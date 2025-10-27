Recherche
ActualitéPendant que l'Europe s'hystérise sur l'électrique, les US balancent un 4x4 de...

Pendant que l’Europe s’hystérise sur l’électrique, les US balancent un 4×4 de 272 ch à l’ancienne

Publié par: Alain

Date:

4x4 américain équipé moteur turbo essence 272 chevaux arrivant sur marché européen dominé par véhicules électriques
Ce 4x4 turbo américain incarne la résistance thermique face à l'électrification forcée du marché automobile européen

Partager:

Pendant que la plupart des constructeurs cherchent à électrifier massivement leurs gammes, Jeep fait un pas de côté en ramenant sur le marché européen son iconique Wrangler dans une version purement thermique. Une décision qui surprend, alors que les normes CO2 et les ZFE s’intensifient sur le Vieux Continent. Mais le message est clair : le Wrangler reste un 4×4 pur et dur, fidèle à son ADN originel.

Jeep Wrangler 2025 thermique Rubicon, 4x4 essence en vue latérale dans un environnement tout-terrain
Le Wrangler 2025 revient en version essence 272 ch, ici dans sa déclinaison Rubicon conçue pour les franchissements extrêmes. © Jeep

Disponible jusqu’ici uniquement en version hybride rechargeable 4xe, le baroudeur américain propose à nouveau une déclinaison essence de 272 ch, dénuée de toute assistance électrique. Une motorisation qui parle aux puristes, ceux qui veulent une mécanique simple, robuste, et surtout exploitable dans les conditions les plus extrêmes. Jeep la propose en deux finitions : Sahara et Rubicon, toutes deux dotées de la carrosserie longue Unlimited.

Cette réintroduction du thermique se fait cependant à un prix élitiste, avec un positionnement tarifaire équivalent, voire proche, de la version PHEV. La question se pose alors : cette déclinaison essence est-elle une provocation, un collector en devenir, ou simplement le dernier vrai 4×4 à l’ancienne que l’on pourra acheter neuf en Europe ?

Japonais conçu en Espagne au prix chinois : le SUV compact hybride qui cumule tous les paradoxes gagnants

Intérieur du Jeep Wrangler Rubicon 2025 thermique avec écran tactile central et sellerie renforcée
L’habitacle du Wrangler Rubicon associe robustesse et technologie, avec écran central, commandes mécaniques et rangements pratiques. © Jeep

Un retour inattendu du Wrangler thermique en Europe

Il fut un temps où le Wrangler proposait plusieurs déclinaisons essence et diesel. Depuis quelques années, seule la version hybride rechargeable dominait le catalogue européen, en raison des normes CAFE et des contraintes d’émissions. Pourtant, Jeep a décidé de réintégrer une version thermique essence de 272 ch dans son offre 2025, uniquement avec la carrosserie longue Unlimited 5 portes.

Lire aussi  La voiture tout-terrain sportive parfaite existe : ce rêve japonais est né de la sportive la plus excitante au monde

Ce retour n’a rien d’un hasard. Il s’adresse directement aux passionnés de franchissement, amateurs de mécanique directe, ou tout simplement à ceux qui rejettent les complexités de l’électrification. Le Wrangler thermique se positionne comme un modèle de niche, un 4×4 authentique que peu de constructeurs osent encore proposer sur notre marché.

Côté gabarit, aucun changement : 4,88 mètres de long, 24,2 cm de garde au sol, et des angles de franchissement toujours impressionnants (35,8° en attaque, 30,8° en sortie). Le Wrangler reste un tout-terrain de référence, et sa plateforme à châssis séparé en fait l’un des derniers survivants de cette espèce.

Face avant du Jeep Wrangler Sahara 2025 thermique avec projecteurs ronds et calandre à 7 fentes
Le design iconique du Wrangler reste inchangé en 2025, avec sa calandre caractéristique et ses ailes musclées. © Jeep

Une motorisation 2.0 turbo de 272 ch sans compromis

Sous le capot, on retrouve un bloc 4 cylindres essence 2.0 turbo développant 272 ch et 400 Nm. Ce moteur n’est autre que celui utilisé également dans la version hybride rechargeable 4xe, mais ici dans sa forme la plus simple, sans batterie ni électrification.

Les performances restent solides avec un 0 à 100 km/h abattu en 7,6 secondes, pour une vitesse maximale de 180 km/h. La boîte automatique à 8 rapports est toujours de série, couplée à une transmission intégrale non permanente avec gamme courte. En version Rubicon, le Wrangler bénéficie en plus de barres stabilisatrices déconnectables, d’un pont avant Dana renforcé, et de verrous de différentiel.

La consommation mixte annoncée est de 10,4 l/100 km, un chiffre élevé mais cohérent pour ce type de véhicule. Aucune hybridation légère ni système stop & start n’est proposé ici. Le Wrangler assume son caractère de tout-terrain pur jus, y compris sur la question environnementale.

