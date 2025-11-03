Actualité195 ch, 4,4 l/100 km et moins de 20 000 € :...

195 ch, 4,4 l/100 km et moins de 20 000 € : cette voiture copie la recette Toyota et pulvérise le rapport qualité-prix

Voiture hybride compacte moderne avec motorisation puissante et consommation maîtrisée, alternative accessible avec label ECO sous 20000 euros
Ce modèle hybride s'inspire de la formule Toyota pour proposer un package imbattable : près de 200 chevaux, une consommation de 4,4 l/100 km et le label ECO pour moins de 20 000 €, établissant une nouvelle référence en termes de rapport qualité-prix sur le marché des véhicules électrifiés accessibles.

Jusqu’ici, la marque MG était surtout connue en France pour ses SUV électriques à bas prix. Mais avec la MG3 Hybrid+, le constructeur sino-britannique change de braquet et entre de plein pied dans l’univers des citadines hybrides polyvalentes, là où se joue une bonne partie des volumes en Europe. Et le message est clair : offrir plus de puissance, plus d’équipement, pour moins cher que la concurrence.

Sur le papier, le pari est audacieux. 195 ch combinés, mode 100 % électrique jusqu’à 60 km/h, émissions contenues à 100 g de CO2/km, le tout avec un design dynamique et une vraie habitabilité… et surtout, un prix d’appel sous les 20 000 € TTC. De quoi faire vaciller les références du marché, à commencer par la Renault Clio E-Tech (145 ch) ou la Toyota Yaris Hybrid (116 ch), toutes deux nettement plus chères.

Avec sa proposition hybride full-hybrid, sans recharge et avec un vrai agrément de conduite, la MG3 Hybrid+ coche bien des cases : accessible, puissante, bien équipée, et plutôt valorisante. Reste à savoir si les automobilistes français, encore prudents face aux marques émergentes, se laisseront convaincre par cette citadine qui, sur le papier, a tout d’une grande.

Profil latéral de la MG3 Hybrid+ 2025 en finition de base sur route urbaine
Le profil dynamique de la MG3 Hybrid+ révèle des proportions équilibrées pour une citadine polyvalente, avec une ligne de toit fluide et une compacité idéale pour les trajets quotidiens. © MG Motor

MG3 Hybrid+ : l’offensive chinoise sur le terrain des citadines hybrides

Après avoir conquis une part de marché notable avec ses SUV électriques et hybrides rechargeables, MG change d’échelle avec un tout nouveau modèle destiné aux grandes séries : la MG3 Hybrid+. Cette citadine polyvalente 5 portes de 4,11 m de long entend séduire les automobilistes français à la recherche d’une hybride simple, abordable et performante.

Dévoilée en 2024 et commercialisée depuis début 2025 en France, la MG3 repose sur une toute nouvelle plateforme. Elle ne remplace pas directement l’ancienne MG3 thermique vendue au Royaume-Uni, mais ouvre une nouvelle ère pour MG dans les segments compacts et urbains, avec pour ambition de rivaliser avec les Clio, Yaris, i20 Hybrid ou Swift.

Le positionnement est limpide : une technologie full hybrid non rechargeable, des performances bien supérieures à la moyenne et un prix d’appel sous la barre symbolique des 20 000 €. Une stratégie tarifaire agressive qui pourrait rebattre les cartes sur ce segment déjà très concurrentiel.

Planche de bord de la MG3 Hybrid+ avec double écran numérique
L’intérieur de la MG3 Hybrid+ combine instrumentation numérique et écran tactile central de 10,25 pouces avec connectivité Apple CarPlay et Android Auto. © MG Motor

195 ch, batterie généreuse et mode EV : une hybride qui sait accélérer

La chaîne de traction de la MG3 Hybrid+ impressionne sur le papier. Elle combine un moteur essence 1.5 litre atmosphérique à cycle Atkinson de 102 ch, à un moteur électrique de 136 ch. L’ensemble développe une puissance maximale combinée de 195 ch, transmise aux roues avant via une boîte automatique à 3 rapports, avec un gestionnaire électronique multi-mode.

Cette configuration permet :

  • Des relances très dynamiques, bien supérieures à la moyenne du segment
  • Un mode tout électrique jusqu’à 60 km/h, sans recharge nécessaire
  • Une consommation homologuée de 4,4 L/100 km (WLTP), soit 100 g de CO2/km

MG ne communique pas encore de chiffre officiel sur le 0 à 100 km/h, mais on peut l’estimer à environ 8 secondes, une valeur très compétitive pour une citadine hybride. De quoi offrir un vrai plaisir de conduite, sans sacrifier l’efficience énergétique.

