Recherche
Actualité400 ch et 0-100 en 3,9s au prix "abordable" : cette berline...

400 ch et 0-100 en 3,9s au prix “abordable” : cette berline fastback qui ridiculise les sportives hors de prix

Publié par: Julien Caron

Date:

L’Alpine A390 est une berline fastback électrique, à 5 portes et 5 places
Elle n’appartient pas à la catégorie des SUV, mais démontre qu'on peut conjuguer vitesse de supercar et praticité familiale sans hypothéquer deux maisons

Partager:

La marque française Alpine, célèbre pour ses berlinettes sportives légères, passe un cap et élargit son horizon avec le tout nouveau modèle A390. Ce fastback 100 % électrique à cinq places incarne la volonté de la firme d’allier sportivité, polyvalence et responsabilité environnementale. Dans un marché européen en pleine transition électrique, l’A390 se présente comme un symbole fort.

Avec deux motorisations annoncées – GT de 400 ch et GTS de 470 ch -, une batterie de 89 kWh et une autonomie homologuée allant jusqu’à 555 km, l’Alpine A390 frappe fort. Le tarif d’entrée est estimé entre 67 500 € et 78 000 € pour la France, positionnant ce modèle face aux SUV coupés premium électriques tout en conservant l’ADN de la marque, construit à Dieppe et ancré dans l’histoire du constructeur.

Il s’agit non seulement d’une sportive électrique, mais d’un modèle conçu pour la vie quotidienne, capable d’accueillir cinq passagers et d’offrir un coffre généreux. Alpine vise désormais un public plus large – sans trahir son esprit. Reste à vérifier si l’équilibre entre performance et praticité sera à la hauteur des attentes.

Alpine A390 2025 vue latérale fastback électrique 5 places
L’Alpine A390 adopte une silhouette fastback élégante alliant sportivité et polyvalence, cinq places et fabrication française. © Alpine

Une berline fastback 100 % Alpine pour élargir l’horizon

Alpine franchit une étape stratégique majeure avec le lancement de l’A390, son tout premier modèle électrique à cinq portes. Cette berline fastback de plus de 4,60 m entend concilier sportivité, polyvalence et performance, tout en respectant l’ADN maison forgé sur les routes sinueuses des Alpes. Le constructeur dieppois, jusqu’ici focalisé sur la légèreté et la pureté mécanique, embrasse ici une toute nouvelle philosophie sans renier ses racines.

Lire aussi  Alpine vise une icône : Son projet électrique le plus ambitieux se dévoile

Reposant sur la plateforme AmpR de nouvelle génération, l’A390 s’éloigne des codes traditionnels du coupé deux places. Elle propose cinq vraies places, un coffre généreux, une présentation intérieure haut de gamme et un châssis spécialement affûté par les équipes Alpine. Elle se positionne clairement comme une alternative française aux grandes routières sportives électriques, avec un design expressif et une dynamique revendiquée.

L’objectif est clair : prouver qu’une berline familiale électrique peut être aussi exaltante à conduire qu’une A110, tout en s’adaptant aux usages quotidiens, aux longs trajets et aux attentes d’une clientèle plus large.

Face avant de l'Alpine A390 2025 avec signature lumineuse alpine et calandre fermée
L’avant de l’Alpine A390 marque la transition vers l’électrification tout en conservant l’identité visuelle dynamique de la marque. © Alpine

Deux motorisations hautes performances pour rester fidèle à l’ADN Alpine

L’Alpine A390 sera proposée en deux versions : GT (400 ch) et GTS (470 ch). Les deux modèles reposent sur une architecture tri-moteur : un moteur à l’avant, deux à l’arrière, pour garantir une transmission intégrale et une gestion vectorielle du couple particulièrement évoluée. Alpine promet un comportement joueur, précis et agile, malgré une masse supérieure à deux tonnes.

Japonais conçu en Espagne au prix chinois : le SUV compact hybride qui cumule tous les paradoxes gagnants

La GTS revendique un 0 à 100 km/h en 3,9 secondes, tandis que la GT s’en sort déjà honorablement avec 4,8 secondes. Ces performances s’accompagnent d’une vitesse de pointe limitée à 220 km/h sur la version la plus puissante, et de plusieurs modes de conduite adaptés à une utilisation sportive sur route comme sur piste.

Une batterie de 89 kWh utiles alimente les deux déclinaisons, offrant jusqu’à 555 km d’autonomie WLTP. La recharge rapide DC à 190 kW permet de récupérer 80 % de charge en environ 25 minutes sur une borne rapide, ce qui positionne l’A390 au niveau des références allemandes sur le plan technologique.

