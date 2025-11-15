Pendant que l’Europe vire à l’électrique, les Américains ressuscitent le V8 sur leur SUV le plus mythique

Alors que l’Europe serre la vis sur les émissions de CO2, imposant normes et malus à tous les étages, Jeep opte pour le grand écart américain. Son Wrangler revient pour 2026 avec une nouvelle version baptisée Moab 392, et sous son capot, un énorme V8 HEMI atmosphérique de 6.4 litres.

Dans un monde obsédé par les kWh, 470 ch à l’ancienne résonnent comme un manifeste. Face à un Ford Bronco Raptor (V6 biturbo) ou à un Land Rover Defender Octa (hybride musclé), Jeep prend le contrepied avec une approche plus brutale, plus mécanique, plus simple aussi.

Mais cette radicalité a un prix, et surtout, des limites de commercialisation en Europe, où les taxes environnementales transforment cette icône en chimère. Voyons pourquoi ce modèle est à la fois ultra-désirable et presque invendable en France.

Le retour du V8 HEMI : 470 ch, 637 Nm et une vraie transmission tout-terrain

Sous le capot, c’est le bloc HEMI 6.4 V8 qui fait son grand retour, fort de 470 ch et 637 Nm de couple. Il est associé à une boîte automatique à 8 rapports, et surtout à une transmission intégrale permanente Selec-Trac, avec réducteur 2.72:1.

C’est une configuration qui rappelle les meilleures années du Rubicon 392, mais avec un positionnement plus roots, plus franchisseur. Le Wrangler Moab 392 mise avant tout sur la capacité off-road extrême, avec :

Pneus tout-terrain de 35 pouces montés sur jantes 17”

montés sur jantes 17” Ponts renforcés avec rapport de réduction 4.56

avec rapport de réduction 4.56 Garde au sol de 33 cm, soit l’une des meilleures du marché

soit l’une des meilleures du marché Angles off-road : 47,4° à l’avant, 40,4° à l’arrière, 26,7° de ventral

47,4° à l’avant, 40,4° à l’arrière, 26,7° de ventral Capacité de franchissement de gué : 89 cm

Le ratio de réduction peut même atteindre 100:1 selon l’équipement, ce qui en fait un des véhicules les plus aptes à sortir du bitume, toutes catégories confondues.

Un Wrangler extrême sans bling-bling : plus rustique que le Rubicon 392

Là où le Rubicon 392 faisait dans le spectaculaire et le clinquant, le Moab 392 choisit de revenir à l’essentiel. Pas de surenchère de chrome ni d’écrans gadgets, mais des équipements taillés pour le terrain :

Échappement à double sortie avec deux modes (normal/sport)

avec deux modes (normal/sport) Capot avec prise d’air froide et séparateur d’eau

et séparateur d’eau Rock rails de série pour protéger les bas de caisse

de série pour protéger les bas de caisse Hardtop couleur carrosserie (pas de soft-top inutile ici)

(pas de soft-top inutile ici) Ailes en plastique teinté dans la masse pour une meilleure résistance

pour une meilleure résistance Crochets de remorquage noirs pour une intégration discrète

Le Moab 392 abandonne l’image de ” Wrangler de luxe ” du Rubicon pour redevenir un vrai baroudeur, plus proche d’un véhicule militaire modernisé que d’un SUV premium. Une philosophie qui plaira aux puristes.

Intérieur revu mais sans excès : cuir, Alpine et écran 12,3 pouces au programme

À bord, le Moab 392 reste relativement bien équipé sans tomber dans l’ostentation. Il est uniquement proposé en carrosserie 4 portes, avec une dotation sérieuse mais sans surcharge technologique.

Sièges en cuir Nappa noir, chauffants à l’avant

chauffants à l’avant Système audio Alpine à haute puissance

à haute puissance Écran tactile 12,3 pouces avec navigation intégrée

avec navigation intégrée Choix de deux ambiances intérieures : noir intégral ou noir avec inserts ” Mantis Green “

La palette de couleurs extérieures sera large (13 teintes annoncées), avec dès le lancement : Bright White, Black, Granite Crystal, Firecracker Red et Hydro Blue. Des couleurs plus ” fun ” comme Tuscadero ou Joose arriveront plus tard.

C’est une présentation plus sobre que celle du Rubicon, plus utilitaire mais sans négliger le confort. Et en terrain cassant, c’est probablement ce qu’il faut.

Pourquoi ce Moab 392 ne mettra (sans doute) jamais les roues en Europe

C’est ici que les rêves s’écrasent sur la réalité réglementaire européenne. Si ce Wrangler V8 reste techniquement importable, son prix et son niveau d’émissions le rendent totalement hors marché.

Prenons les éléments concrets :

Prix de base aux USA estimé à 92 000 $

Avec transport, homologation, et TVA, cela monte à **plus de 110 000 € en France

Malus écologique 2025 français : 60 000 € à lui seul pour un tel moteur

60 000 € à lui seul pour un tel moteur Normes Euro 7 à venir qui le condamneraient à très court terme

Face à ça, Jeep France ne prévoit aucune commercialisation officielle du Moab 392. Et même les amateurs fortunés seraient mieux inspirés de se tourner vers un Mercedes Classe G, bien plus valorisé à la revente.

Aujourd’hui, la gamme Wrangler en France ne propose plus qu’un 4xe hybride rechargeable ou un turbo 2.0 litres, nettement plus adaptés à notre fiscalité. Le Moab 392 restera donc, sauf surprise, une exclusivité américaine – et un fantasme pour les amateurs européens de V8 tout-terrain