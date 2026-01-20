Le Hyundai STARIA Camper électrique veut révolutionner le camping et la marque n’y va pas par quatre chemins : c’est le futur selon elle

Le camping version diesel, bruyant et dépendant des branchements, pourrait bientôt appartenir au passé. À la CMT de Stuttgart, Hyundai a frappé un grand coup avec un concept de van électrique baptisé STARIA Camper, dérivé de son monospace STARIA Electric. Un véhicule pensé non pas comme un bricolage ou une simple adaptation, mais comme une véritable vision d’avenir du voyage en van, alliant technologie, design et liberté.

Ici, pas question de se contenter d’un lit et d’un réchaud : Hyundai propose un véhicule pensé pour vivre, pas seulement dormir. Toit relevable motorisé, panneau solaire de 520 W, vitres intelligentes, aménagement digne d’un salon mobile… Le tout dans une enveloppe futuriste, homogène, où chaque fonction est intégrée avec soin. Et surtout, une promesse forte : celle de pouvoir voyager sans dépendre d’un camping ou d’une prise électrique.

Derrière ce concept, il y a une stratégie claire : répondre à l’évolution du marché européen, où les campeurs veulent aujourd’hui plus d’autonomie, moins de contraintes, et une transition douce vers la mobilité électrique. Avec le STARIA Camper, Hyundai ne se contente pas d’imaginer le futur : il cherche à le rendre désirable, fonctionnel et prêt à prendre la route.

Le STARIA Camper : un concept pensé pour l’Europe… et pour l’avenir

Ce n’est pas un hasard si Hyundai a choisi le salon CMT de Stuttgart, rendez-vous majeur du véhicule de loisirs, pour présenter son STARIA Camper Concept. La marque coréenne envoie ici un message fort : elle prend au sérieux la mutation du camping vers plus d’électrification, plus d’autonomie et plus de confort. Le concept s’adresse clairement au marché européen, où les usages évoluent rapidement, entre quête de liberté et souci environnemental.

Face à l’explosion des vans aménagés et des véhicules de loisirs sur les routes françaises, l’électrique reste pourtant un angle mort. Trop lourd, trop dépendant des infrastructures de recharge, pas assez rentable ? Hyundai balaie ces idées reçues avec ce concept innovant, qui veut prouver qu’un van électrique peut non seulement exister, mais aussi séduire. Et ce, sans renoncer à l’esprit du camping : libre, autonome, nomade.

Ce STARIA Camper ne tombe pas du ciel : il repose sur un modèle existant, le STARIA Electric, monospace spacieux et futuriste déjà commercialisé dans certains marchés. En l’adaptant en version camper haut de gamme, Hyundai entend créer une alternative sérieuse aux vans diesel traditionnels, tout en respectant les exigences du tourisme itinérant moderne.

Un design de science-fiction, un aménagement bien réel

Extérieurement, le STARIA Camper ressemble à une navette spatiale plus qu’à un utilitaire aménagé. Sa silhouette monolithique, ses surfaces vitrées continues et sa calandre imposante lui donnent une présence inédite sur la route. Mais ce look atypique cache un vrai sens pratique, avec un toit relevable électrique parfaitement intégré dans la carrosserie.

Oubliez les manivelles et les capotes grossières : ici, un simple bouton permet de déployer le toit, qui gagne en hauteur, améliore la luminosité et libère un vrai volume de vie à bord. Pas de compromis visuel non plus, puisque le toit reprend exactement le matériau et la couleur du reste du véhicule. Une approche haut de gamme, bien loin des solutions improvisées.

L’aménagement intérieur suit la même logique : rien n’est laissé au hasard. Les sièges avant pivotent électriquement sur 180° pour créer un véritable salon, tandis que les sièges arrière se transforment en lit double d’un seul geste. Une attention particulière a été portée à l’ambiance, avec des vitres intelligentes réglables électroniquement, capables d’ajuster la luminosité, la chaleur et l’intimité. Un détail de confort devenu rare, même sur des modèles plus onéreux.

Autonome, confortable et sans gaz : une vraie maison roulante

Le vrai tour de force de Hyundai, c’est de proposer un van réellement autonome hors réseau. Intégré discrètement sur le toit, un panneau solaire de 520 W permet de générer jusqu’à 2,6 kWh par jour en conditions normales. De quoi alimenter un petit frigo, une douche portative, la climatisation de la cellule ou même recharger partiellement la batterie du véhicule.

Ce niveau d’autonomie permet d’envisager des escapades de plusieurs jours sans camping, sans prise, sans gaz. Une approche résolument moderne, qui anticipe les attentes de voyageurs soucieux de leur impact environnemental, mais pas prêts à sacrifier le confort. Car ici, tout est pensé pour vivre à bord : coin nuit spacieux, coin salon, équipements fonctionnels, le tout dans une atmosphère élégante.

Hyundai évite le piège du camping-car spartiate. Le STARIA Camper ne se contente pas de transporter, il héberge, dans un style sobre et feutré. Un choix assumé, qui le positionne comme un véhicule de loisir haut de gamme, destiné à ceux qui veulent un camping libre, mais jamais rustique.

Une base technique sérieuse, prête pour la production

Techniquement, le STARIA Camper Concept repose sur une base robuste : le STARIA Electric, déjà conçu pour accueillir une architecture électrique avancée. La plateforme 800 volts, issue des Ioniq 5 et 6, permet des recharges rapides en 20 minutes (10 à 80 %), un avantage crucial pour un véhicule destiné aux longs trajets.

Avec 218 ch et une autonomie estimée à 400 km WLTP, le van électrique de Hyundai se positionne comme une offre crédible face aux modèles thermiques, tout en bénéficiant d’un agrément de conduite supérieur : silence, souplesse, absence de vibrations. Le constructeur annonce également des optimisations de suspension et d’insonorisation, afin de garantir un confort digne d’un van de standing.

Si le concept n’est pas encore confirmé pour la série, tous les éléments techniques sont là pour en faire un produit viable, à condition de viser un public averti, prêt à investir dans une nouvelle manière de voyager. En clair, le STARIA Camper n’est pas une utopie roulante, c’est un futur possible.