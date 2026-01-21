L’Alpine A290 est la Renault 5 la plus méchante et la plus fun à conduire : mais son surcoût par rapport à la R5 classique est-il vraiment justifié ?

Le Renault 5 E-Tech a à peine eu le temps de s’installer dans les rues qu’une autre version, plus radicale, fait déjà parler d’elle. Signée Alpine, la A290 reprend la plateforme de la citadine électrique, mais la pousse bien plus loin : puissance revue à la hausse, châssis retravaillé, look bodybuildé et ambiance sportive, cette variante entend ressusciter l’esprit du R5 Turbo à l’ère zéro émission.

Mais à plus de 38 000 €, l’A290 coûte près de 10 000 € de plus qu’un R5 bien équipé. Un écart qui soulève une vraie question : s’agit-il d’un simple R5 maquillé façon GT-Line, ou d’une vraie bombinette taillée pour l’émotion ? Car si le style en impose, c’est au volant que la différence doit se faire sentir. Et sur ce terrain, Alpine promet un vrai changement de philosophie, avec une voiture plus vivante, plus communicative, plus passion.

Entre la polyvalence rationnelle du Renault 5 et la fougue revendiquée de l’A290, le choix n’est pas qu’une affaire de budget. C’est un duel entre deux visions de l’électrique urbaine : l’une apaisée et pragmatique, l’autre nerveuse et expressive. Alors, faut-il vraiment monter en gamme pour ressentir quelque chose au volant ? On a confronté les deux pour vous aider à trancher.

Une base commune, deux philosophies

À première vue, l’Alpine A290 pourrait passer pour une simple déclinaison musclée du Renault 5 E-Tech. Même gabarit compact (à peine 4 mètres), silhouette identique dans ses grandes lignes, même plateforme CMF-B EV, même batterie de 52 kWh. Pourtant, derrière les ressemblances se cache un changement de philosophie radical, qui dépasse largement le badge.

Là où le R5 vise une mobilité électrique accessible et rassurante, l’A290 s’adresse aux passionnés. Ceux qui regrettent les bombinettes thermiques, ceux qui attendent de l’électrique un peu plus qu’une réponse lissée à la circulation urbaine. Alpine ne cache pas son ambition : faire de la A290 la première vraie sportive compacte 100 % électrique française, dans la lignée de l’A110… mais pour la ville.

Et le positionnement ne doit rien au hasard. Le marché européen voit débarquer une nouvelle génération de hot-hatch électriques : Abarth 500e, Mini JCW Electric, Lancia Ypsilon HF, et bientôt Cupra Raval. Dans ce contexte, Alpine entend occuper une place à part : celle d’un constructeur sportif, pas d’un généraliste avec un kit carrosserie.

Design et ambiance : l’A290 muscle le trait

Visuellement, le contraste saute aux yeux. L’A290 s’élargit (+60 mm par essieu), s’abaisse, se muscle. Ses ailes plus marquées, ses bas de caisse proéminents et ses jantes de 19 pouces spécifiques renforcent son assise et son agressivité. Chaque détail accentue la tension visuelle : feux à double module avant, signature lumineuse Alpine, bouclier spécifique… Elle fait nettement plus virile que la R5, sans tomber dans la caricature.

À bord, l’ADN Alpine est plus subtil, mais bien présent. Le mobilier reste proche du Renault 5, mais les matériaux changent la donne : sellerie cuir, surfaces plus moelleuses, surpiqûres soignées. Surtout, le volant change tout : plus petit, gainé, équipé d’un bouton “Overboost” pour une poussée temporaire de puissance, et d’une molette de réglage de la récupération d’énergie, absente du R5 de base. Des petits détails qui traduisent une vraie logique de conduite active.

La console centrale adopte aussi une touche plus exclusive, inspirée de celle de l’Alpine A110. Sans révolutionner l’ergonomie, l’ensemble apporte une ambiance plus immersive, plus orientée pilote que conducteur.

Sur la route : un vrai tempérament de sportive

C’est là que l’écart se creuse vraiment. Là où le Renault 5 propose jusqu’à 150 ch dans sa version la plus musclée, l’Alpine A290 grimpe à 180 ou 220 ch selon la finition. Mais la différence ne se résume pas aux chiffres : elle se ressent dans la manière dont la voiture se place, freine, relance, et vit dans les virages.

L’A290 profite d’un châssis retravaillé avec de nouvelles barres stabilisatrices, des freins Brembo à l’avant, des pneus Michelin Pilot Sport EV développés spécifiquement, et une direction plus directe. Le résultat : une précision de conduite rare dans l’électrique compact, avec un train avant incisif et un équilibre dynamique qui évoque clairement les petites GTI d’hier.

Le bouton Overboost, qui ajoute brièvement un surplus de puissance (hors pleine charge), participe aussi à cette expérience plus intense, tout comme les réglages de régénération à la volée via la molette au volant. La conduite n’est plus simplement fluide, elle devient engageante. On retrouve enfin de vraies sensations à bord d’un petit modèle électrique.

Prix, équipements, usage : faut-il vraiment franchir le cap ?

À plus de 38 000 € en entrée de gamme, l’A290 se positionne bien au-dessus d’un Renault 5 Techno avec batterie 52 kWh, vendu autour de 29 000 €. Un écart important, mais à relativiser au regard de la dotation : charge rapide DC 100 kW, sellerie cuir, éclairage full LED, aides à la conduite avancées, capteurs avant/arrière, jantes de 19 pouces, et même un wallbox avec installation offerte (dans la limite des stocks).

De série, l’Alpine embarque aussi l’interface OpenR Link avec Google intégré, partagée avec le R5, mais enrichie d’une exclusivité : Alpine Telemetrics. Une application embarquée qui permet d’analyser ses performances, ses trajectoires, et même d’améliorer sa conduite via des conseils personnalisés. Un gadget pour certains, un vrai atout pour les pilotes du dimanche.

Alors, faut-il franchir le cap ? Tout dépend de ce que vous attendez de votre voiture électrique. Si la mobilité propre suffit à votre bonheur, le Renault 5 fait parfaitement le job. Mais si vous voulez ressentir quelque chose au volant, retrouver un minimum de passion dans une citadine zéro émission, l’A290 offre un supplément d’âme devenu rare – et pour une fois, justifié.