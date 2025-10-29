Recherche
Actualité510 ch rotatifs hybrides dans un coupé de rêve : Mazda snobe...

510 ch rotatifs hybrides dans un coupé de rêve : Mazda snobe l’hystérie électrique avec style

Publié par: Antoine Laforge

Date:

Coupé Mazda équipé moteur rotatif Wankel hybride 510 chevaux alternative à obsession européenne voitures électriques
Ce coupé Mazda à moteur rotatif hybride incarne la résistance créative face au conformisme électrique européen avec 510 chevaux d'émotion pure

Partager:

Après des années où le design et la technologie ont été les deux leviers d’innovation les plus visibles, Mazda fait un bond en avant avec la Vision X-Coupe. Cette étude de style pour 2035 incarne une ambition rare : allier le charme pur-sport d’un coupé à quatre portes à une motorisation hybride hautement technologique, tout en s’affranchissant des compromis habituels. Avec une puissance annoncée à 510 ch, l’intégration d’un moteur rotatif turbo et une autonomie impressionnante, ce concept se place à mi-chemin entre le rêve de sportive japonaise et l’exigence environnementale contemporaine.

Mazda Vision X-Coupe 2025 vue latérale profil sculpté
Le profil de la Mazda Vision X-Coupe adopte une silhouette fluide et sculptée, illustrant la montée en gamme de la marque japonaise. © Mazda

Le style KODO ” Soul of Motion ” de Mazda est ici poussé à son paroxysme : flotte un équilibre presque sculptural, des surfaces tendues, un toit fuyant et une silhouette qui semble figée dans une course. Mais la Vision X-Coupe ne se contente pas d’être belle : elle incarne une direction technique forte, une audace de motorisation et un message clair : la sportivité et l’écologie ne sont pas opposées. Dans un contexte où les coupés purement thermiques s’amenuisent, cette proposition apparaît comme un pari pour le futur.

Il reste pourtant un fait : ce véhicule est une étude de style, sans calendrier confirmé de production. Il adresse une vision, une direction stratégique plus qu’un modèle imminent. Toutefois, son influence sur les lignes, la motorisation et le positionnement de Mazda est déjà tangible.

Toyota lance sa marque ultra-luxe anti-Rolls-Royce : quand le géant japonais vise le sommet absolu

Mazda Vision X-Coupe profil conducteur avec porte ouverte et silhouette tendue
En vue latérale, la Mazda Vision X-Coupe affiche une silhouette basse et sculptée. La porte conducteur ouverte révèle une cabine au design pur, accentuant l’ergonomie tournée vers le conducteur. © Mazda

Un design coupé à quatre portes sculpté pour l’impact

La Vision X-Coupe se présente sous la forme d’un coupé à quatre portes long d’environ 5 050 mm, large de presque 1 995 mm et haut de 1 480 mm : des proportions généreuses qui lui permettent une présence imposante tout en conservant une élégance fluide.

Lire aussi  La décision de Mazda qui fait grincer des dents : pourquoi la marque abandonne ce qui faisait sa force

Les lignes latérales sont épurées, la surface vitrée réduite, et l’empattement de 3 080 mm apporte assise et équilibre au profil. Le design KODO, déjà emblématique chez Mazda, est ici revisité avec force : le capot avant est long, la cabine avancée et les passages de roues musclés. Le choix de poignées affleurantes et de rétroviseurs stylisés renforce cette impression de pureté de forme.

L’arrière est tout aussi travaillé : un couloir lumineux s’étire entre les feux, la poupe est compacte, tandis que les lignes de tension jouent avec la lumière pour accentuer l’effet ” sculptural “. À l’intérieur, l’habitacle mise sur une ergonomie minimaliste, avec un volant décentré, des commandes réduites à l’essentiel et une ambiance très axée conducteur. Ce mélange entre sculpture roulante et ergonomie raffinée donne à la Vision X-Coupe un statut de manifeste esthétique.

Poste de conduite de la Mazda Vision X-Coupe avec volant asymétrique et planche de bord minimaliste
Le cockpit de la Vision X-Coupe mise sur une architecture dépouillée, avec un volant au design asymétrique, une instrumentation numérique épurée et une console flottante axée sur la concentration du conducteur. © Mazda

L’innovation moteur : rotatif turbo, hybride et carburant neutre

Sous cette carrosserie se cache une des architectures les plus audacieuses actuellement dévoilées : un système hybride rechargeable (PHEV) qui associe un moteur rotatif turbo à deux rotors, un moteur électrique, et une batterie. La puissance cumulée est annoncée à 510 ch (≈ 375 kW).En mode tout électrique, l’autonomie atteint 160 km, tandis qu’en combiné, la marque évoque jusqu’à 800 km. Un aspect remarquable : le concept est conçu pour réduire le CO2 atmosphérique via l’utilisation d’un carburant neutre dérivé de micro-algues, combiné à une technologie de captage de CO2 embarquée.

