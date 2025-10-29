Actualité600 chevaux électriques dans LE 4x4 de 2026 : Jeep trahit ses...

600 chevaux électriques dans LE 4×4 de 2026 : Jeep trahit ses racines thermiques pour 500 km d’autonomie

Alain

Date:

Jeep 4x4 100% électrique 600 chevaux avec 500 kilomètres autonomie représentant vision futuriste tout-terrain pour 2026
Ce Jeep électrique de 600 chevaux symbolise le virage radical de la marque qui échange son âme thermique contre la puissance silencieuse du futur

À une époque où l’électrification domine l’automobile, la marque Jeep sort des sentiers battus avec le Recon, un modèle 100 % électrique pensé pour le tout-terrain. Le SUV Recon 2026 entend combiner l’ADN aventureux du Wrangler avec une propulsion moderne et propre, tout en affichant des performances robustes, des angles de franchissement ambitieux et une autonomie proche de 500 km.

Fruit des efforts de Stellantis et basé sur la plateforme STLA Large, le Recon incarne la stratégie de Jeep pour s’imposer dans la nouvelle génération de SUV électriques tout-terrain. Avec près de 600 ch annoncés dans sa version haut de gamme, une batterie d’environ 100 kWh et une transmission intégrale électrique, il se positionne comme un futur pilier de la marque.

Mais au-delà des chiffres, c’est l’équilibre entre technologie, usage tout-terrain et identité de marque qui est examiné. Reconstruire l’authenticité Jeep dans un monde électrique est un pari. Le Recon pourrait bien en être le symbole.

Jeep Recon 2026 profil latéral sur terrain rocailleux
Le Jeep Recon 2026 dévoile une silhouette massive et affirmée, typée off-road, avec garde au sol élevée et prises d’air visibles. © Jeep

Un 4×4 électrique pensé pour l’aventure

Avec le Recon, Jeep ne cherche pas à électrifier un SUV urbain de plus : le constructeur américain entend transposer tout son héritage tout-terrain dans une nouvelle ère. Le Recon 2026 est un véritable baroudeur 100 % électrique, pensé pour les amateurs de franchissement, d’aventure en pleine nature et de véhicules robustes.

Lire aussi  Les usines automobiles américaines font face à des fermetures en raison de pénurie de puces

Dès les premiers croquis, le ton est donné : portes amovibles, garde au sol importante, barres de toit, angles de franchissement favorables, roues imposantes et signature lumineuse verticale. Le Recon ne s’inspire pas de l’électrique tel qu’il existe, mais d’un passé riche en exploits mécaniques, qu’il cherche à transposer dans une forme nouvelle. Il adopte un style audacieux, massif, aux accents rétro-futuristes, mais toujours fidèle à l’ADN Jeep.

Jeep Recon 2026 jantes 35 pouces sur terrain sablonneux
Le modèle est compatible avec pneus tout-terrain 35 pouces, amplifiant son positionnement ” aventure électrique “. © Jeep

Près de 600 ch et 500 km d’autonomie

Techniquement, le Jeep Recon s’appuie sur la plateforme STLA Large, conçue pour accueillir les modèles électriques les plus performants du groupe. Il repose sur un double moteur électrique, un par essieu, pour assurer une transmission intégrale permanente sans arbre de transmission mécanique. Cette configuration lui permet de délivrer jusqu’à 600 chevaux, avec un couple supérieur à 800 Nm.

L’énergie est stockée dans une batterie d’environ 100 kWh, offrant une autonomie cible de 500 km. Le constructeur annonce des performances dignes d’un V8 thermique, avec en prime une gestion précise du couple pour affronter des terrains difficiles. L’ajout de modes de conduite spécifiques pour le hors-piste, de blocages électroniques de différentiel, et de protections sous caisse viennent appuyer cette ambition tout-terrain.

Vue de dessus du Jeep Recon 2026 avec toit ouvrant ouvert en conduite tout-terrain
La vue aérienne du Jeep Recon 2026 met en évidence son toit ouvrant panoramique rétractable, offrant une immersion totale en pleine nature. Une configuration pensée pour l’aventure à ciel ouvert, fidèle à l’esprit Jeep. © Jeep

Une vraie philosophie off-road, malgré l’électrique

Contrairement à d’autres SUV électriques souvent conçus pour le bitume, le Recon revendique une vocation tout-terrain authentique. Sa carrosserie anguleuse, ses suspensions renforcées et sa capacité à recevoir des pneus de 35 pouces en font un outil de franchissement sérieux. Il conserve également des éléments emblématiques comme la roue de secours apparente à l’arrière et la possibilité d’ouvrir totalement le toit, à la manière du Wrangler.

Lire aussi  Stellantis prépare une révolution électrique : des modèles performants et autonomes dès 2026

Les matériaux intérieurs, eux, sont choisis pour leur résistance : surfaces lavables, molettes physiques renforcées, plaques antidérapantes et selleries conçues pour résister aux conditions extrêmes. La technologie embarquée ne manque pas, avec des écrans larges, un système de navigation intégrant les reliefs, et une connectivité complète pour les mises à jour à distance.

Vue arrière Jeep Recon 2026 avec roue de secours montée sur hayon
L’arrière du modèle conserve un trait distinctif de la marque, la roue de secours apparente, symbole de son héritage tout-terrain. © Jeep

Un modèle stratégique pour Jeep

Avec le Recon, Jeep assume une vision audacieuse de l’électrification. Il ne s’agit pas d’un véhicule de compromis, mais d’un produit conçu dès le départ pour conjuguer mobilité propre et capacité extrême. Il entend ainsi séduire une clientèle exigeante, habituée aux codes du 4×4 traditionnel, sans renoncer aux exigences contemporaines en matière de durabilité et d’émissions.

Ce véhicule marque un tournant pour la marque, qui prépare ici l’après-Wrangler thermique, tout en se positionnant sur un segment encore peu exploré : celui des 4×4 électriques vraiment aptes au franchissement. Reste à voir si les performances annoncées et les promesses de modularité seront tenues en conditions réelles.

