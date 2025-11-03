ActualitéKia Stonic MHEV 2025 : le petit SUV hybride léger à partir...

Kia Stonic MHEV 2025 : le petit SUV hybride léger à partir de 22 790 € qui fait de la résistance

Publié par: Maxime Lefèvre

Date:

Kia Stonic MHEV 2025 SUV urbain compact avec motorisation hybride légère, design moderne et positionnement tarifaire accessible
Kia Stonic MHEV 2025 SUV urbain compact avec motorisation hybride légère, design moderne et positionnement tarifaire accessible

Partager:

Pendant que tout le marché français court après les motorisations rechargeables, certains modèles gardent la tête froide et misent sur une hybridation plus simple, plus accessible. C’est exactement le cas du Kia Stonic MHEV, ce petit SUV urbain coréen qui, depuis plusieurs années, fait son petit bonhomme de chemin avec une efficacité discrète mais redoutable.

Restylé en 2021 et toujours fidèle au poste en 2025, le Stonic n’a jamais cédé aux sirènes du tout-électrique ou de l’hybride complexe. Il reste sur ses bases avec son bloc essence 1.0 turbo de 100 ou 120 chevaux couplé à un système MHEV 48V bien pensé. Le résultat ? Une consommation maîtrisée, la précieuse vignette Crit’Air 1, et cette conduite classique sans contrainte de recharge qui simplifie la vie.

À 22 790€ en finition Motion, ce Stonic se présente comme l’alternative intelligente face aux Renault Captur mild hybrid, Toyota Yaris Cross ou Hyundai Bayon. Moins tape-à-l’oeil que certains concurrents, il n’en coche pas moins toutes les bonnes cases : gabarit parfaitement adapté à l’usage urbain, confort de conduite appréciable, équipements corrects, et surtout ce rapport qualité-prix qui fait mouche sur le marché 2025.

Profil du Kia Stonic MHEV 2025 en finition GT Line sur route urbaine
Le profil du Kia Stonic révèle un gabarit compact, des lignes tendues et une garde au sol typique d’un SUV urbain. Idéal pour la ville comme pour les petites routes. © Kia

Un SUV urbain compact qui vise les citadines premium

Le Kia Stonic est ce qu’on appelle un SUV urbain ” de l’ancienne école ” : une base technique éprouvée, un gabarit contenu (4,14 m), et un style affirmé sans tomber dans la surenchère. À l’heure où la plupart des nouveaux modèles du segment franchissent les 4,30 m et misent sur des motorisations électrifiées complexes, le Stonic reste fidèle à une formule simple : un SUV facile à conduire, maniable, économique et accessible.

Lire aussi  Mercedes-AMG électrifie le luxe : leur premier SUV 100% électrique sera le plus radical de la gamme

Apparu en 2017 et restylé en 2021, le Stonic poursuit sa carrière sans bouleversement, mais avec une valeur sûre qui séduit les particuliers comme les flottes. Disponible uniquement en essence, il adopte la micro-hybridation 48V sur ses versions turbo, ce qui lui permet de combiner baisse de consommation, réactivité à bas régime, et accès à la vignette Crit’Air 1, très utile en zone à faibles émissions.

Son format compact en fait une alternative naturelle à une citadine polyvalente, avec une position de conduite surélevée, un volume de coffre correct (352 L) et une modularité suffisante pour un usage quotidien. Le tout avec un style extérieur valorisant, renforcé par des teintes bicolores et des lignes tendues.

Face avant du Kia Stonic 2025 avec calandre Tiger Nose et feux LED
La signature visuelle du Stonic se distingue par sa calandre Tiger Nose et ses projecteurs à LED effilés, qui modernisent le regard du petit SUV coréen. © Kia

La motorisation MHEV 48V : sobriété, efficacité, étiquette ECO

La principale évolution technique du Stonic ces dernières années concerne l’introduction du mild-hybrid 48 volts sur le bloc 1.0 T-GDi, proposé en deux puissances :

Toyota C-HR : le phénomène hybride que toute l’industrie automobile tente de copier

<ul> <li>**100 ch** avec boîte manuelle iMT 6 rapports</li> <li>**120 ch** avec boîte automatique à double embrayage DCT7</li> </ul>

Dans les deux cas, le moteur thermique est secondé par un petit alterno-démarreur électrique alimenté par une batterie 48V. Ce système permet de soulager le moteur essence en phase de relance, d’assurer des démarrages plus doux, et de limiter la consommation. Résultat :

  • Consommation mixte : 5,4 à 5,8 L/100 km WLTP
  • Émissions : 122 à 132 g de CO2/km selon version
  • Pas de malus écologique
  • Vignette Crit’Air 1

Cette micro-hybridation n’apporte pas de conduite 100 % électrique, mais améliore sensiblement l’agrément en ville. Surtout, elle évite les contraintes de l’hybride rechargeable (recharge, surpoids, coût) tout en offrant une technologie abordable et sans entretien spécifique.

Lire aussi  Une nouvelle version du Kia Sportage bientôt présentée
Intérieur du Kia Stonic avec écran tactile et instrumentation numérique
La planche de bord du Stonic intègre un écran tactile 8 pouces compatible Apple CarPlay et Android Auto, ainsi qu’un combiné semi-numérique clair et lisible. © Kia

Design, habitabilité et équipement : un bon compromis

Le Kia Stonic reste un SUV agréable à l’oeil. Avec sa calandre tiger nose, ses projecteurs LED (selon finition) et sa silhouette nerveuse, il affiche un look à la fois sobre et dynamique. Des teintes biton sont disponibles, notamment sur les finitions hautes, renforçant son aspect ” SUV urbain chic “.

