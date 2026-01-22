L’Allemagne a un sérieux problème venu de Suède : 810 km d’autonomie et 6 000 € de moins que les SUV rechargeables allemands

Volvo poursuit sa mutation vers le tout électrique avec méthode et cohérence. Après le SUV compact EX30 et le grand EX90, c’est désormais le coeur de gamme qui se renouvelle. Le nouveau Volvo EX60 vient remplacer l’actuel XC60 thermique, un best-seller en Europe et en France, notamment chez les familles urbaines CSP+. Avec cette nouvelle génération, la marque scandinave passe à l’étape supérieure : design affûté, technologie embarquée discrète mais redoutable, et surtout une autonomie électrique annoncée jusqu’à 810 km selon les premières estimations.

Ce chiffre impressionne, d’autant qu’il s’accompagne d’un ensemble de choix techniques ambitieux : plateforme SPA3 dérivée du grand EX90, carrosserie allégée par la technologie de ” mega-casting “, batterie de grande capacité… Le EX60 ne se contente pas de suivre la tendance, il tente de l’imposer dans un segment premium déjà très disputé. Face aux Tesla Model Y, BMW iX3 ou Mercedes EQC, Volvo veut jouer la carte du raffinement intelligent, du confort scandinave et de la sobriété visuelle.

L’enjeu est clair : assurer la transition entre le succès passé du XC60 et l’avenir 100 % électrique de la marque, tout en conservant une dimension accessible. Volvo vise un tarif de départ sous les 60 000 €, ce qui placerait le EX60 en position stratégique pour le marché français. Ni ostentatoire, ni techno-démonstratif, ce SUV électrique familial s’annonce comme l’électromobilité apaisée, à la suédoise.

Une silhouette soignée au service de l’aérodynamique

Volvo poursuit l’évolution de son langage stylistique : simple, pur, lisible. Le EX60 2026 reprend les codes de ses frères EX30 et EX90, mais dans un format intermédiaire, parfaitement calibré pour l’Europe. Les surfaces sont tendues, les volumes lissés, et les détails techniques – comme les poignées affleurantes ou le toit légèrement fuyant – participent à une aérodynamique optimisée, essentielle pour maximiser l’autonomie.

Les projecteurs conservent la célèbre signature lumineuse en ” marteau de Thor “, tandis que les jantes au dessin fermé confirment l’approche efficiente. Le SUV affiche une présence affirmée mais sans agressivité : le design suédois évite les excès, préférant une élégance sobre qui contraste avec certains concurrents premium aux lignes plus démonstratives. Le message est clair : ici, le style est au service de la fonction.

Un intérieur scandinave réinventé

L’habitacle du Volvo EX60 marque une nouvelle étape dans la stratégie de digitalisation de la marque. Premier modèle à intégrer un grand écran tactile horizontal, il s’éloigne du format portrait habituel chez Volvo. Ce choix répond à une volonté de rationaliser l’usage et de faciliter l’accès aux fonctions embarquées, tout en améliorant l’ergonomie. L’écran central concentre la navigation, la climatisation et les services connectés, mais sans sombrer dans la surenchère technologique.

La planche de bord reste fidèle à l’ADN Volvo : matériaux durables, bois ou textile haut de gamme, éclairage d’ambiance discret. L’ambiance est volontairement apaisée, avec peu de boutons physiques, une interface limpide, et un agencement pensé pour la clarté. Le volume habitable s’annonce généreux, notamment aux places arrière, grâce à l’empattement étiré permis par la plateforme dédiée. Le EX60 n’est pas une vitrine techno, mais un véritable cocon familial moderne.

Une fiche technique impressionnante

Le chiffre qui marque les esprits, c’est évidemment celui-ci : jusqu’à 810 km d’autonomie. Volvo n’a pas encore précisé s’il s’agit d’une estimation WLTP ou CLTC, mais même en version réaliste, le EX60 devrait dépasser les 650 km WLTP sur certaines versions. Il reposera sur la plateforme SPA3, déjà utilisée pour le grand EX90, avec des modules batteries plus compacts, un châssis optimisé et une technologie de fabrication issue du “mega-casting” pour alléger la structure.

Cette nouvelle base permet aussi d’intégrer les dernières technologies ADAS de Volvo, ainsi que des capacités de conduite semi-autonome évolutives. Le SUV pourra recevoir des mises à jour OTA et embarque la toute nouvelle architecture logicielle développée avec Google, déjà vue sur EX30 et EX90. Côté motorisations, Volvo devrait proposer deux versions principales : une propulsion avec batterie de 75 kWh, et une transmission intégrale à double moteur avec batterie de 100 kWh.

Entre Tesla Model Y, BMW iX3 et Mercedes EQC : le match premium s’intensifie

Sur le marché français, le Volvo EX60 2026 s’apprête à affronter un segment déjà saturé. Le Tesla Model Y y règne en maître, fort de son efficacité et de son écosystème unique. BMW propose un iX3 plus conventionnel, tandis que Mercedes décline l’EQC dans une version plus luxueuse, mais plus datée. Volvo, de son côté, entend offrir une alternative rationnelle, élégante et confortable, sans tomber dans le bling-bling ou la technologie à outrance.

Avec un tarif d’appel attendu sous les 60 000 €, le EX60 pourrait se positionner habilement entre ces offres. Il bénéficierait ainsi du bonus écologique de 4 000 €, tant qu’il respecte les critères de production européenne et d’empreinte carbone. S’il réussit à conserver l’ADN Volvo – sécurité, confort, design sobre – tout en apportant une réelle avancée en autonomie et en efficience, ce SUV pourrait bien devenir une référence familiale pour la clientèle premium électrifiée.