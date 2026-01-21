Un break hybride Dacia en 2026 avec de l’espace à revendre et un tarif imbattable : les familles vont se l’arracher

Dacia s’apprête à frapper fort en 2026. La marque roumaine travaillerait sur un tout nouveau modèle hybride de grande taille. Ni SUV compact ni citadine électrifiée, mais un véhicule familial, logeable et accessible, fidèle à la recette Dacia – mais adapté aux exigences actuelles, avec une motorisation électrifiée.

L’idée ? Proposer un modèle plus habitable que la Sandero, plus moderne que le Jogger, et capable d’affronter les trajets du quotidien sans sacrifier la sobriété. En clair, une voiture simple, spacieuse, hybride, et surtout économique à l’achat comme à l’usage, sans gadgets inutiles ni suréquipement hors de prix. Le tout dans un format break, pensé pour les familles d’aujourd’hui.

Si le tarif reste fidèle à la philosophie de la marque – et tout laisse à penser que ce sera le cas -, ce nouveau modèle pourrait bien devenir un vrai carton en 2026, notamment auprès des foyers à la recherche d’un véhicule hybride polyvalent, sans tomber dans les prix délirants du marché actuel.

Un nouveau modèle dans l’esprit Dacia : simple, spacieux et sans superflu

Dacia n’a jamais cherché à jouer dans la cour des constructeurs technophiles ou premium. Sa force, c’est d’aller à l’essentiel, de proposer des voitures honnêtes, fonctionnelles, bien pensées pour un usage réel, et surtout vendues à des prix que beaucoup croyaient disparus. Ce nouveau modèle, attendu pour 2026, ne dérogera pas à la règle.

Il ne s’agit pas d’un SUV coupé ou d’un crossover électrifié suréquipé, mais d’un véhicule à vocation clairement familiale, qui devrait se situer au-dessus du Jogger en termes de gabarit et d’habitabilité. Avec cinq ou sept places possibles, une vraie modularité et un coffre généreux, ce modèle hybride pourrait bien incarner la relève naturelle des breaks compacts et ludospace abordables, aujourd’hui en voie d’extinction.

Une hybridation simple mais efficace, sans complexité ni surcoût

D’après les premières fuites, ce futur modèle reposerait sur une motorisation hybride classique (non rechargeable), probablement issue de la banque d’organes Renault, et déjà vue sur la Clio, le Captur ou l’Arkana. On parle donc d’un système éprouvé, à base de bloc essence 1.6 atmosphérique, avec une batterie de faible capacité et une transmission automatique multimode.

Pas de quoi rouler en 100 % électrique sur 50 kilomètres, mais suffisant pour alléger la consommation en ville, fluidifier les relances, et surtout bénéficier du précieux sésame ” étiquette Crit’Air 1 “, qui préservera l’accès aux ZFE (zones à faibles émissions) dans les grandes agglomérations françaises.

Une réponse pragmatique aux familles exclues du marché neuf

Le pari de Dacia est aussi sociétal. Alors que le prix moyen d’une voiture neuve frôle désormais les 30 000 €, les familles modestes ou les acheteurs pragmatiques sont les grands oubliés du marché. Le nouveau Duster, aussi séduisant soit-il, ne suffira pas à combler ce vide. Ce futur modèle hybride, plus long, plus habitable, pourrait répondre à un besoin non couvert.

Et il le ferait avec les armes qui font le succès de Dacia depuis 20 ans : une finition sans fioritures, un équipement utile mais pas délirant, et une robustesse générale qui inspire confiance. S’il reste sous la barre des 24 000 €, ce modèle pourrait tout simplement exploser les compteurs en 2026, à l’image de ce qu’a fait la Sandero ces dernières années.