Lire aussi  4x4 sublime et écologique à 260€/mois : quand l'esthétique rencontre l'efficience
Sièges avant du Jeep Wrangler 2025 thermique en sellerie cuir avec surpiqûres contrastées
Les sièges du Wrangler 2025 conjuguent maintien latéral renforcé et finitions robustes, adaptés à une utilisation tout-terrain intensive. Sellerie cuir ou tissu selon finition, avec logo Rubicon brodé sur les versions haut de gamme. © Jeep

Des tarifs haut perchés pour un tout-terrain puriste

En France, Jeep n’a pas encore officiellement communiqué les prix définitifs de cette nouvelle version thermique pour l’année 2025. Toutefois, selon les précédents positionnements tarifaires de la marque, et compte tenu du prix du Wrangler 4xe (à partir de 68 200 €), la version thermique devrait s’afficher entre 64 000 et 66 000 € TTC en finition Sahara, et jusqu’à 68 000 € pour la version Rubicon.

Il est intéressant de constater que cette version thermique ne se veut pas une alternative économique. À puissance moindre et sans électrification, elle reste presque aussi chère que la version hybride rechargeable. Ce positionnement confirme que Jeep ne vise pas le volume, mais bien les passionnés.

Le Wrangler thermique reste éligible à la vignette Crit’Air 1, et échappe donc pour le moment aux restrictions les plus dures dans certaines ZFE. En revanche, son malus écologique maximal peut venir alourdir la facture de plus de 40 000 € en 2025, ce qui en fait un véhicule de niche assumé.

Vue arrière du Jeep Wrangler Unlimited 2025 thermique avec roue de secours apparente
Le Wrangler conserve son look utilitaire assumé, avec une roue arrière fixée au hayon et un format 5 portes de série. © Jeep

Un 4×4 d’exception dans un marché dominé par l’électrification

Dans un contexte européen où les 4×4 thermiques sont devenus rares, le Jeep Wrangler revient avec un message clair : il est toujours possible d’acheter un vrai franchisseur thermique, robuste, sans artifice. Face à des modèles comme le Land Rover Defender, le Toyota Land Cruiser 2024 ou le Ford Bronco, le Wrangler reste l’un des plus fidèles à la tradition tout-terrain américaine.

Il conserve son style inimitable, son pare-brise rabattable, ses portes amovibles, et une architecture prête à tout affronter. Son coffre de 533 litres, extensible à 2 050 litres, et sa garde au sol de 24,2 cm en font un compagnon sérieux pour l’aventure.

Lire aussi  L'Aston Martin Rapide AMR dévoilée

Le Wrangler 2025 thermique est donc une déclaration d’indépendance. Il ne cherche pas à séduire les centres-villes ni les normes CO2. Il vise une clientèle avertie, exigeante, et consciente d’acheter peut-être le dernier des vrais 4×4 thermiques encore proposés en Europe.

Ajoutez nous à votre flux Google News
Article précédent
Japonais conçu en Espagne au prix chinois : le SUV compact hybride qui cumule tous les paradoxes gagnants
Article suivant
400 ch et 0-100 en 3,9s au prix “abordable” : cette berline fastback qui ridiculise les sportives hors de prix
Alain
Alain
Alain , 57 ans, est un passionné d'automobile basé à Bordeaux. Fort d'une carrière de plus de 30 ans dans le journalisme automobile, Alain est reconnu pour ses analyses pointues et son expertise technique. Collaborateur clé du magazine Passion & Car, il partage sa passion des voitures classiques et modernes, tout en explorant les innovations technologiques du secteur. Amateur de belles mécaniques et de road trips, Alain apporte une perspective unique et authentique aux lecteurs, mêlant savoir-faire et passion pour l'automobile.

Sur le même sujet

Équipement complet, 4 L/100 km et seulement 21 300 € : cet hybride brillant pourrait bien être la meilleure affaire de 2026

La Toyota Yaris Trendy arrive avec une motorisation hybride 116 ch, un équipement complet et une consommation moyenne...

Ce 4×4 coréen inconnu ressemble à un Mercedes GLE mais rivalise avec le Land Cruiser : le monde du tout-terrain n’avait pas vu venir...

Le Genesis GV70 se transforme en baroudeur chic avec le concept Outdoors. Jantes noires, pneus tout-terrain, galerie de...

La nouvelle Dacia Jogger Hybrid débarque avec 155 ch et le label ECO à un prix que même les constructeurs chinois ne peuvent pas...

Avec un look affiné, une version hybride de 155 ch et un prix d’appel de 25 600 €,...

Tesla Model S et Model X tirent leur révérence : place à Optimus et l’intelligence artificielle

Tesla stoppe la production des Model S et Model X pour libérer de l’espace en usine. Objectif ? Construire...

Suivez nous

En tant que jeune média indépendant, passionandcar.fr s'efforce de vous fournir du contenu pertinent et de qualité sur le monde automobile. Pour continuer à grandir et à vous offrir le meilleur, nous avons besoin de votre soutien.
Vous pouvez nous aider en nous suivant et en nous ajoutant à vos favoris ou sur Google Actualités. Cela nous permet de toucher un plus large public et de renforcer notre présence en ligne. D'ailleurs, nos amis anglophones peuvent nous retrouver sur passionandcar.com

© 2025 PassionAndCar. Tous droits réservés.