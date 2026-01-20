Kia prépare une nouvelle électrique haut de gamme et ces images révèlent pour la première fois à quoi elle pourrait ressembler

C’est un peu la cerise sur le gâteau, ou plutôt le signal d’une ambition nouvelle. Longtemps perçue comme une marque rationnelle, orientée rapport qualité-prix, Kia change de posture. Son prochain véhicule électrique ne sera ni un SUV familial ni une citadine, mais une grande berline expressive, futuriste, pensée pour séduire autant par son design que par sa prestance. Une vitrine, un manifeste.

À travers ce projet encore gardé sous silence côté technique, la marque annonce la couleur : elle ne compte plus se contenter d’occuper le terrain. Elle veut désormais le redessiner. Et pour y parvenir, Kia assume l’inspiration haut de gamme, quitte à aller flirter avec le territoire des constructeurs allemands… voire de Porsche.

Un concept spectaculaire devenu source d’inspiration

En avril dernier, Kia levait le voile sur un concept au nom aussi énigmatique qu’évocateur : Vision Meta Turismo. L’étude de style n’était pas destinée à la série, mais tout dans sa silhouette laissait entrevoir plus qu’un simple exercice de design. Longue, basse, élancée, la berline affichait des lignes tendues et un langage formel emprunté à la science-fiction, assumant son rôle de laboratoire esthétique.

Ce concept, présenté dans un cadre numérique et expérimental, a pourtant trouvé un écho bien réel dans les studios de design de Kia. C’est lui qui inspire aujourd’hui le développement du prochain modèle “halo” 100 % électrique de la marque. Une démarche assumée par le directeur du design avancé, Jochen Paesen : ” C’est le bon moment pour explorer ces idées “. Traduction : la marque veut passer à autre chose que du rationnel. Elle cherche l’impact visuel, l’émotion, la rupture.

Le style, dicté par la philosophie Opposites United, mêle tensions visuelles et contrastes de matières. On y devine une calandre pleine au dessin acéré, des optiques LED minimalistes, une ligne de toit fluide, et un habitacle probablement repensé autour de la conduite autonome et de l’expérience utilisateur. En somme, un manifeste visuel de ce que Kia imagine pour l’électrique haut de gamme.

Une vitrine haut de gamme au sommet de la gamme EV

Kia a déjà bien structuré sa famille électrique, avec une numérotation claire (EV2 à EV9) selon les segments. À cela s’ajoutent les modèles utilitaires comme le PV5, ou les futurs modèles compacts EV3 et EV4, attendus sur nos routes en 2026. Mais ce nouveau modèle “halo” viendra coiffer l’ensemble de la gamme, dans une position inédite pour la marque : celle d’un porte-étendard haut de gamme, sans compromis.

Ni SUV, ni crossover, ce modèle s’annonce comme une grande routière 100 % électrique, au gabarit proche d’une Tesla Model S ou d’une Porsche Taycan. Mais chez Kia, il ne s’agit pas de copier. L’objectif est d’incarner une vision à part entière du luxe électrique, en s’affranchissant des codes classiques du segment premium européen.

Plus qu’un véhicule de série, cette future berline sera une vitrine technologique : nouvelles batteries, conduite semi-autonome, cockpit immersif, personnalisation avancée, gestion intelligente de l’énergie… tous les éléments sont réunis pour en faire un démonstrateur de savoir-faire. Et surtout, un modèle-image destiné à tirer l’ensemble de la gamme vers le haut.

Un projet ambitieux pour rivaliser avec les références premium

Kia l’assume désormais : ses ambitions vont au-delà de l’automobile familiale abordable. Avec cette future vitrine, le constructeur coréen vise clairement les ténors du segment premium électrique. Et ce, sans la moindre gêne. Dans le viseur : Porsche Taycan, Audi e-tron GT, voire BMW i5. Rien que ça.

Sur le plan technique, rien n’a encore été officialisé. Mais les indices ne manquent pas. On parle d’un véhicule conçu sur une évolution de la plateforme E-GMP, qui pourrait intégrer une batterie de très grande capacité (probablement plus de 100 kWh), associée à une double motorisation pour des performances de GT. Une autonomie cible supérieure à 600 km semble logique, avec une recharge ultra-rapide autour de 350 kW.

Surtout, Kia entend se différencier par une expérience utilisateur hors normes. Interface immersive, réalité augmentée embarquée, commandes vocales avancées, éclairage d’ambiance adaptatif, matériaux durables de nouvelle génération… autant de pistes déjà évoquées via le concept Meta Turismo.

À quoi faut-il s’attendre en France ?

Kia n’a pas encore précisé si ce modèle “halo” arriverait sur le marché européen, mais sa commercialisation semble hautement probable sur le Vieux Continent, au vu de la maturité du marché EV et de la dynamique de la marque en France.

À ce jour, aucun tarif n’est officialisé, mais on peut s’attendre à un prix de départ autour de 85 000 à 95 000 € TTC en France, si l’on se base sur le positionnement des concurrentes et des coûts liés à la technologie embarquée. Un tarif élevé, mais cohérent avec la volonté de rivaliser avec le haut du panier électrique.

Reste à savoir quelle sera l’appellation commerciale retenue : EV8 ? EVX ? Nouvelle série spécifique ? Le mystère reste entier. Ce qui est certain en revanche, c’est que ce modèle pourrait bien marquer un tournant dans l’histoire de Kia en France – un peu comme la Stinger en son temps, mais avec l’empreinte d’un avenir 100 % électrique.