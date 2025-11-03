ActualitéPas rapide mais redoutablement efficace : ce véhicule à 16 900 €...

Pas rapide mais redoutablement efficace : ce véhicule à 16 900 € affiche une autonomie qui ridiculise la concurrence

Publié par: Antoine Laforge

Date:

Moteur essence 1.0 TSI 95 ch trois cylindres de la SEAT Ibiza avec turbocompresseur intégré
Ce moteur 1.0 TSI de 95 ch, compact et léger, est un trois cylindres essence turbocompressé développant 175 Nm de couple dès 2 000 tr/min. Il privilégie la sobriété, la souplesse d’utilisation et une mécanique simple sans hybridation, idéale pour une conduite polyvalente. © SEAT S.A.

Bon sang, enfin une bouffée d’air frais ! Dans cette jungle automobile où les SUV urbains et les électriques hors de prix font la loi, SEAT nous sort une Ibiza à 16 900€ qui rappelle que l’automobile accessible n’est pas morte. Cette espagnole, c’est exactement le genre de nouvelle qui redonne espoir aux vrais amoureux de voitures !

Franchement, chapeau à SEAT ! Pendant que tout le monde pousse les prix vers les sommets et nous bassine avec des citadines à 20 000€ minimum, cette Ibiza arrive avec un message limpide : on peut encore s’offrir une vraie voiture neuve, bien construite, bien équipée, sans se ruiner !

À 16 900€ en version de base, cette espagnole fait figure d’ovni sur un marché devenu complètement dingue. Elle vise pile dans le mille pour les acheteurs rationnels, les jeunes permis qui veulent du neuf, les urbains qui cherchent du sens… Bref, tous ceux qui refusent de cracher 25 000€ pour une citadine !

Vue latérale de la SEAT Ibiza 2025 blanche, citadine compacte cinq portes au design dynamique
Avec ses 4,06 m de long et sa ligne tendue, la SEAT Ibiza 2025 conserve son gabarit compact idéal pour la ville tout en offrant un bon espace à bord. ©SEAT

Une version d’accès bien pensée à 16 900 €

La SEAT Ibiza à 16 900 € correspond à la version Reference animée par le moteur 1.0 MPI de 80 ch, un bloc trois cylindres atmosphérique sans turbo, couplé à une boîte manuelle à 5 rapports. Certes, ce moteur ne brille pas par ses performances (0 à 100 km/h en plus de 15 secondes), mais il est économique, fiable et parfaitement adapté aux usages urbains ou périurbains. Son avantage : une assurance bon marché et des coûts d’entretien très contenus.

Du côté de l’équipement, cette version de base propose déjà :

  • Allumage automatique des feux
  • Écran tactile 8,25 pouces avec connectivité USB-C
  • Bluetooth, prise USB, commandes vocales
  • Vitres avant électriques, limiteur de vitesse
  • Freinage d’urgence automatique, aide au démarrage en côte

Un ensemble suffisant pour les trajets quotidiens sans frustration. Et pour ceux qui souhaitent plus de polyvalence, les finitions supérieures (Style, FR ou Xcellence) permettent de monter en puissance (jusqu’à 110 ch), de passer à la boîte DSG et d’ajouter de nombreux équipements (climatisation automatique, jantes alliage, digital cockpit, chargeur à induction…).

Tableau de bord de la SEAT Ibiza 2026 avec écran tactile central
À l’intérieur, l’Ibiza propose un écran tactile amélioré et des inserts redessinés selon les finitions. La présentation reste simple, intuitive et bien finie. © SEAT

Design modernisé et intérieur digitalisé

Esthétiquement, la dernière Ibiza conserve son allure bien campée sur ses roues, avec des proportions équilibrées et un design soigné, notamment dans ses finitions supérieures. Même en version d’entrée de gamme, la citadine espagnole ne donne jamais l’impression d’un véhicule au rabais.

Le restylage récent a notamment apporté :

  • Une signature lumineuse LED modernisée
  • Des boucliers redessinés
  • Un intérieur plus technologique, avec écrans plus grands et système multimédia repensé

L’habitacle, très bien assemblé, profite d’une planche de bord revue avec des aérateurs colorés sur certaines finitions, un système d’infodivertissement mis à jour, et une connectivité complète avec Apple CarPlay et Android Auto. À l’arrière, l’espace est convenable pour deux adultes, et le coffre de 355 litres figure parmi les meilleurs de la catégorie.

Nouvelle face avant de la SEAT Ibiza 2026 avec signature lumineuse LED
La face avant adopte des projecteurs LED redessinés et une calandre plus fine pour affirmer le style modernisé de cette mise à jour. © SEAT

Tarifs, finitions et alternatives sur le marché français

SEAT propose une gamme claire et hiérarchisée de l’Ibiza :

  • Reference (16 900 €) : moteur 1.0 MPI 80 ch, équipement essentiel
  • Style : finition intermédiaire avec plus de confort (climatisation, écran 9,2″)
  • FR : orientation sportive avec jantes 17″, volant sport, sièges spécifiques
  • Xcellence : ambiance plus chic, matériaux valorisants, équipements premium
Côté motorisation, seule l’essence est proposée en France. Exit le diesel ou le GNV, et pas encore de version hybride légère, contrairement à la tendance actuelle. En revanche, la version 1.0 TSI 110 ch avec boîte DSG reste une option très cohérente pour ceux qui cherchent un compromis entre consommation, agrément et prix.

Face à elle, la Renault Clio reste une référence mais plus chère à équipement équivalent, la Peugeot 208 séduit par son design mais est plus chère à l’usage, et la Hyundai i20 ou la Kia Rio rivalisent sur le rapport prix/prestations. Mais rares sont celles qui, comme la SEAT Ibiza, proposent encore une version à moins de 17 000 €.

Arrière de la SEAT Ibiza 2026 avec feux LED et logo central
La poupe conserve les traits connus de la génération précédente avec un bandeau visuel entre les feux, tout en modernisant les signatures lumineuses. © SEAT

Pourquoi la SEAT Ibiza reste une valeur sûre en 2025

Dans un marché qui marginalise de plus en plus les petites thermiques, la SEAT Ibiza fait de la résistance, et elle le fait bien. Elle ne cherche pas à révolutionner le segment, mais à répondre à une attente simple : rouler dans une voiture fiable, bien conçue, agréable à conduire et accessible.

Elle reste l’une des meilleures offres pour un jeune permis, pour les urbains en quête de simplicité, ou encore pour les actifs qui veulent un véhicule secondaire sans dépenser 25 000 €. Sa fiabilité est éprouvée, ses coûts d’entretien modérés, et son gabarit la rend facile à vivre au quotidien.

En 2025, dans un contexte d’électrification forcée et de hausses tarifaires constantes, la SEAT Ibiza à 16 900 € est une opportunité rare. Elle prouve qu’il est encore possible d’acheter une vraie voiture neuve, bien conçue, sans se ruiner ni faire de compromis absurdes.

Antoine Laforge
Antoine Laforge
Rédacteur en chef, actualité automobile - Avec un œil critique et une plume affûtée, Antoine décrypte l'actualité automobile au quotidien. De l'économie de l'auto aux mouvements écologiques, il analyse les tendances et les enjeux du secteur avec une perspective globale. Son expertise fait de lui la voix de référence pour comprendre les dynamiques qui façonnent le monde automobile.

