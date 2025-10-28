Recherche
ActualitéUn V8 de 5,6 litres dans un Patrol dopé à la GT-R...

Un V8 de 5,6 litres dans un Patrol dopé à la GT-R : le SUV frankenstein qui atteint des sommets

Publié par: Antoine Laforge

Date:

SUV extrême combinant ADN Nissan Patrol 4x4 et technologie GT-R développant 1000 chevaux pour 2025
Ce SUV de 450 chevaux incarne la fusion ultime entre l'esprit baroudeur du Patrol et la brutalité technologique de la GT-R pour créer le monstre absolu de 2025

Partager:

Alors que tout le monde court après l’électrification et range les gros moteurs aux oubliettes, Infiniti nous sort LE truc qu’on n’attendait plus : un SUV XXL qui n’a pas honte de ses origines ! Ce X80 R-Spec 2025, c’est exactement le genre de coup de gueule automobile qui fait du bien au moral.

Infiniti X80 R-Spec 2025 profil complet sur route de montagne
Le nouveau Infiniti X80 R-Spec adopte un gabarit impressionnant avec plus de 5,6 m de long. Un SUV grand luxe dédié au marché nord-américain. © Infiniti

Le V8 atmosphérique qui refuse de mourir

Regardez-moi cette merveille : un V8 de 5,6 litres qui développe 450 chevaux, sans turbo, sans hybridation, sans complexe ! Dans cette époque où tout se downsise et s’électrifie, Infiniti nous balance un moteur qui respire encore l’air libre et qui chante sa mélodie de huit cylindres. C’est du pur bonheur auditif, cette symphonie mécanique qu’on croyait condamnée à disparaître !

Ce bloc atmosphérique, c’est de la poésie en mouvement. Pas de lag, pas d’artifice, juste cette montée en régime linéaire et progressive qui te colle au siège. Les 450 chevaux arrivent naturellement, accompagnés d’un couple généreux qui propulse ces deux tonnes et quelques comme si de rien n’était.

Toyota présente au Canada la Nasu Edition de son SUV Corolla Cross, une version baroudeuse à transmission intégrale.

Vue avant Infiniti X80 2025 calandre en V chromée et optiques LED
L’avant du X80 impressionne par sa calandre monumentale et ses optiques fines à LED, soulignant sa prestance statutaire. © Infiniti

Châssis séparé et technologies de confort : l’art de vivre à l’américaine

Infiniti a fait les choses en grand avec ce châssis séparé qui sent bon l’Amérique ! Cette architecture, c’est du solide, du costaud, du “ça-dure-300-000-miles” comme là-bas. Fini les châssis monocoques aseptisés, place à la vraie structure de baroudeur qui encaisse tout sans broncher.

Lire aussi  Le Nissan Qashqai e-Power roule en électrique mais se ravitaille à l'essence : génial sur le papier, mais son prix face à la concurrence pose question

À l’intérieur, c’est du grand luxe nippon : technologies de confort dernier cri, matériaux nobles, finitions exemplaires. Infiniti maîtrise cet art de combiner le raffinement japonais avec l’ampleur américaine. Sièges massants, climatisation multi-zones, système audio premium… ce X80 R-Spec transforme chaque trajet en expérience première classe.

Arrière Infiniti X80 R-Spec 2025 avec feux LED traversants et diffuseur intégré
L’arrière du X80 R-Spec impressionne avec sa signature lumineuse en bande LED continue, ses lignes tendues et son bouclier massif intégrant un diffuseur. Une finition haut de gamme assumée. © Infiniti

L’anti-conformisme assumé face au politiquement correct automobile

Ce qui me plaît le plus dans cette démarche, c’est cette audace de nager à contre-courant ! Pendant que les autres marques s’excusent presque d’avoir encore des moteurs thermiques, Infiniti revendique haut et fort sa philosophie : gigantisme, puissance, prestance et image statutaire.

