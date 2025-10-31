ActualitéMazda défie la logique avec son rotatif révolutionnaire : un moteur qui...

Mazda défie la logique avec son rotatif révolutionnaire : un moteur qui absorbe le CO2 au lieu de le rejeter

Publié par: Marc

Date:

Moteur rotatif Mazda innovant présenté en coupe technique, système de capture du CO2 intégré et mécanique révolutionnaire
Mazda repousse les frontières de l'innovation en transformant son iconique moteur rotatif en technologie de dépollution active, inversant le rôle traditionnel d'un moteur thermique vis-à-vis des émissions de CO2. @ image conceptuelle, générée par intelligence artificielle

Depuis plusieurs années, Mazda cultive sa différence en matière de motorisation et de design. Aujourd’hui, la marque japonaise passe un cap : elle ambitionne de faire du moteur à explosion une source non seulement de propulsion, mais aussi de nettoyage de l’air. Le projet prévoit un moteur rotatif qui capte le CO2 qu’il génère – un pari audacieux à l’heure de la transition vers les véhicules électriques.

Ce mécanisme s’appuie à la fois sur un carburant neutre en carbone et sur un système de captation embarqué, afin de créer un bilan carbone négatif : Mazda évoque une élimination d’environ 10 % de CO2 de plus qu’un moteur thermique classique. Une avancée qui pourrait redéfinir la place de la combustion interne dans un monde où l’électricité domine les débats.

Mais ce concept reste à ce jour une étude technologique, sans engagement ferme de production. Aucune puissance, aucun prix ni calendrier de lancement pour l’Europe n’ont été confirmés. Il s’agit bien d’une direction stratégique, plus que d’un modèle de série spécifique.

Moteur rotatif Mazda avec système de captation CO2 exposé sur stand technique
Le moteur rotatif Mazda présenté ici en exposition révèle un module intégré de captation du CO2, destiné à rendre la combustion plus propre et potentiellement négative en carbone. © Mazda

Le retour du moteur rotatif chez Mazda et ses ambitions environnementales

Mazda a toujours entretenu un lien étroit avec le moteur rotatif – une technologie iconique de la marque japonaise. Aujourd’hui, face aux exigences de réduction des émissions de CO2, elle revient sur ce format classique avec un objectif radical : faire de ce moteur une solution non seulement viable, mais écologiquement positive. L’idée est d’aller à contre-courant de la simple substitution thermique vers l’électrique, en revisitant la combustion interne.

Vue détaillée du moteur rotatif Mazda avec capture CO2 intégrée
Ce plan du moteur rotatif Mazda en version expérimentale met en évidence la technologie de captation des gaz d’échappement, coeur du projet de neutralité carbone de la marque. © Mazda

Principe technique : captation du CO2 et carburants neutres en carbone

Le coeur du projet réside dans deux axes. Premier axe : l’utilisation de carburants dits neutres en carbone – dont le CO2 émis lors de la combustion est égal à celui capturé lors de leur production. Deuxième axe : un système de captation embarquée de CO2, intégré au moteur rotatif. Mazda affirme que combiner ces deux éléments permettrait non seulement un bilan neutre, mais une absorption de carbone de l’ordre de 10 % au-dessus de la quantité émise. Autrement dit, la combustion agirait comme un nettoyeur d’air. Ces éléments techniques étant en phase de test – notamment sur des prototypes de course – il reste cependant des inconnues sur la faisabilité à grande échelle.

Mazda Vision profil gauche équipée du moteur rotatif à captation de CO2
La Mazda Vision, ici en vue latérale, adopte des lignes sculptées et élégantes, dissimulant un moteur rotatif expérimental capable de capter le CO2 émis en roulant. © Mazda

Défis, coûts et perspectives de commercialisation

Malgré l’attrait de la technologie, les obstacles sont nombreux. D’abord, le coût des carburants neutres en carbone reste élevé – Mazda évoque des coûts de production encore très supérieurs à ceux des carburants classiques. Ensuite, le dispositif de captation doit répondre aux exigences de durabilité, fiabilité et prix acceptable pour un véhicule de série. Enfin, la rentabilité à grande échelle reste incertaine. Pour le moment, Mazda n’a pas annoncé de version commerciale. L’industrialisation d’un tel moteur nécessitera des investissements massifs et un marché prêt à adopter un format hybride thermique ” au bilan négatif “.

Subaru prépare le retour de la STI en électrique : la surprise pourrait arriver plus vite que prévu

Face avant de la Mazda Vision avec technologie rotative à capture de carbone
Ce coupé Mazda à moteur rotatif hybride incarne la résistance créative face au conformisme électrique européen avec 510 chevaux d’émotion pure

Impacts pour Mazda, l’industrie automobile et la transition énergétique

Si ce projet se concrétise, il pourrait constituer une rupture technologique pour l’industrie. Il offrirait une alternative à l’électrification pure et pourrait prolonger la vie de la combustion interne dans des segments spécifiques. Pour Mazda, c’est l’affirmation d’une stratégie ” à part “, centrée sur l’émotion de conduite, la mécanique et l’innovation. Pour les constructeurs, cela ouvre une voie hybride – thermique et environnementale – à explorer. Reste à voir si cet avenir prendra forme rapidement, ou restera dans les coulisses de la recherche.





