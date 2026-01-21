Le KIA Niro fait peau neuve et ces premières photos dévoilent un SUV hybride transformé malgré une carrière déjà bien remplie

Dès le premier coup d’oeil, le Kia Niro 2026 affiche la volonté de s’aligner esthétiquement sur le reste de la gamme. La face avant évolue sensiblement, avec des blocs optiques redessinés et une calandre qui se fait plus fluide, plus horizontale. Le bouclier avant adopte de nouvelles prises d’air plus sobres, et la signature lumineuse reprend les codes du ” Tiger Face ” déjà vus sur les EV6 et EV9. C’est une manière pour Kia de créer une continuité stylistique entre ses modèles thermiques, hybrides et électriques.

À l’arrière, le changement le plus visible concerne le déplacement de la plaque d’immatriculation, qui descend désormais dans le pare-chocs. Ce choix allège visuellement le hayon, tout en contribuant à une silhouette plus épurée. Le dessin des feux, en boomerang vertical, reste globalement inchangé. Ce restylage ne bouleverse pas le gabarit ni la philosophie du Niro, mais il le raffermit visuellement dans un segment où les codes évoluent rapidement.

Un intérieur modernisé par petites touches

À bord, l’évolution est plus discrète. Le volant est nouveau – on retrouve ici celui récemment introduit sur d’autres modèles Kia -, tandis que l’interface numérique semble profiter d’un léger rafraîchissement. Le combiné d’instrumentation et l’écran central, toujours bien intégrés dans un panneau incurvé, conservent leur ergonomie. Kia n’annonce pas encore de refonte majeure des systèmes multimédia, mais il est probable que la version française profite des dernières mises à jour OTA et de compatibilités Android Auto / Apple CarPlay sans fil.

En revanche, pas de bouleversement à signaler sur la planche de bord, les matériaux ou l’agencement général. Le Niro conserve sa présentation fonctionnelle et son bon rapport habitabilité/encombrement, apprécié des familles urbaines. Un point fort qu’il ne fallait pas dénaturer, même dans le cadre d’un restylage.

Mécanique inchangée… pour l’instant

Kia n’a pour l’instant communiqué aucune évolution technique concernant les motorisations proposées sur ce Niro 2026. Le modèle devrait donc logiquement reconduire ses trois variantes connues : hybride (HEV), hybride rechargeable (PHEV) et 100 % électrique (e-Niro). Cette polyvalence reste l’un des arguments clés du Niro sur le marché français, d’autant que son homologation WLTP lui permet d’échapper à tout malus.

En l’état, le Niro HEV développe 141 ch et offre une consommation réelle souvent inférieure à 5 l/100 km. La version PHEV peut parcourir jusqu’à 65 km en électrique, et reste éligible au bonus écologique de 1 000 € en 2026, sous réserve de ne pas dépasser les 50 g/km de CO2. Quant à la version 100 % électrique (e-Niro), elle pourrait cependant voir son avenir compromis face au Kia EV3, plus moderne, sur plateforme dédiée et annoncé à un tarif concurrentiel.

Un SUV en danger dans sa propre maison

Avec ce restylage, le Kia Niro 2026 ne cherche pas à conquérir de nouveaux segments. Il tente plutôt de défendre sa position dans un environnement devenu hostile. Hostile d’abord parce que le marché français regorge de SUV compacts électrifiés – Toyota C-HR, Renault Austral E-Tech, Peugeot 3008 hybride rechargeable – mais aussi parce que la gamme Kia elle-même semble aujourd’hui lui faire de l’ombre.

Le Stonic, récemment mis à jour, propose un format plus urbain à un tarif nettement plus bas. Le Seltos, bien que peu diffusé en France, gagne en maturité et pourrait séduire les familles en quête d’espace. Et surtout, le Kia EV3, SUV 100 % électrique compact sur plateforme E-GMP, arrive avec un design novateur, une technologie de pointe et un positionnement tarifaire agressif. Ce dernier pourrait très vite rendre obsolète la version électrique du Niro, et à terme, remettre en question la pertinence de sa triple offre hybride