Pendant que l’Europe s’hystérise sur l’électrique, les US balancent un 4×4 de 272 ch à l’ancienne

Ce X80 R-Spec, c’est l’incarnation parfaite de l’automobile nord-américaine dans ce qu’elle a de plus spectaculaire. Pas de demi-mesure, pas de compromis écologique, juste l’expression pure d’une certaine idée de l’automobile-plaisir. C’est rafraîchissant de voir qu’il existe encore des constructeurs qui osent proposer autre chose que du politiquement correct motorisé !

Double sortie d'échappement chromée du V8 Infiniti X80 R-Spec 2025
Signature sonore du V8 atmosphérique 5.6, les deux sorties d’échappement chromées viennent souligner la puissance et le tempérament mécanique du X80 R-Spec. © Infiniti

Réservé aux marchés qui savent encore apprécier

Évidemment, ce mastodonte n’a ni vocation ni homologation européenne – et c’est bien dommage ! Mais cette stratégie révèle une vérité que beaucoup préfèrent ignorer : certains marchés conservent une appétence intacte pour les véhicules imposants, puissants et clairement non électrifiés.

L’Amérique du Nord, l’Australie, certains pays du Golfe… ces territoires continuent de vibrer pour les grosses mécaniques atmosphériques. Infiniti l’a compris et assume parfaitement ce positionnement de niche premium pour les amateurs de sensations authentiques.

Ce X80 R-Spec, c’est la preuve vivante que l’automobile-passion n’est pas morte ! Pendant que d’autres cherchent le consensus mou, Infiniti creuse son sillon avec détermination. Respect total pour cette marque qui ose encore faire rêver les vrais passionnés !

Lire aussi  Excellent mais perfectible : ce SUV très accessible va bientôt corriger son unique point faible
Ajoutez nous à votre flux Google News
Article précédent
Santana ressuscite avec 429 ch hybrides : le pick-up mythique revient en 2026 pour secouer l’Europe
Article suivant
600 chevaux électriques dans LE 4×4 de 2026 : Jeep trahit ses racines thermiques pour 500 km d’autonomie
Antoine Laforge
Antoine Laforge
Rédacteur en chef, actualité automobile - Avec un œil critique et une plume affûtée, Antoine décrypte l'actualité automobile au quotidien. De l'économie de l'auto aux mouvements écologiques, il analyse les tendances et les enjeux du secteur avec une perspective globale. Son expertise fait de lui la voix de référence pour comprendre les dynamiques qui façonnent le monde automobile.

Sur le même sujet

Hyundai n’a plus peur de BMW et le prouve en créant sa propre M5 : 525 ch et pas une seule trace d’électrification

La Genesis G80 Magma ne joue pas dans la nuance. Avec ses 525 ch, ses ailes élargies, son...

Pression, usure, adhérence : pourquoi l’entretien des pneumatiques est un geste vital pour votre sécurité

Les pneumatiques sont les seuls éléments qui relient une voiture à la route. Pourtant, trop d'automobilistes continuent de...

Le 4×4 électrique le plus cool de Chery arrive en Europe avec un look néo-rétro et un prix canon : Land Cruiser, Bronco et...

Le iCaur V27 arrive avec une promesse forte : un vrai SUV 5 m, carré, musclé et branché....

Aucun 4×4 ne fait mieux dans sa catégorie : ce tout-terrain à l’ancienne millésime 2026 vient d’être mis à jour et devient encore plus...

Le Ineos Grenadier 2026 entre en production avec des évolutions discrètes mais déterminantes. À 93 930 €, il...

Suivez nous

En tant que jeune média indépendant, passionandcar.fr s'efforce de vous fournir du contenu pertinent et de qualité sur le monde automobile. Pour continuer à grandir et à vous offrir le meilleur, nous avons besoin de votre soutien.
Vous pouvez nous aider en nous suivant et en nous ajoutant à vos favoris ou sur Google Actualités. Cela nous permet de toucher un plus large public et de renforcer notre présence en ligne. D'ailleurs, nos amis anglophones peuvent nous retrouver sur passionandcar.com

© 2025 PassionAndCar. Tous droits réservés.