La batterie n’est pas rechargeable sur secteur, mais suffisamment dimensionnée pour absorber les décélérations et offrir des phases EV fréquentes en ville. Un fonctionnement très similaire à celui de la Yaris Hybrid, avec plus de puissance, pour moins cher.

Face avant de la MG3 Hybrid+ avec signature LED et calandre sportive
La face avant de la MG3 Hybrid+ se distingue par une calandre moderne et des projecteurs LED affirmés qui renforcent son identité visuelle dynamique. © MG Motor

Un look soigné et un intérieur connecté pour le quotidien

Sur le plan du style, la MG3 Hybrid+ affiche un design affirmé, avec une face avant plongeante, des projecteurs à LED (selon finition), et une ligne dynamique sans excès. Elle conserve un format pratique pour un usage urbain tout en offrant un volume de coffre correct (293 litres).

L’intérieur est moderne, avec une planche de bord dominée par deux écrans numériques :

  • Un combiné d’instrumentation de 7 pouces
  • Un écran tactile central de 10,25 pouces avec connectivité Apple CarPlay / Android Auto

La finition de base propose déjà :

  • La climatisation manuelle
  • Le régulateur de vitesse
  • Le système MG Pilot avec 11 aides à la conduite (freinage d’urgence, maintien dans la voie, reconnaissance des panneaux…)

Les versions supérieures ajoutent la climatisation automatique, le chargeur à induction, la caméra de recul, les jantes alliage, ou encore le volant multifonction gainé cuir. En matière d’équipements, la MG3 n’a rien à envier aux références du segment, à équipement égal.

Banquette arrière de la MG3 Hybrid+ avec sellerie tissu et espace aux jambes
À l’arrière, la MG3 Hybrid+ propose un espace convenable pour deux adultes avec une assise confortable, idéale pour les trajets urbains ou périurbains. © MG Motor

Prix, location sans apport et comparatif avec le marché français

MG France frappe fort avec une offre claire :

<ul> <li>**MG3 Hybrid+ à partir de 19 990 € TTC**</li> <li>**LLD à 169 €/mois sans apport sur 49 mois** (conditions constructeur – entretien inclus à vérifier)</li> </ul>

À ce prix, la MG3 Hybrid+ démolit la concurrence :

  • Renault Clio E-Tech 145 ch : à partir de 22 900 € (moins puissante, moins dynamique)
  • Toyota Yaris Hybrid 116 ch : à partir de 23 600 € (plus sobre, mais bien moins performante)
  • Hyundai i20 Hybrid : plus chère et moins puissante à équipement équivalent
La stratégie MG consiste à proposer plus de puissance, plus d’équipement, pour moins cher, tout en conservant une technologie hybride mature et simple d’usage, sans recharge. C’est une approche redoutablement efficace sur un segment où les acheteurs cherchent à maximiser leur budget sans sacrifier les prestations.

Arrière de la MG3 Hybrid+ 2025 avec feux LED et badge Hybrid
À l’arrière, la MG3 Hybrid+ adopte une signature lumineuse soignée et un design musclé qui valorisent sa présence malgré son gabarit compact. © MG Motor

Un choix rationnel… et un vrai plaisir de conduite hybride

Contrairement aux hybrides sobres mais parfois timides en conduite dynamique, la MG3 Hybrid+ offre un compromis inédit dans le paysage automobile français : puissance, sobriété et prix bas réunis dans une citadine moderne.

Elle s’adresse à une large clientèle :

  • Jeunes actifs à la recherche d’un véhicule polyvalent
  • Conducteurs urbains souhaitant rouler en électrique en ville sans contrainte
  • Flottes d’entreprises sensibles à la fiscalité basse (CO2 sous 100 g)
  • Particuliers souhaitant une voiture hybride bien motorisée, sans se ruiner

Le tout, avec la garantie constructeur MG de 7 ans ou 150 000 km, désormais bien connue en France. Si l’image de marque n’est pas encore aussi installée que celle des constructeurs historiques, les produits MG actuels gagnent en crédibilité et en fiabilité perçue à mesure que le réseau s’étoffe.

