200 ch et 5,7L/100km dans un format RAV4 : le SUV premium increvable qui ridiculise la concurrence

Publié par: Marc

SUV premium format Toyota RAV4 indestructible avec moteur 200 chevaux consommant seulement 5,7 litres aux 100km
Ce SUV premium au gabarit de RAV4 prouve qu'on peut conjuguer puissance, sobriété et fiabilité absolue sans pratiquer des tarifs stratosphériques

À l’heure où les modèles hybrides sont devenus des références sur le marché des SUV premium, Lexus mise sur son NX pour séduire de nouveaux clients. Ce mois d’octobre 2025, la marque japonaise met en avant une offre de location longue durée (LLD) qui vise autant les particuliers que les professionnels à la recherche d’une alternative élégante aux SUV premium allemands.

Lexus NX 350h 2025 vue de profil finition Business sur route urbaine
Le Lexus NX 350h en finition Business conserve une ligne tendue et élégante. Son design dynamique reste l’un des atouts majeurs de ce SUV premium. © Lexus

Avec une mensualité démarrant à 499 €/mois pour le NX 350h et à 559 €/mois pour le NX 450h+, Lexus adopte une stratégie tarifaire compétitive. Une offre valable jusqu’au 31 octobre 2025, avec apport initial, conditions de durée et kilométrage à respecter. Ce positionnement pourrait bien séduire ceux qui cherchent un SUV technologique, fiable et confortable, sans passer par l’achat classique.

Mais faut-il céder à cette offre ? Quels sont les points forts de cette proposition, et surtout, comment se positionne-t-elle face à une concurrence aussi féroce que celle des BMW X3, Mercedes GLC ou Audi Q5 ? Décryptage complet pour éclairer les potentiels clients.

Moteur hybride Lexus NX 450h+ 2025 avec bloc essence 2.5 et unité électrique intégrée
Le groupe motopropulseur du Lexus NX 450h+ associe un moteur essence 2.5 litres à une unité électrique performante, offrant une puissance combinée de 309 chevaux. Une hybridation rechargeable conçue pour optimiser l’efficience sans sacrifier le dynamisme. © Lexus

Lexus NX, un SUV hybride premium bien installé sur le marché français

Lancé dans sa deuxième génération, le Lexus NX s’est rapidement affirmé comme l’un des piliers de l’offre SUV de Lexus en Europe. Positionné entre l’UX et le RX, ce modèle joue la carte du compromis entre gabarit accessible et prestations haut de gamme. Disponible en hybride simple (NX 350h) ou hybride rechargeable (NX 450h+), le NX propose une motorisation efficiente, une finition de qualité et une fiabilité reconnue.

La version 350h associe un moteur essence 2.5 à un moteur électrique pour un total de 244 ch, sans recharge externe, tout en bénéficiant de la vignette Crit’Air 1. Le 450h+, plus puissant (309 ch), ajoute une batterie rechargeable permettant environ 65 km d’autonomie électrique, idéale pour les trajets urbains quotidiens. Dans les deux cas, le NX reste un SUV silencieux, confortable, et bien équipé, avec notamment un système d’infodivertissement moderne, des aides à la conduite complètes et une qualité perçue premium.

Vue avant Lexus NX 450h+ 2025 finition Luxe avec signature LED
La calandre trapézoïdale et les optiques acérées signent l’identité visuelle du NX 300h+, ici en finition Luxe avec motorisation hybride simple. © Lexus

Des offres LLD Lexus en octobre 2025 : jusqu’à 559 €/mois selon la version

Ce mois-ci, Lexus met en avant deux formules de location longue durée particulièrement intéressantes :

  • **NX 350h Business AWD** à partir de **499 €/mois**, sur 37 mois avec un apport de 6 500 €
  • **NX 450h+ Luxe AWD** à partir de **559 €/mois**, avec les mêmes conditions d’entrée

Ces offres incluent un forfait de 30 000 km sur la durée du contrat, la garantie constructeur, ainsi que les entretien périodiques. Il est également possible de souscrire à des services complémentaires (pneumatiques, assistance étendue, assurance), ce qui augmente la mensualité.

