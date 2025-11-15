ActualitéPendant que l'Europe vire à l'électrique, les Américains ressuscitent le V8 sur...

Pendant que l’Europe vire à l’électrique, les Américains ressuscitent le V8 sur leur SUV le plus mythique

Publié par: Alain

Date:

Le Jeep Wrangler Moab 392 avec moteur V8 thermique, philosophie automobile opposée à l'électrification européenne et retour de la motorisation traditionnelle
Le Jeep Wrangler iconique fait son grand retour avec un moteur V8 thermique, incarnant une philosophie automobile radicalement opposée à l'électrification imposée en Europe et assumant pleinement la tradition des grosses cylindrées outre-Atlantique.

Alors que l'Union européenne impose l'électrification à marche forcée de l'industrie automobile, les constructeurs américains font le choix inverse en ressuscitant le moteur V8 pour leur SUV le plus emblématique. Cette décision à contre-courant des tendances mondiales affirme une vision radicalement différente de l'automobile entre les deux continents. Un positionnement qui illustre le fossé grandissant entre la politique automobile européenne et la réalité du marché nord-américain.

Alors que l’Europe serre la vis sur les émissions de CO2, imposant normes et malus à tous les étages, Jeep opte pour le grand écart américain. Son Wrangler revient pour 2026 avec une nouvelle version baptisée Moab 392, et sous son capot, un énorme V8 HEMI atmosphérique de 6.4 litres.

Vue de profil du Jeep Wrangler Moab 392 2026 avec pneus tout-terrain de 35 pouces
Le profil du Moab 392 met en avant ses jantes 17 pouces et ses pneus de franchissement de 35”, prêts pour l’aventure. © Jeep

Dans un monde obsédé par les kWh, 470 ch à l’ancienne résonnent comme un manifeste. Face à un Ford Bronco Raptor (V6 biturbo) ou à un Land Rover Defender Octa (hybride musclé), Jeep prend le contrepied avec une approche plus brutale, plus mécanique, plus simple aussi.

Mais cette radicalité a un prix, et surtout, des limites de commercialisation en Europe, où les taxes environnementales transforment cette icône en chimère. Voyons pourquoi ce modèle est à la fois ultra-désirable et presque invendable en France.

La Chine veut limiter les accélérations par la loi : l’idée dangereuse qui pourrait inspirer Bruxelles

Moteur V8 HEMI 6.4 litres de 470 ch du Jeep Wrangler Moab 392 avec cache moteur noir
Le bloc V8 HEMI 6.4 L du Wrangler Moab 392 développe 470 ch et 637 Nm. Visible ici avec son cache moteur noir siglé Jeep, il incarne la puissance brute à l’américaine. Une architecture atmosphérique de forte cylindrée, devenue rare dans l’univers des SUV modernes. © Jeep

Le retour du V8 HEMI : 470 ch, 637 Nm et une vraie transmission tout-terrain

Sous le capot, c’est le bloc HEMI 6.4 V8 qui fait son grand retour, fort de 470 ch et 637 Nm de couple. Il est associé à une boîte automatique à 8 rapports, et surtout à une transmission intégrale permanente Selec-Trac, avec réducteur 2.72:1.

Lire aussi  250 chevaux venus d'une moto démente : ce buggy japonais défie les lois du tout-terrain avec des performances impossibles

C’est une configuration qui rappelle les meilleures années du Rubicon 392, mais avec un positionnement plus roots, plus franchisseur. Le Wrangler Moab 392 mise avant tout sur la capacité off-road extrême, avec :

  • Pneus tout-terrain de 35 pouces montés sur jantes 17”
  • Ponts renforcés avec rapport de réduction 4.56
  • Garde au sol de 33 cm, soit l’une des meilleures du marché
  • Angles off-road : 47,4° à l’avant, 40,4° à l’arrière, 26,7° de ventral
  • Capacité de franchissement de gué : 89 cm

Le ratio de réduction peut même atteindre 100:1 selon l’équipement, ce qui en fait un des véhicules les plus aptes à sortir du bitume, toutes catégories confondues.

