Fiat propose de supprimer des équipements de sécurité pour vendre des voitures moins chères, à condition de brider leur vitesse maximale

Les citadines sont devenues un luxe. En quelques années, le prix moyen d’une petite voiture neuve a grimpé de 60 %, au point de faire fuir de nombreux acheteurs vers le marché de l’occasion ou les modèles venus de Chine. Face à cette inflation, Fiat avance une idée radicale : et si l’on retirait certains équipements de sécurité coûteux… à condition de brider la vitesse maximale des voitures ?

C’est la proposition formulée par Olivier François, directeur général de Fiat, qui estime que la plupart des aides à la conduite imposées par la réglementation européenne sont inutiles dans un usage urbain. Pour lui, un Fiat Panda ou une 500 électrique n’a pas besoin de détecter un véhicule en sens inverse à 130 km/h ou de corriger activement une trajectoire sur autoroute. Limiter ces voitures à 120 km/h pourrait alors justifier de s’affranchir de certains systèmes comme l’AEB, la lecture des panneaux ou les caméras à 360°.

L’idée peut sembler provocante, mais elle touche un vrai point sensible : jusqu’où pousser la sécurité si cela rend les voitures inaccessibles ? Entre réglementation, coût de production et attentes des clients, Fiat rouvre un débat de fond : faut-il tout standardiser… ou repenser les normes en fonction des usages réels ?

Une déclaration choc pour relancer les petites voitures

Dans une interview récente, Olivier François, directeur général de Fiat, a surpris son monde. Il s’est dit prêt à limiter volontairement la vitesse maximale de ses citadines – comme la Fiat 500, la Panda ou le futur Grande Panda – à 120 km/h, soit la vitesse légale sur autoroute dans plusieurs pays européens. Mais ce n’est pas pour des raisons écologiques ou de sécurité routière : c’est pour éviter d’avoir à intégrer certains systèmes d’aide à la conduite devenus obligatoires.

Son raisonnement est simple : les normes européennes imposent depuis juillet 2024 de nombreux équipements (AEB avec détection piéton, lecture des panneaux, caméra de recul, alerte de franchissement de ligne, assistant de trajectoire…), initialement pensés pour sécuriser les véhicules à haute vitesse. Or, selon Fiat, ces dispositifs n’ont aucune utilité dans une voiture urbaine limitée en performances, mais font grimper mécaniquement les coûts. La solution proposée : brider la vitesse, pour alléger l’équipement… et donc le prix.

Des aides à la conduite devenues trop contraignantes ?

La position de Fiat met en lumière un problème bien réel : la standardisation des exigences techniques, sans distinction selon le type de véhicule ou son usage. Les citadines, traditionnellement plus abordables, se retrouvent lestées des mêmes contraintes que des SUV familiaux, avec un impact économique beaucoup plus fort. Difficile, en effet, d’amortir des caméras, capteurs et calculateurs coûteux sur une voiture vendue autour de 15 000 €.

Olivier François va jusqu’à qualifier ces normes de ” descabellado ” (absurde), en rappelant que les petites voitures de 2018 ou 2019 – pourtant exemptes de ces systèmes – n’étaient pas dangereuses pour autant. Pour Fiat, il ne s’agit pas de revenir à l’ère pré-ESP, mais d’adapter les exigences à la réalité des citadines. Une manière de dénoncer un système réglementaire pensé avant tout pour les gros véhicules, alors que la demande réelle évolue vers des voitures compactes, électriques ou non, et plus accessibles.

Une stratégie à rebours du marché, mais pas sans logique

Fiat ne fait pas cavalier seul. Depuis plusieurs mois, la Commission européenne réfléchit à créer une nouvelle catégorie de véhicules légers, baptisée M1E, pour permettre le développement de véhicules électriques urbains simplifiés, allégés en matière de normes de sécurité et de connectivité. Une réponse directe à la montée en puissance des micro-citadines chinoises, qui arrivent avec un rapport prix/prestations imbattable.

La proposition de Fiat s’inscrit donc dans cette logique. En limitant la vitesse à 120 km/h, la marque italienne espère rester conforme aux usages urbains tout en échappant à une partie des contraintes. Il ne s’agit pas seulement de contourner les règles, mais de redonner un espace économique viable à la voiture urbaine, qui souffre aujourd’hui d’un double effet ciseau : explosion des coûts, et disparition progressive des segments B et A thermiques.

Faut-il choisir entre prix bas et sécurité ?

La vraie question, au fond, est celle du compromis. En admettant que Fiat parvienne à ses fins : est-on prêt à acheter une voiture moins chère, mais sans les aides que l’on jugeait hier indispensables ? Et surtout, le consommateur aura-t-il confiance dans un véhicule volontairement moins bien équipé ? Fiat évoque une économie substantielle à la clé, mais sans chiffre précis. On ne sait pas encore si cela permettrait de faire baisser le ticket d’entrée sous les 14 000 €, ou s’il s’agit simplement de freiner la hausse.

En creux, cette initiative soulève un débat plus large : la sécurité doit-elle toujours primer sur le prix ? Ou faut-il, au contraire, laisser au marché une marge d’adaptation, en fonction des usages, des contextes et des attentes ? Fiat rouvre ici une brèche qu’on pensait refermée : celle d’une voiture simple, limitée mais cohérente, conçue non pas pour cocher toutes les cases réglementaires… mais pour rouler, tout simplement.