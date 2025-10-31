Ce SUV ” Made in Spain ” à moins de 20 000 € surpasse le MG ZS en puissance : l’alternative européenne qui change la donne

Bon sang, voilà une nouvelle qui réveille ! Alors que tout le monde se plaint des prix qui flambent sur les SUV hybrides, EBRO débarque avec son S400 et nous balance du 211 chevaux pour moins de 20 000 euros ! Cette résurrection de la marque espagnole, c’est exactement le genre de coup de pied dans la fourmilière dont le marché avait besoin.

L’outsider espagnol qui ne fait pas de cadeau

Cette stratégie EBRO, chapeau ! Production en kits CKD, assemblage partiel en Espagne, design moderne qui en jette… ils ont tout calculé pour proposer un vrai rapport qualité-prix. Ce S400 de 4,32 mètres, c’est du sérieux face aux Toyota Yaris Cross, Dacia Duster et autres MG ZS qui trustent les ventes.

Mais le plus beau, c’est cette audace technique ! 211 chevaux dans un B-SUV hybride non rechargeable, franchement, qui avait osé ça avant ? Quand on sait qu’un Yaris Cross plafonne à 131 chevaux et qu’un MG ZS arrive péniblement à 194, cette EBRO frappe fort dès son arrivée !

211 chevaux, mais dans la dentelle

Attention, ne vous méprenez pas ! Ces 211 chevaux, EBRO ne les exploite pas dans une logique de bourrin. Le 0 à 100 en 8,7 secondes, c’est respectable sans être explosif. Ici, on privilégie la progressivité et le confort à la brutalité pure. C’est malin : cette puissance sert avant tout à assurer des reprises franches et une conduite apaisée.

Cette approche me plaît énormément ! Enfin un constructeur qui comprend qu’avoir de la puissance sous le capot, c’est aussi et surtout pour rouler détendu, sans jamais être à court de souffle sur une montée ou un dépassement. C’est ça, l’intelligence mécanique !

L’hybridation honnête sans record de sobriété

Côté consommation, EBRO annonce 5,3L/100km en cycle mixte. C’est honnête pour un SUV de ce gabarit avec cette puissance, mais effectivement pas record. Le Duster Hybrid descend à 4,6L/100km, le Yaris Cross atteint 4,8L/100km… mais ces références n’ont pas 211 chevaux sous le capot !

Cette S400 assume parfaitement son positionnement : un équilibre entre performances et sobriété, sans chercher à tout prix les records d’efficience. Pas d’assistance électrique rechargeable, pas d’autonomie EV, mais une hybridation conventionnelle qui simplifie l’usage au quotidien. Pragmatique et efficace !

Confort assumé et modernité au rendez-vous

L’habitacle de cette EBRO joue résolument la carte moderne : planche de bord horizontale, grand écran central, qualité perçue correcte pour ce niveau de prix. Sur les premiers visuels, la dotation semble généreuse, même si on attend encore les détails pour le marché français.

Ce qui me séduit, c’est cette orientation claire vers le confort de roulage ! Suspensions filtrantes, direction douce, insonorisation soignée… EBRO a compris que son S400 devait exceller dans l’usage quotidien. Certes, ça roule un peu en conduite dynamique et les reprises appuyées rappellent qu’on est sur un SUV tranquille, mais c’est exactement ce que demandent 90% des acheteurs !

Le pari audacieux qui pourrait payer

Cette EBRO S400, c’est le genre de pari qui me passionne ! Une marque qui ressuscite avec une proposition claire : plus de puissance que la concurrence, prix cassé, confort assumé. Face aux géants établis du segment, cette espagnole a tout pour bousculer les habitudes d’achat.

Bon, on attend encore la grille tarifaire française et les équipements définitifs, mais si EBRO tient ses promesses, ce S400 pourrait bien créer la surprise. Entre argument prix, motorisation généreuse et approche confort, tous les ingrédients sont réunis pour faire trembler les leaders !

Respect à EBRO pour ce retour fracassant ! Cette S400 prouve qu’il est encore possible d’innover et de surprendre sur un marché qu’on croyait figé.