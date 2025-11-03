Kia Stonic MHEV 2025 : le petit SUV hybride léger à partir de 22 790 € qui fait de la résistance

Pendant que tout le marché français court après les motorisations rechargeables, certains modèles gardent la tête froide et misent sur une hybridation plus simple, plus accessible. C’est exactement le cas du Kia Stonic MHEV, ce petit SUV urbain coréen qui, depuis plusieurs années, fait son petit bonhomme de chemin avec une efficacité discrète mais redoutable.

Restylé en 2021 et toujours fidèle au poste en 2025, le Stonic n’a jamais cédé aux sirènes du tout-électrique ou de l’hybride complexe. Il reste sur ses bases avec son bloc essence 1.0 turbo de 100 ou 120 chevaux couplé à un système MHEV 48V bien pensé. Le résultat ? Une consommation maîtrisée, la précieuse vignette Crit’Air 1, et cette conduite classique sans contrainte de recharge qui simplifie la vie.

À 22 790€ en finition Motion, ce Stonic se présente comme l’alternative intelligente face aux Renault Captur mild hybrid, Toyota Yaris Cross ou Hyundai Bayon. Moins tape-à-l’oeil que certains concurrents, il n’en coche pas moins toutes les bonnes cases : gabarit parfaitement adapté à l’usage urbain, confort de conduite appréciable, équipements corrects, et surtout ce rapport qualité-prix qui fait mouche sur le marché 2025.

Un SUV urbain compact qui vise les citadines premium

Le Kia Stonic est ce qu’on appelle un SUV urbain ” de l’ancienne école ” : une base technique éprouvée, un gabarit contenu (4,14 m), et un style affirmé sans tomber dans la surenchère. À l’heure où la plupart des nouveaux modèles du segment franchissent les 4,30 m et misent sur des motorisations électrifiées complexes, le Stonic reste fidèle à une formule simple : un SUV facile à conduire, maniable, économique et accessible.

Apparu en 2017 et restylé en 2021, le Stonic poursuit sa carrière sans bouleversement, mais avec une valeur sûre qui séduit les particuliers comme les flottes. Disponible uniquement en essence, il adopte la micro-hybridation 48V sur ses versions turbo, ce qui lui permet de combiner baisse de consommation, réactivité à bas régime, et accès à la vignette Crit’Air 1, très utile en zone à faibles émissions.

Son format compact en fait une alternative naturelle à une citadine polyvalente, avec une position de conduite surélevée, un volume de coffre correct (352 L) et une modularité suffisante pour un usage quotidien. Le tout avec un style extérieur valorisant, renforcé par des teintes bicolores et des lignes tendues.

La motorisation MHEV 48V : sobriété, efficacité, étiquette ECO

La principale évolution technique du Stonic ces dernières années concerne l’introduction du mild-hybrid 48 volts sur le bloc 1.0 T-GDi, proposé en deux puissances :

<ul> <li>**100 ch** avec boîte manuelle iMT 6 rapports</li> <li>**120 ch** avec boîte automatique à double embrayage DCT7</li> </ul>

Dans les deux cas, le moteur thermique est secondé par un petit alterno-démarreur électrique alimenté par une batterie 48V. Ce système permet de soulager le moteur essence en phase de relance, d’assurer des démarrages plus doux, et de limiter la consommation. Résultat :

Consommation mixte : 5,4 à 5,8 L/100 km WLTP

Émissions : 122 à 132 g de CO2/km selon version

selon version Pas de malus écologique

Vignette Crit’Air 1

Cette micro-hybridation n’apporte pas de conduite 100 % électrique, mais améliore sensiblement l’agrément en ville. Surtout, elle évite les contraintes de l’hybride rechargeable (recharge, surpoids, coût) tout en offrant une technologie abordable et sans entretien spécifique.

Design, habitabilité et équipement : un bon compromis

Le Kia Stonic reste un SUV agréable à l’oeil. Avec sa calandre tiger nose, ses projecteurs LED (selon finition) et sa silhouette nerveuse, il affiche un look à la fois sobre et dynamique. Des teintes biton sont disponibles, notamment sur les finitions hautes, renforçant son aspect ” SUV urbain chic “.

À bord, l’ambiance est sérieuse. Le Stonic ne rivalise pas avec les dernières compactes premium sur le plan technologique ou des matériaux, mais il offre :

Une position de conduite confortable

Un écran tactile 8 pouces avec Apple CarPlay / Android Auto sans fil (dès le second niveau)

avec Apple CarPlay / Android Auto sans fil (dès le second niveau) Une connectivité complète , Bluetooth, commandes vocales

, Bluetooth, commandes vocales Une climatisation automatique, caméra de recul, et aides à la conduite dès la finition Active

À l’arrière, l’espace est suffisant pour deux adultes, et le coffre de 352 litres se situe dans la bonne moyenne de la catégorie. Banquette rabattable 60/40, seuil de chargement bas : il remplit parfaitement son rôle de véhicule du quotidien, familial ou urbain.

Tarification, finitions et contexte marché français 2025

Le Kia Stonic MHEV 2025 est proposé en France à partir de 22 790 € TTC en finition Motion, avec le moteur 1.0 T-GDi 100 ch mild hybrid. Voici un aperçu des versions principales :

Finition Moteur Boîte Prix TTC Motion 1.0 T-GDi 100 ch MHEV Manuelle iMT6 22 790 € Active 1.0 T-GDi 100 ch MHEV Manuelle iMT6 24 390 € GT Line 1.0 T-GDi 120 ch MHEV DCT7 27 690 €

Face à lui, les concurrents hybrides légers directs (Captur mild hybrid, Hyundai Bayon, Suzuki Vitara 48V…) sont souvent plus chers ou moins bien équipés à prix égal. Le Stonic reste ainsi l’un des rares SUV urbains à proposer une hybridation légère bien intégrée, sans surcoût démesuré, avec 7 ans de garantie constructeur à la clé.

Pour qui et pourquoi choisir le Kia Stonic MHEV aujourd’hui

Le Kia Stonic MHEV s’adresse à une clientèle pragmatique. Ni ostentatoire, ni technologique à outrance, il joue la carte de l’équilibre :

Pour les jeunes actifs en zone urbaine ou périurbaine

en zone urbaine ou périurbaine Pour les petites familles en quête de polyvalence sans exploser leur budget

en quête de polyvalence sans exploser leur budget Pour les flottes d’entreprise cherchant un véhicule Crit’Air 1, économique et garanti

Son format compact, sa conduite facile, et son entretien limité en font une vraie alternative aux citadines haut de gamme, souvent moins spacieuses et plus chères.

En 2025, dans un marché de plus en plus orienté vers l’électrique mais encore limité par les infrastructures et les prix, le Stonic reste un choix rassurant, cohérent et durable, sans renoncer à l’essentiel.