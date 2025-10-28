Honda ressuscite la Prelude en hybride : le coupé mythique revient avec l’e:HEV et la mystérieuse S+ Shift

Le nom ” Prelude ” évoque instantanément les lignes affutées des coupés Honda des années 80-90, destinés aux amateurs de conduite pure. Pour 2026-2027, Honda remet la légende en selle : un nouveau Prelude hybride e:HEV, doté de la toute récente technologie S+ Shift, vient porter la flamme d’un coupé sportif dans l’ère de l’électrification.

Malgré ce retour tonitruant, avec concept et premières annonces officielles, la marque japonaise n’a pas encore communiqué de tarif définitif, ni confirmé la commercialisation en France. Honda Europe indique uniquement une arrivée prévue en ” début 2026 “.

Entre attentes des passionnés et prudence stratégique, ce nouveau Prelude incarne un paradoxe : un retour chargé d’ADN, dans un segment coupé aujourd’hui rare, tout en naviguant dans un marché de plus en plus centré sur SUV et électriques.

Le retour d’un nom emblématique – contexte et ambition

Il y a plus de vingt ans que le coupé Prelude n’était plus commercialisé en Europe. Avec cette sixième génération, Honda entend marquer un grand retour dans un segment coupé-sportif que beaucoup pensaient enterré. Le constructeur évoque un ” global halo car ” : un modèle symbole de la marque, capable de raviver l’enthousiasme, tout en s’inscrivant dans la stratégie d’électrification.

Au-dessus d’un simple exercice nostalgique, l’ambition est claire : proposer un coupé hybride, efficace, technologique, mais également fidèle à la sensation de conduite que la marque Honda cultive depuis ses origines. Le design annoncé promet une silhouette basse, profilée, assortie d’un empattement court et d’un style affirmé, à rebours de la montée en puissance des SUV.

Architecture, motorisation et technologies annoncées

La motorisation retenue pour le nouveau Prelude est issue de la technologie hybride e:HEV de Honda : un moteur essence combiné à deux moteurs électriques, déjà utilisé sur d’autres modèles japonais. Les premières spécifications évoquent une puissance d’environ 200 ch (ou légèrement plus selon marché), une vitesse maximale modérée (≈ 188 km/h) et un 0-100 km/h annoncé aux alentours de 8 secondes dans certaines déclarations européennes.

Autre élément différenciant : la technologie S+ Shift, un système de simulation de passage de rapports, destiné à renforcer la sensation de conduite. En clair : un coupé hybride qui ne se contente pas de glisser vers l’électrique, mais tente de préserver le caractère ” conducteur ” du modèle.

L’Europe en point de mire… mais la France en attente

Honda a officiellement confirmé le lancement en Europe ” début 2026 “.Cependant, la phase de commercialisation en France reste floue : aucune grille tarifaire française ni date de mise en vente officielle n’ont été publiées. Les estimations britanniques évoquent un tarif d’entrée autour de £40 995 (≈ 48 000 €).

Cette incertitude oblige à la prudence pour les acheteurs français : le modèle pourrait rester une production en petite série ou un import premium, avec un tarif potentiellement supérieur. Il est donc recommandé de surveiller les annonces officielles Honda France avant de se projeter.

Une place à trouver sur un marché entre sportivité et électrification

Dans un contexte où les acheteurs privilégient les SUV ou les véhicules entièrement électriques, un coupé hybride compact comme le Prelude se positionne en niche. Ses concurrents directs sont rares : quelques coupés premium hybrides ou modestes coupés essence suréquipés. Ici, la force réside dans la combinaison hybridation + plaisir de conduite + nom mythique.

Mais des défis subsistent : un tarif potentiellement élevé, une diffusion limitée, et un segment ” coupé ” aujourd’hui peu volumineux. Malgré tout, pour un conducteur qui recherche une voiture plaisante à conduire, bien finie, et centrée sur le plaisir, le nouveau Prelude pourrait représenter une alternative intéressante. Reste à voir si la France lui réservera un accueil à la hauteur de son héritage.