Face avant du Jeep Wrangler Moab 392 avec capot ventilé et bouclier renforcé
Capot spécifique avec prise d’air froide, crochets noirs, pare-chocs optimisé pour l’attaque, ce Wrangler joue la carte de la brutalité fonctionnelle. © Jeep

Un Wrangler extrême sans bling-bling : plus rustique que le Rubicon 392

Là où le Rubicon 392 faisait dans le spectaculaire et le clinquant, le Moab 392 choisit de revenir à l’essentiel. Pas de surenchère de chrome ni d’écrans gadgets, mais des équipements taillés pour le terrain :

  • Échappement à double sortie avec deux modes (normal/sport)
  • Capot avec prise d’air froide et séparateur d’eau
  • Rock rails de série pour protéger les bas de caisse
  • Hardtop couleur carrosserie (pas de soft-top inutile ici)
  • Ailes en plastique teinté dans la masse pour une meilleure résistance
  • Crochets de remorquage noirs pour une intégration discrète

Le Moab 392 abandonne l’image de ” Wrangler de luxe ” du Rubicon pour redevenir un vrai baroudeur, plus proche d’un véhicule militaire modernisé que d’un SUV premium. Une philosophie qui plaira aux puristes.

Bentley Supersports : la voiture de 666 ch que personne n’osait créer devient réalité et assume le culte des sensations pures

Habitacle du Jeep Wrangler Moab 392 avec sellerie cuir et écran 12,3 pouces
Le volant du Jeep Wrangler Moab 392 adopte un design épuré avec commandes intégrées, gainage cuir et surpiqûres contrastées. Derrière lui, l’instrumentation numérique affiche un écran personnalisable de 7 pouces combiné à des cadrans classiques, pour un compromis entre modernité et robustesse. © Jeep

Intérieur revu mais sans excès : cuir, Alpine et écran 12,3 pouces au programme

À bord, le Moab 392 reste relativement bien équipé sans tomber dans l’ostentation. Il est uniquement proposé en carrosserie 4 portes, avec une dotation sérieuse mais sans surcharge technologique.

  • Sièges en cuir Nappa noir, chauffants à l’avant
  • Système audio Alpine à haute puissance
  • Écran tactile 12,3 pouces avec navigation intégrée
  • Choix de deux ambiances intérieures : noir intégral ou noir avec inserts ” Mantis Green “
Lire aussi  Deux V8 pour tourner à 360° : l'exploit mécanique de la Jeep Hurricane "Crabe"

La palette de couleurs extérieures sera large (13 teintes annoncées), avec dès le lancement : Bright White, Black, Granite Crystal, Firecracker Red et Hydro Blue. Des couleurs plus ” fun ” comme Tuscadero ou Joose arriveront plus tard.

C’est une présentation plus sobre que celle du Rubicon, plus utilitaire mais sans négliger le confort. Et en terrain cassant, c’est probablement ce qu’il faut.

Vue arrière du Jeep Wrangler Moab 392 avec échappement double et garde au sol élevée
Double sortie d’échappement, gros pneus et hauteur de caisse de 33 cm : tout indique un 4×4 taillé pour les pires terrains. © Jeep

Pourquoi ce Moab 392 ne mettra (sans doute) jamais les roues en Europe

C’est ici que les rêves s’écrasent sur la réalité réglementaire européenne. Si ce Wrangler V8 reste techniquement importable, son prix et son niveau d’émissions le rendent totalement hors marché.

Prenons les éléments concrets :

  • Prix de base aux USA estimé à 92 000 $
  • Avec transport, homologation, et TVA, cela monte à **plus de 110 000 € en France
  • Malus écologique 2025 français : 60 000 € à lui seul pour un tel moteur
  • Normes Euro 7 à venir qui le condamneraient à très court terme

Face à ça, Jeep France ne prévoit aucune commercialisation officielle du Moab 392. Et même les amateurs fortunés seraient mieux inspirés de se tourner vers un Mercedes Classe G, bien plus valorisé à la revente.

Aujourd’hui, la gamme Wrangler en France ne propose plus qu’un 4xe hybride rechargeable ou un turbo 2.0 litres, nettement plus adaptés à notre fiscalité. Le Moab 392 restera donc, sauf surprise, une exclusivité américaine – et un fantasme pour les amateurs européens de V8 tout-terrain

Alain
Alain
Alain , 57 ans, est un passionné d'automobile basé à Bordeaux. Fort d'une carrière de plus de 30 ans dans le journalisme automobile, Alain est reconnu pour ses analyses pointues et son expertise technique. Collaborateur clé du magazine Passion & Car, il partage sa passion des voitures classiques et modernes, tout en explorant les innovations technologiques du secteur. Amateur de belles mécaniques et de road trips, Alain apporte une perspective unique et authentique aux lecteurs, mêlant savoir-faire et passion pour l'automobile.

