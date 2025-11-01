Oubliez les SUV bodybuildés pour les beaux quartiers. Ce Nissan-là n’a pas été pensé pour briller devant les cafés branchés, mais pour avaler du sable, grimper des rochers et s’imposer dans les décors les plus hostiles. Le Dune Patrol n’est pas un simple show-car, c’est un signal fort de Nissan : la marque japonaise entend revenir dans la cour des grands du tout-terrain, et elle le fait avec les gros bras de NISMO.

Présenté au SEMA Show 2025, ce concept extrême repose sur le Nissan Armada – nom américain du Patrol – et s’inspire des meilleures recettes du 4×4 sportif. Ford Bronco Raptor, Land Rover Defender Octa ou même Mercedes-AMG G 63 sont dans la ligne de mire. Et Nissan ne se contente pas de maquiller un gros SUV : carrosserie retravaillée pour améliorer les angles d’attaque, suspensions Bilstein surélevées, pneus de 37 pouces, jantes beadlock, accessoires off-road partout… tout est pensé pour sortir du bitume sans retour.

Mais derrière la démonstration de force, c’est surtout une déclaration d’intention. Nissan semble bel et bien préparer un nouveau modèle de série, un vrai 4×4 de performance avec l’ADN NISMO, capable de rivaliser avec les mastodontes du segment. Le Dune Patrol est le laboratoire roulant de cette ambition. Un prototype brut, sans filtre, taillé pour faire parler de lui – en attendant la suite.

Un prototype qui sent le sable chaud

Dans le monde des 4×4 extrêmes, certains noms résonnent comme des totems : Bronco Raptor, Defender Octa, G 63 AMG… et désormais, Dune Patrol. Ce concept tout droit sorti des ateliers de Nissan est plus qu’un simple exercice de style : il incarne une volonté assumée de repositionner le Patrol au sommet du segment off-road. Présenté lors du SEMA Show 2025, le Nissan Dune Patrol s’appuie sur la base technique de l’Armada PRO-4X (équivalent américain du Patrol), mais en repousse très loin les limites.

Visuellement, la silhouette massive du Dune Patrol évolue : par-chocs redessinés, arches de roues élargies, vinyle protecteur sur la carrosserie, galerie de toit avec plateforme de chargement, roue de secours et plaques de désensablage intégrées. Le message est clair : il s’agit d’un véhicule taillé pour l’épreuve, pas pour les showrooms climatisés. Et malgré son gabarit imposant, l’ensemble paraît étonnamment cohérent, presque sobre dans sa brutalité fonctionnelle.

Ce n’est pas qu’un concept d’exposition. Le Dune Patrol est une déclaration technique qui annonce une mutation plus large chez Nissan. Le constructeur, déjà bien implanté sur les marchés moyen-orientaux avec son Patrol, veut renouer avec une image plus radicale et légitime dans l’univers des franchisseurs de luxe et sportifs.

Une collaboration inédite avec NISMO

Là où le Dune Patrol franchit un nouveau cap, c’est dans sa collaboration étroite avec NISMO. La division sportive de Nissan, historiquement associée aux circuits, entre ici dans un domaine inédit : le tout-terrain extrême. Et pour une première incursion, elle ne fait pas les choses à moitié.

NISMO a totalement revu la suspension du Patrol : nouveaux bras de contrôle, supports renforcés, arbres de transmission spécifiques, et surtout des amortisseurs Bilstein M 9200 à réservoir séparé de 2,5 pouces. Le châssis ainsi retravaillé permet au Dune Patrol d’encaisser des sauts, des franchissements, et des déformations extrêmes du terrain sans broncher.

Les jantes beadlock de 18 pouces siglées NISMO accueillent d’imposants pneus Yokohama Geolander MT G003 de 37 pouces, un choix radical qui confirme l’orientation du projet. C’est un package complet, réfléchi, digne d’un engin de rallye-raid. Nissan ne se contente pas de greffer des accessoires : elle conçoit une architecture complète dédiée à la performance off-road.

Un arsenal tout-terrain pensé pour l’extrême

Au-delà de l’esthétique martiale, le Dune Patrol aligne un impressionnant arsenal de solutions techniques. Le capot court, les angles d’attaque et de fuite optimisés, les protections anti-chocs, l’éclairage LED haute intensité ou encore le kit de remorquage arrière le rendent parfaitement fonctionnel sur les terrains les plus exigeants.

Ce véhicule n’est pas un SUV classique réhabillé : c’est un prototype cohérent, pensé comme un outil pour le désert, la montagne ou les zones isolées. Sa capacité d’adaptation, sa robustesse et la simplicité assumée de ses composants témoignent d’une philosophie mécanique très proche des modèles de compétition. Tout semble démontable, modifiable, renforçable.

Et malgré cela, Nissan ne renonce pas à un certain confort intérieur ni à l’ADN du Patrol. Le concept conserve une présentation haut de gamme, digne de ce qu’on attend d’un modèle premium grand format, avec des finitions soignées et une ergonomie conçue pour durer.

À quoi prépare Nissan avec ce Dune Patrol ?

Derrière ce monstre d’ingénierie se cache une stratégie claire : positionner Nissan dans le segment des 4×4 de hautes performances, et le faire avec une identité propre, portée par NISMO. Le Dune Patrol n’est pas un modèle de série, mais tout indique qu’il préfigure un futur véhicule, probablement un Patrol de nouvelle génération, ou une version spéciale, à l’image de ce que Ford a fait avec son Bronco Raptor.

La présence de NISMO est tout sauf anecdotique. Elle marque l’entrée de Nissan dans un marché porteur, celui des SUV radicaux, qui mêlent technicité, sportivité et image statutaire. D’un côté, cela pourrait donner lieu à une nouvelle gamme d’accessoires officiels. De l’autre, un véhicule de production signé NISMO pourrait très bien voir le jour d’ici 2026.

En attendant, le Dune Patrol agit comme un laboratoire roulant, un manifeste stylistique et technique. Et surtout, il prouve que Nissan n’a pas dit son dernier mot face à une concurrence de plus en plus armée sur le segment du franchissement de prestige.