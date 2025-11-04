Voiture électriqueUn challenger américain attaque le Model Y avec l'atout majeur : une...

Un challenger américain attaque le Model Y avec l’atout majeur : une conduite autonome de niveau 4

Publié par: Julien Caron

Date:

SUV électrique américain concurrent du Tesla Model Y avec système de conduite autonome de niveau 4, technologie avancée et design moderne
Ce nouveau SUV électrique américain défie directement le Tesla Model Y en proposant une conduite autonome de niveau 4, franchissant un cap technologique que le constructeur d'Elon Musk n'a pas encore atteint en production.

Depuis son entrée remarquée sur le marché en 2021 avec la berline Lucid Air, la marque américaine s’est positionnée comme l’un des rares challengers crédibles à Tesla, notamment sur le terrain de la technologie et de l’autonomie. Avec une finition soignée, un design épuré et des autonomies dépassant les 800 km en cycle EPA, Lucid a frappé fort. Mais la niche du très haut de gamme électrique ne suffit pas pour assurer la viabilité d’un constructeur sur le long terme.

D’où l’arrivée programmée du Project Midsize, un SUV électrique de taille intermédiaire, censé faire entrer Lucid dans une nouvelle ère : celle du volume, et donc de la rentabilité. Il s’inscrit dans une feuille de route claire : élargir la clientèle, baisser les prix, tout en conservant une forte différenciation technologique.

Ce projet n’a rien d’anodin. Il s’adresse à la catégorie la plus disputée du marché mondial : celle des SUV compacts électriques, où évoluent les Tesla Model Y, Hyundai Ioniq 5, Kia EV6, Peugeot e-3008 ou encore Renault Scénic E-Tech. Pour Lucid, la conquête passera par ce format, bien plus que par les berlines ou les SUV XXL à 100 000 €.

Lucid Project Midsize vu de 3/4 avant, design musclé et silhouette dynamique de SUV électrique
Le futur SUV de Lucid affiche une silhouette athlétique, avec des ailes larges, un capot sculpté et une garde au sol typique d’un crossover compact. Un style qui tranche avec les lignes fluides de la Lucid Air. © Lucid Motors

Project Midsize : que sait-on jusqu’à présent ?

Pour l’instant, Lucid reste discret sur la fiche technique définitive. Le modèle est encore en phase de développement, avec un lancement prévu courant 2026, et une production localisée dans l’usine d’Arizona pour les marchés américain et européen. Le nom commercial n’a pas encore été confirmé – ” Lucid M ? ” ou ” Gravity S ? ” -, mais les premières images diffusées par le constructeur révèlent un SUV aux lignes musclées, compactes et dynamiques.

Le prix estimé de départ se situerait autour de 45 000 à 50 000 €, un tarif stratégique qui placerait le modèle juste sous le Tesla Model Y Propulsion (actuellement à 45 990 € en France). Lucid vise un rapport équipement/prestation/technologie plus généreux, sans sacrifier l’image premium qui a bâti son identité.

Ce SUV reposera sur une nouvelle plateforme dédiée, plus compacte et moins coûteuse que celle de la Lucid Air. La conception est pensée pour réduire les coûts de production, tout en intégrant une chaîne de traction maison aux rendements très élevés. L’objectif est clair : proposer une autonomie d’au moins 600 km (WLTP), avec des performances dignes du segment premium.

Tableau de bord Lucid Gravity avec écran panoramique incurvé et console centrale flottante
Le tableau de bord de la Lucid Gravity illustre l’orientation high-tech de la marque : vaste dalle incurvée numérique, affichage tête haute, et ergonomie épurée, préfigurant ce que pourrait offrir le Project Midsize. © Lucid Motors

Technologie et ambition : autonomie, conduite autonome et coût optimisé

L’un des grands leviers différenciateurs du Project Midsize sera l’intégration technologique. Lucid a annoncé une collaboration avec Nvidia, via la plateforme Drive Thor, pour intégrer un système de conduite autonome de niveau 4 (L4) dans ses futurs modèles. Cela placerait Lucid parmi les premiers à proposer un tel niveau de conduite sans intervention humaine dans certaines conditions prédéfinies, dès le milieu de la décennie.

Par ailleurs, Lucid mise sur une efficacité énergétique exceptionnelle, fidèle à sa réputation. Le groupe motopropulseur devrait combiner un ou deux moteurs électriques selon les versions, et une batterie à haute densité, probablement autour de 80 à 90 kWh. L’autonomie cible serait supérieure à celle du Model Y, tout en affichant un consommation électrique optimisée autour de 14-15 kWh/100 km.

Lucid entend également ouvrir ses modèles à l’écosystème de recharge Tesla, via l’adoption progressive de la norme NACS en Amérique du Nord et potentiellement en Europe. En parallèle, la marque continue de développer ses propres outils logiciels, avec une interface maison très réactive, des mises à jour OTA, et une application mobile de gestion avancée.

Profil du futur SUV électrique Lucid Earth inspiré du Gravity X avec silhouette musclée et proportions de 4,7 m
La ligne de profil du Lucid Earth reprend les codes du Gravity X avec une silhouette tendue, des passages de roues marqués et une garde au sol optimisée pour le tout-terrain. © Lucid Motors

Défis et enjeux pour la France et l’Europe

L’arrivée du Project Midsize sur le marché français ne sera pas sans défis. Le réseau Lucid reste embryonnaire en Europe, avec seulement quelques showrooms et hubs de service dans des capitales ou grandes métropoles. Pour convaincre un public plus large, la marque devra investir dans la logistique, la distribution et l’après-vente, face à des acteurs déjà solidement implantés.

Autre enjeu : la fiscalité. À 45 000 €, le modèle de base pourrait encore prétendre à un bonus écologique réduit (si les seuils 2026 le permettent), mais sa motorisation dual-motor ou sa finition haute dépasseront probablement les plafonds. L’attractivité du Project Midsize reposera donc davantage sur son coût d’usage, ses performances, et sa technologie embarquée, que sur des aides publiques incertaines.

Enfin, la concurrence sera féroce : Volkswagen, Renault, Peugeot, Tesla, Hyundai, et bientôt Xpeng ou BYD multiplient les offensives dans ce segment. Lucid devra convaincre par la différenciation, en capitalisant sur l’héritage de ses modèles haut de gamme et sur un positionnement technologique premium à prix accessible.

Lucid Midsize avec feux LED étirés et hayon incliné façon coupé
Le Project Midsize arbore une signature lumineuse arrière continue et un traitement épuré, dans la lignée du design Lucid. Son profil incliné suggère une orientation coupé-SUV dynamique. © Lucid Motors

Un pari ambitieux mais incontournable dans l’évolution du marché EV

Avec le Project Midsize, Lucid Motors entre dans la phase critique de son développement. Finie la démonstration technologique réservée à quelques initiés : il s’agit désormais de convaincre les familles, les flottes, les électromobilistes exigeants mais sensibles au prix. Pour y parvenir, la marque mise sur son savoir-faire unique, sur une plateforme rationalisée, et sur une offensive bien préparée face aux poids lourds du marché.

S’il tient ses promesses, ce SUV pourrait devenir un pivot dans la démocratisation de l’ADN Lucid, en réunissant autonomie, puissance, confort et design dans un format compact adapté à l’Europe. Un projet à surveiller de près, car il pourrait bien faire du constructeur californien un acteur majeur du paysage électrique français dès 2026

