX-60, son grand frère plus ambitieux.

Côté design, Mazda ne bouleverse rien, mais affine son style : lignes tendues, capot long, surfaces nettes et calandre élargie. Le tout dégage une impression de robustesse maîtrisée, sans ostentation. L’intérieur évolue plus nettement, avec un nouvel écran central plus large, une planche de bord plus horizontale, et une montée en gamme perceptible dans les matériaux. Une modernisation bienvenue, mais toujours dans une ambiance sobre et fonctionnelle, fidèle à l’esprit Mazda.

Une seule motorisation, mais bien ciblée pour le marché français

À l’heure où la plupart des constructeurs multiplient les variantes techniques, Mazda fait le choix inverse : une seule motorisation disponible en France, un bloc 2.5 litres essence atmosphérique de 194 ch, associé à une micro-hybridation légère (MHEV 24V). Une solution qui ne permet pas de rouler en électrique, mais qui abaisse légèrement les émissions de CO2, ce qui limite le malus écologique et garantit une vignette Crit’Air 1, même en 2026.

Ce moteur est accouplé à une boîte automatique 6 rapports et à la transmission avant de série, avec une version 4 roues motrices disponible en option sur les finitions hautes. Mazda mise ici sur la simplicité d’usage, la fiabilité mécanique et un comportement routier équilibré. Sans rivaliser en efficience avec un hybride full ou rechargeable, le CX-5 conserve un plaisir de conduite supérieur à la moyenne du segment, avec une direction précise et un amortissement bien calibré.

Une offre de lancement agressive dès 35 000 €

Si Mazda France n’a pas encore communiqué les tarifs définitifs, les premières indications convergent vers un prix de départ autour de 35 000 € TTC pour la finition d’accès. Un tarif compétitif pour un SUV de cette taille, équipé d’un moteur de près de 200 ch, avec boîte auto et micro-hybridation. En comparaison, un Peugeot 3008 PureTech 130 EAT8 atteint déjà ce niveau de prix, avec des performances inférieures.

En montant en gamme, le CX-5 proposera des versions mieux équipées avec transmission intégrale, sièges chauffants, système audio Bose, jantes 19″, ou sellerie cuir. Mais même la version d’entrée de gamme (comparable à la Prime-Line) propose de série la climatisation auto, les phares à LED, l’écran tactile connecté, les aides à la conduite et le freinage automatique d’urgence. Une stratégie simple mais bien calibrée, qui évite l’effet “option piège”.

Finition Prime-Line : simple mais sérieuse

La finition de base, appelée Prime-Line ou équivalent, n’a rien d’indigent. Mazda a toujours soigné l’équipement de ses modèles d’entrée de gamme, et ce CX-5 2026 ne déroge pas à la règle. L’instrumentation numérique, le grand écran central avec compatibilité Apple CarPlay/Android Auto sans fil, les capteurs de stationnement, la caméra de recul et les phares full LED sont proposés de série. Seule la sellerie tissu et quelques inserts plastiques rappellent qu’il s’agit de la version de base.

Mais l’ergonomie, le confort et la qualité perçue restent au-dessus de nombreux concurrents thermiques à ce niveau de prix. Pour un usage familial ou quotidien, cette version suffit largement, avec l’avantage de limiter le budget d’achat tout en conservant un agrément supérieur à la moyenne. Et pour ceux qui souhaitent un peu plus de raffinement ou de sécurité, Mazda propose une montée en gamme linéaire sans piège tarifaire.