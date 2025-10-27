Pendant que la plupart des constructeurs cherchent à électrifier massivement leurs gammes, Jeep fait un pas de côté en ramenant sur le marché européen son iconique Wrangler dans une version purement thermique. Une décision qui surprend, alors que les normes CO2 et les ZFE s’intensifient sur le Vieux Continent. Mais le message est clair : le Wrangler reste un 4×4 pur et dur, fidèle à son ADN originel.

Disponible jusqu’ici uniquement en version hybride rechargeable 4xe, le baroudeur américain propose à nouveau une déclinaison essence de 272 ch, dénuée de toute assistance électrique. Une motorisation qui parle aux puristes, ceux qui veulent une mécanique simple, robuste, et surtout exploitable dans les conditions les plus extrêmes. Jeep la propose en deux finitions : Sahara et Rubicon, toutes deux dotées de la carrosserie longue Unlimited.

Cette réintroduction du thermique se fait cependant à un prix élitiste, avec un positionnement tarifaire équivalent, voire proche, de la version PHEV. La question se pose alors : cette déclinaison essence est-elle une provocation, un collector en devenir, ou simplement le dernier vrai 4×4 à l’ancienne que l’on pourra acheter neuf en Europe ?

Un retour inattendu du Wrangler thermique en Europe

Il fut un temps où le Wrangler proposait plusieurs déclinaisons essence et diesel. Depuis quelques années, seule la version hybride rechargeable dominait le catalogue européen, en raison des normes CAFE et des contraintes d’émissions. Pourtant, Jeep a décidé de réintégrer une version thermique essence de 272 ch dans son offre 2025, uniquement avec la carrosserie longue Unlimited 5 portes.

Ce retour n’a rien d’un hasard. Il s’adresse directement aux passionnés de franchissement, amateurs de mécanique directe, ou tout simplement à ceux qui rejettent les complexités de l’électrification. Le Wrangler thermique se positionne comme un modèle de niche, un 4×4 authentique que peu de constructeurs osent encore proposer sur notre marché.

Côté gabarit, aucun changement : 4,88 mètres de long, 24,2 cm de garde au sol, et des angles de franchissement toujours impressionnants (35,8° en attaque, 30,8° en sortie). Le Wrangler reste un tout-terrain de référence, et sa plateforme à châssis séparé en fait l’un des derniers survivants de cette espèce.

Une motorisation 2.0 turbo de 272 ch sans compromis

Sous le capot, on retrouve un bloc 4 cylindres essence 2.0 turbo développant 272 ch et 400 Nm. Ce moteur n’est autre que celui utilisé également dans la version hybride rechargeable 4xe, mais ici dans sa forme la plus simple, sans batterie ni électrification.

Les performances restent solides avec un 0 à 100 km/h abattu en 7,6 secondes, pour une vitesse maximale de 180 km/h. La boîte automatique à 8 rapports est toujours de série, couplée à une transmission intégrale non permanente avec gamme courte. En version Rubicon, le Wrangler bénéficie en plus de barres stabilisatrices déconnectables, d’un pont avant Dana renforcé, et de verrous de différentiel.

La consommation mixte annoncée est de 10,4 l/100 km, un chiffre élevé mais cohérent pour ce type de véhicule. Aucune hybridation légère ni système stop & start n’est proposé ici. Le Wrangler assume son caractère de tout-terrain pur jus, y compris sur la question environnementale.

Des tarifs haut perchés pour un tout-terrain puriste

En France, Jeep n’a pas encore officiellement communiqué les prix définitifs de cette nouvelle version thermique pour l’année 2025. Toutefois, selon les précédents positionnements tarifaires de la marque, et compte tenu du prix du Wrangler 4xe (à partir de 68 200 €), la version thermique devrait s’afficher entre 64 000 et 66 000 € TTC en finition Sahara, et jusqu’à 68 000 € pour la version Rubicon.

Il est intéressant de constater que cette version thermique ne se veut pas une alternative économique. À puissance moindre et sans électrification, elle reste presque aussi chère que la version hybride rechargeable. Ce positionnement confirme que Jeep ne vise pas le volume, mais bien les passionnés.

Le Wrangler thermique reste éligible à la vignette Crit’Air 1, et échappe donc pour le moment aux restrictions les plus dures dans certaines ZFE. En revanche, son malus écologique maximal peut venir alourdir la facture de plus de 40 000 € en 2025, ce qui en fait un véhicule de niche assumé.

Un 4×4 d’exception dans un marché dominé par l’électrification

Dans un contexte européen où les 4×4 thermiques sont devenus rares, le Jeep Wrangler revient avec un message clair : il est toujours possible d’acheter un vrai franchisseur thermique, robuste, sans artifice. Face à des modèles comme le Land Rover Defender, le Toyota Land Cruiser 2024 ou le Ford Bronco, le Wrangler reste l’un des plus fidèles à la tradition tout-terrain américaine.

Il conserve son style inimitable, son pare-brise rabattable, ses portes amovibles, et une architecture prête à tout affronter. Son coffre de 533 litres, extensible à 2 050 litres, et sa garde au sol de 24,2 cm en font un compagnon sérieux pour l’aventure.

Le Wrangler 2025 thermique est donc une déclaration d’indépendance. Il ne cherche pas à séduire les centres-villes ni les normes CO2. Il vise une clientèle avertie, exigeante, et consciente d’acheter peut-être le dernier des vrais 4×4 thermiques encore proposés en Europe.