Cette double approche – performance et durabilité – est une rareté sur le segment des coupés sportifs. Le moteur rotatif, longtemps un symbole de Mazda, renaît dans une version hybride haut de gamme. Le système promet de conserver le bruit, la réactivité et le plaisir de conduite du rotatif traditionnel, tout en s’inscrivant dans les contraintes modernes d’émissions et d’efficacité.

Lire aussi  Pendant que l'Europe se flagelle avec ses 3 cylindres, le Japon offre un 2,5L atmosphérique pour 159€/mois
Sièges avant et arrière Mazda Vision X-Coupe vus de profil avec sellerie claire et design flottant
La Mazda Vision X-Coupe dévoile une configuration intérieure raffinée avec ses quatre sièges individuels au design sculptural, habillés de cuir clair. Vue latérale immersive sur l’ensemble cabine, combinant ergonomie, fluidité et élégance japonaise. © Mazda

Données techniques, autonomie et ambition environnementale

L’architecture annonce des chiffres impressionnants : un 0-100 km/h non précisé, mais laissant supposer un niveau supérieur à certaines sportives d’aujourd’hui. L’autonomie de 160 km en tout électrique fait de ce coupé un modèle à vocation large usage, et jusqu’à 800 km en hybride lui offre une polyvalence rare. La longueur et l’empattement sont comparables à des grands coupés quatre portes haut de gamme, ce qui illustre l’ambition de Mazda d’entrer sur un segment premium.

L’enjeu environnemental est également mis en avant. En combinant un carburant potentiellement carbone-neutre (micro-algues) et un système de captage de CO2, Mazda propose une vision où la conduite sportive et la responsabilité écologique peuvent coexister. Cette proposition dépasse le simple concept esthétique : elle pose une direction technique et stratégique pour l’avenir de la marque.

Mazda Vision X-Coupe 2025 vue arrière élégant
L’arrière de la Vision X-Coupe se distingue par ses lignes tendues, ses feux horizontaux et sa posture basse typique d’un coupé premium. © Mazda

Intérêt et portée du concept : de la vision au modèle de série

Bien entendu, la Vision X-Coupe reste une étude de style, sans calendrier de production affirmé. Elle traduit néanmoins une direction claire pour Mazda : montée en gamme, retour aux motorisations symboliques, et intégration d’une durabilité forte. Elle pourrait inspirer des modèles futurs, et servir de vitrine technologique.

Pour les amateurs de sportivité, de design et de singularité, ce concept fait rêver. Mais pour l’instant, position, tarif, motorisation exacte de série et mise en marché restent à définir. Mazda doit encore transformer cette vision en série viable. Toutefois, avec la Vision X-Coupe, la marque japonaise affirme qu’elle ne suivra pas simplement la voie de l’électrification de masse : elle veut marquer les esprits.

Lire aussi  CES 2018 Las Vegas : les nouveautés annoncées par les constructeurs automobiles
Ajoutez nous à votre flux Google News
Article précédent
Toyota lance sa marque ultra-luxe anti-Rolls-Royce : quand le géant japonais vise le sommet absolu
Article suivant
200 ch et 5,7L/100km dans un format RAV4 : le SUV premium increvable qui ridiculise la concurrence
Antoine Laforge
Antoine Laforge
Rédacteur en chef, actualité automobile - Avec un œil critique et une plume affûtée, Antoine décrypte l'actualité automobile au quotidien. De l'économie de l'auto aux mouvements écologiques, il analyse les tendances et les enjeux du secteur avec une perspective globale. Son expertise fait de lui la voix de référence pour comprendre les dynamiques qui façonnent le monde automobile.

Sur le même sujet

Cet intérieur de Jeep nous faisait saliver, mais le SUV compact qui l’entoure a viré au cauchemar malgré un coffre revu à la hausse

Présenté au Salon de Detroit 2002, le Jeep Compass Concept avait tout pour surprendre. Loin de l’image rustique...

240 000 km et plus de 10 ans plus tard : voici comment les batteries de voitures électriques vieillissent vraiment, données à l’appui

L’idée selon laquelle la batterie d’une voiture électrique devient inutilisable après 200 000 km est tenace. Pourtant, les...

On le croyait dépassé, et pourtant ce SUV à 206 € par mois offre 510 litres de coffre et un équipement royal

Le SEAT Ateca n’a pas dit son dernier mot. En 2026, alors que la plupart de ses concurrents...

Toyota tease un mystérieux nouveau SUV et tout indique qu’il s’agit d’un 7 places : voici ce que l’on sait déjà

Avec ses trois rangées, son look musclé et son positionnement premium, le futur Highlander EV s’annonce comme le...

Suivez nous

En tant que jeune média indépendant, passionandcar.fr s'efforce de vous fournir du contenu pertinent et de qualité sur le monde automobile. Pour continuer à grandir et à vous offrir le meilleur, nous avons besoin de votre soutien.
Vous pouvez nous aider en nous suivant et en nous ajoutant à vos favoris ou sur Google Actualités. Cela nous permet de toucher un plus large public et de renforcer notre présence en ligne. D'ailleurs, nos amis anglophones peuvent nous retrouver sur passionandcar.com

© 2025 PassionAndCar. Tous droits réservés.