À bord, l’ambiance est sérieuse. Le Stonic ne rivalise pas avec les dernières compactes premium sur le plan technologique ou des matériaux, mais il offre :

  • Une position de conduite confortable
  • Un écran tactile 8 pouces avec Apple CarPlay / Android Auto sans fil (dès le second niveau)
  • Une connectivité complète, Bluetooth, commandes vocales
  • Une climatisation automatique, caméra de recul, et aides à la conduite dès la finition Active

À l’arrière, l’espace est suffisant pour deux adultes, et le coffre de 352 litres se situe dans la bonne moyenne de la catégorie. Banquette rabattable 60/40, seuil de chargement bas : il remplit parfaitement son rôle de véhicule du quotidien, familial ou urbain.

Moteur 1.0 T-GDi 48V du Kia Stonic MHEV 2025 avec système micro-hybride intégré
Le bloc 1.0 T-GDi du Stonic intègre un système micro-hybride 48V discret mais efficace, qui réduit la consommation et améliore les relances à bas régime, tout en conservant une architecture thermique classique. © Kia

Tarification, finitions et contexte marché français 2025

Le Kia Stonic MHEV 2025 est proposé en France à partir de 22 790 € TTC en finition Motion, avec le moteur 1.0 T-GDi 100 ch mild hybrid. Voici un aperçu des versions principales :

Finition Moteur Boîte Prix TTC
Motion 1.0 T-GDi 100 ch MHEV Manuelle iMT6 22 790 €
Active 1.0 T-GDi 100 ch MHEV Manuelle iMT6 24 390 €
GT Line 1.0 T-GDi 120 ch MHEV DCT7 27 690 €

 

Face à lui, les concurrents hybrides légers directs (Captur mild hybrid, Hyundai Bayon, Suzuki Vitara 48V…) sont souvent plus chers ou moins bien équipés à prix égal. Le Stonic reste ainsi l’un des rares SUV urbains à proposer une hybridation légère bien intégrée, sans surcoût démesuré, avec 7 ans de garantie constructeur à la clé.

Lire aussi  Le Toyota C-HR est un gagnant, mais le dernier-né de Renault est plus puissant, offre plus d'espace pour les bagages et est moins cher
Arrière du Kia Stonic MHEV avec feux LED et diffuseur noir
L’arrière du Kia Stonic adopte une silhouette haute, des feux à LED au dessin géométrique et un bouclier contrasté qui renforce son aspect baroudeur. © Kia

Pour qui et pourquoi choisir le Kia Stonic MHEV aujourd’hui

Le Kia Stonic MHEV s’adresse à une clientèle pragmatique. Ni ostentatoire, ni technologique à outrance, il joue la carte de l’équilibre :

  • Pour les jeunes actifs en zone urbaine ou périurbaine
  • Pour les petites familles en quête de polyvalence sans exploser leur budget
  • Pour les flottes d’entreprise cherchant un véhicule Crit’Air 1, économique et garanti

Son format compact, sa conduite facile, et son entretien limité en font une vraie alternative aux citadines haut de gamme, souvent moins spacieuses et plus chères.

En 2025, dans un marché de plus en plus orienté vers l’électrique mais encore limité par les infrastructures et les prix, le Stonic reste un choix rassurant, cohérent et durable, sans renoncer à l’essentiel.

Ajoutez nous à votre flux Google News
Article précédent
195 ch, 4,4 l/100 km et moins de 20 000 € : cette voiture copie la recette Toyota et pulvérise le rapport qualité-prix
Article suivant
La légende du tout-terrain fait peau neuve : cette nouvelle génération promet d’écraser la concurrence
Maxime Lefèvre
Maxime Lefèvre
Journaliste spécialisé dans les essais automobiles et les innovations, Maxime est un véritable passionné de voitures de sport et de compétition. Depuis son plus jeune âge, il est fasciné par la mécanique et les sensations fortes offertes par les moteurs puissants. Expert en véhicules sportifs, Maxime parcourt les routes pour tester les performances des dernières voitures et explorer les technologies de pointe. Ses articles captivants guident les lecteurs à travers l’univers des sports automobiles et les révolutions qui façonnent l’avenir de la mobilité.

Sur le même sujet

100 km en mode fantôme : le SUV numéro 1 mondial débarque avec une version qui peut rouler sans réveiller son moteur thermique

Toyota RAV4 : rien que le nom, on sait à quoi s'attendre. Un SUV qui ne fait pas...

Elle embarque le plus gros bloc de sa catégorie, une boîte digne de la MX-5 et consomme 5,9 litres : cette japonaise fait des...

Il y a des voitures qui tentent de vous séduire à coups d'écrans XXL et de slogans, et...

Surnommé “la locomotive du 4×4”, ce monstre est imbattable en tout-terrain grâce à son cœur diesel de près de 7 litres

Il y a des engins qui se conduisent. Et puis il y a ceux qui s'imposent, physiquement, dès...

Le retour du 2CV chez Citroën ? Pas une voiture, mais une idée qui pourrait transformer les futurs modèles Citroën

On nous parle du retour du Citroën 2CV depuis des années, avec son lot de fantasmes et de...

Suivez nous

En tant que jeune média indépendant, passionandcar.fr s'efforce de vous fournir du contenu pertinent et de qualité sur le monde automobile. Pour continuer à grandir et à vous offrir le meilleur, nous avons besoin de votre soutien.
Vous pouvez nous aider en nous suivant et en nous ajoutant à vos favoris ou sur Google Actualités. Cela nous permet de toucher un plus large public et de renforcer notre présence en ligne. D'ailleurs, nos amis anglophones peuvent nous retrouver sur passionandcar.com

© 2025 PassionAndCar. Tous droits réservés.