La version NX 350h vise les flottes et les particuliers attentifs au budget, tandis que le NX 450h+ s’adresse aux clients recherchant un SUV plug-in plus performant et éligible au bonus écologique en entreprise.

Lexus NX 450h+ poste de conduite finition Luxe avec écran tactile 14 pouces
L’intérieur du NX allie ergonomie et technologie, avec un écran central tactile de 14 pouces, des matériaux soignés et une position de conduite enveloppante. © Lexus

Une formule adaptée aux urbains premium, mais à bien analyser

Avec cette mensualité positionnée sous la barre des 600 €/mois, Lexus rend son NX plus accessible face à des concurrents comme le Mercedes GLC 300e, le BMW X3 xDrive30e ou l’Audi Q5 TFSIe, souvent plus chers à finition équivalente. L’équipement de série du NX reste généreux, notamment en version Luxe (sellerie cuir, toit ouvrant, audio premium, etc.).

Cependant, il faut garder à l’esprit que l’apport de 6 500 € représente un effort initial important. La valeur de rachat du véhicule n’est pas incluse, et il s’agit bien d’une location sans option d’achat (sauf offre spécifique). À noter aussi que le kilométrage annuel est plafonné à 10 000 km, ce qui conviendra surtout à un usage urbain ou péri-urbain.

L’offre se montre donc pertinente pour les profils roulants modérés, sensibles à l’image de marque et à la tranquillité d’un contrat tout inclus, mais moins adaptée à ceux qui souhaitent conserver un véhicule sur le long terme.

Version Motorisation Transmission Prix TTC (oct. 2025, France)
NX 350h 2WD Business Hybride simple 244 ch 2 roues motrices (2WD) 52 900 €
NX 350h AWD Business Hybride simple 244 ch 4 roues motrices (AWD) 55 300 €
NX 350h AWD Luxe Hybride simple 244 ch 4 roues motrices (AWD) 60 400 €
NX 450h+ AWD Pack Hybride rechargeable 309 ch 4 roues motrices (AWD) 64 900 €
NX 450h+ AWD Luxe Hybride rechargeable 309 ch 4 roues motrices (AWD) 68 800 €
NX 450h+ AWD Executive Hybride rechargeable 309 ch 4 roues motrices (AWD) 75 200 €
Vue arrière du Lexus NX 2025 avec feux LED en bande et signature lumineuse distinctive
À l’arrière, le Lexus NX 2025 se distingue par une bande LED traversante, un hayon sculpté et un lettrage Lexus épuré en plein centre. Une silhouette affirmée, fidèle à l’élégance discrète de la marque. © Lexus

Un positionnement stratégique face aux références allemandes

Lexus a toujours cultivé une image de luxe à part, misant sur la fiabilité, la discrétion et une certaine vision du confort. Le NX incarne bien cette approche, et dans un contexte où le marché des SUV hybrides se densifie, il se défend avec des valeurs résiduelles solides et un coût d’usage raisonnable.

Face aux premiums allemands, il offre une alternative différenciante, avec des tarifs compétitifs, un équipement riche et une consommation maîtrisée. Toutefois, son style affirmé et son ergonomie peuvent diviser. Pour les clients lassés de l’offre classique du segment, ce SUV japonais peut s’imposer comme un choix réfléchi, à la fois technologique et économique

Marc
Marc
Passionné d'automobile, je mets ma plume au service de l'exploration et de la compréhension des dernières innovations du secteur. Mon engagement est de fournir une analyse précise et éclairée, valorisant la technologie, le design et la performance. Grâce à mon expertise, je cherche à guider les lecteurs dans leurs choix et à partager les histoires fascinantes derrière chaque modèle. Mon objectif ? Éclairer, informer et inspirer chaque amateur d'automobile à travers mes écrits.

