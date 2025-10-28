Santana ressuscite avec 429 ch hybrides : le pick-up mythique revient en 2026 pour secouer l’Europe

Santana Motors, qu’on croyait mort et enterré depuis 2011, refait surface avec un coup de maître : la Santana 400, un pick-up hybride rechargeable qui n’a pas froid aux yeux ! Cette résurrection espagnole, c’est exactement le genre de nouvelle qui redonne foi en l’automobile européenne.

Franchement, chapeau à ces espagnols ! Reprendre une marque disparue pour la relancer avec un projet aussi ambitieux, ça en dit long sur leur détermination. L’usine modernisée de Linares dans le Jaén, les partenariats internationaux, la stratégie claire… tout y est pour faire trembler les gros du secteur.

Choisir le pick-up hybride rechargeable pour ce comeback, c’est audacieux et malin ! Ils ont visé pile dans le mille : combiner cette robustesse mécanique légendaire des espagnols avec les exigences modernes d’efficience énergétique. C’est exactement ce que demandent les pros et les amateurs de loisirs nature aujourd’hui.

Des motorisations qui claquent : 429 chevaux de pure folie !

Alors là, mes amis, on entre dans le sérieux ! La version PHEV de cette Santana 400, c’est de la dynamite pure : moteur essence 1.5 turbo couplé à un électrique, 429 chevaux au total et 800 Nm de couple ! Avec sa batterie de 32 kWh, elle promet 120 km d’autonomie électrique et plus de 1000 km au total. Du jamais vu sur un pick-up !

Pour les puristes du diesel, la version 400D reste dans le classique avec son 2.3 litres de 190 chevaux et 500 Nm. Moins spectaculaire mais diablement efficace pour le boulot de tous les jours. Santana a compris qu’il fallait du choix pour satisfaire tout le monde.

Format mastodonte : 5,49 mètres de bonheur utilitaire

Cette Santana 400, c’est du costaud ! 5,494 mètres de long, 1,960 de large, 1,950 de haut… elle joue clairement dans la cour des grands. La double cabine accueille cinq personnes confortablement, et cette caisse arrière, c’est du sérieux pour le travail.

Côté capacités tout-terrain, les chiffres donnent le vertige : 240 mm de garde au sol, 31° d’angle d’attaque, capacité de vadeo jusqu’à 800 mm ! Cette bête porte plus de 800 kg de charge utile et tracte jusqu’à 3200 kg. C’est du matériel de pro qui ne rigole pas avec les terrains difficiles.

2026 : l’heure de vérité pour l’Europe

Le suspense reste entier pour nous autres français ! Santana annonce 2026 pour le lancement européen, mais aucun tarif officiel pour l’Hexagone. Ils commencent par l’Espagne puis étendront le réseau commercial… logique, mais ça nous laisse sur notre faim !

Le défi sera de taille : affronter un marché français déjà bien garni en pick-up premium. Mais cette carte hybride rechargeable pourrait bien être l’atout maître face aux nouvelles réglementations et aux quotas d’émissions. Les pros sensibilisés aux aides écologiques pourraient bien craquer pour ce monstre espagnol qui assume ses ambitions !

Ce retour de Santana, c’est la preuve que l’automobile européenne sait encore surprendre. Vivement 2026 pour voir cette 400 à l’oeuvre sur nos routes !