Lire aussi  Volkswagen booste l'autonomie de l'ID.3 grâce à une batterie chinoise innovante !
Intérieur de l'Alpine A390 2025 avec double écran tablette et volant sport
L’habitacle de l’A390 mêle technologie de pointe, ergonomie sport-citadine et finitions premium (Devialet, cuir, Alcantara). © Alpine

Une gamme tarifaire haut de gamme mais bien positionnée

En France, l’Alpine A390 sera disponible à partir de 67 500 € TTC pour la version GT, et 78 000 € TTC pour la GTS plus performante. Ces tarifs s’inscrivent dans la tranche haute du segment des berlines sportives électriques, sans toutefois atteindre les sommets tarifaires des marques premium allemandes.

L’équipement de série comprend entre autres : sellerie Alcantara, écran central sous Android Automotive, système audio Devialet, jantes 20 ou 21 pouces, affichage tête haute, et interface de conduite évoluée. Les modes Track et Sport sont aussi de la partie, confirmant les ambitions dynamiques du modèle.

La production aura lieu à Dieppe, et Alpine pourrait bénéficier d’un bonus écologique sous conditions, en fonction du poids final homologué. Ce positionnement ” made in France ” valorise à la fois l’industrie locale et le savoir-faire sportif, dans un segment encore peu occupé par les marques françaises.

Vue arrière de l'Alpine A390 2025 avec diffuseur et logo rétro-éclairé
L’arrière du fastback Alpine affiche des lignes sculptées, un hayon large et un coffre généreux pour cinq occupants. © Alpine

Une concurrente directe des berlines électriques hautes performances

L’A390 vient jouer dans la cour des grandes. Ses concurrentes directes sont des berlines électriques dynamiques, comme la Tesla Model 3 Performance, la BMW i4 M50 ou la Porsche Taycan propulsion. Face à ces poids lourds, l’Alpine oppose un châssis signé, une fabrication locale, et une personnalité unique.

Là où beaucoup de modèles concurrents sacrifient le plaisir de conduite au profit de la technologie ou du confort, l’Alpine A390 promet de réconcilier engagement mécanique et mobilité électrique. Sa configuration tri-moteur, son centre de gravité abaissé et sa direction affûtée devraient séduire les conducteurs exigeants.

Lire aussi  Peugeot Polygon Concept : volant carré et architecture révolutionnaire pour la citadine électrique qui enterre la 208

Loin de vouloir séduire par le volume, Alpine vise ici une clientèle à la recherche d’un produit électrisant mais passionné, capable de s’imposer comme une vraie alternative aux sportives thermiques d’autrefois. L’A390 est peut-être la première grande berline électrique française à faire de la performance une véritable finalité, au-delà du simple marketing électrifié.

Ajoutez nous à votre flux Google News
Article précédent
Pendant que l’Europe s’hystérise sur l’électrique, les US balancent un 4×4 de 272 ch à l’ancienne
Article suivant
Toyota présente au Canada la Nasu Edition de son SUV Corolla Cross, une version baroudeuse à transmission intégrale.
Julien Caron
Julien Caron
Julien Caron est rédacteur chez Passion and Car et un expert reconnu dans le domaine des voitures électriques. Fort de plusieurs années d'expérience, il offre une analyse approfondie et des avis éclairés sur les dernières innovations et tendances de l'industrie automobile. Sa passion pour la transition vers des véhicules plus respectueux de l'environnement se reflète dans ses articles, où il aborde des sujets variés allant des performances techniques aux avantages écologiques des voitures électriques.

Sur le même sujet

Ce SUV 7 places au look irrésistible et au moteur turbo essence arrive à prix cassé pour défier les Kodiaq et 5008

Le Sportequipe 8 GT arrive avec des arguments solides : 37 900 €, 185 ch, boîte DCT à...

Équipement complet, 4 L/100 km et seulement 21 300 € : cet hybride brillant pourrait bien être la meilleure affaire de 2026

La Toyota Yaris Trendy arrive avec une motorisation hybride 116 ch, un équipement complet et une consommation moyenne...

Ce 4×4 coréen inconnu ressemble à un Mercedes GLE mais rivalise avec le Land Cruiser : le monde du tout-terrain n’avait pas vu venir...

Le Genesis GV70 se transforme en baroudeur chic avec le concept Outdoors. Jantes noires, pneus tout-terrain, galerie de...

La nouvelle Dacia Jogger Hybrid débarque avec 155 ch et le label ECO à un prix que même les constructeurs chinois ne peuvent pas...

Avec un look affiné, une version hybride de 155 ch et un prix d’appel de 25 600 €,...

Suivez nous

En tant que jeune média indépendant, passionandcar.fr s'efforce de vous fournir du contenu pertinent et de qualité sur le monde automobile. Pour continuer à grandir et à vous offrir le meilleur, nous avons besoin de votre soutien.
Vous pouvez nous aider en nous suivant et en nous ajoutant à vos favoris ou sur Google Actualités. Cela nous permet de toucher un plus large public et de renforcer notre présence en ligne. D'ailleurs, nos amis anglophones peuvent nous retrouver sur passionandcar.com

© 2025 PassionAndCar. Tous droits réservés.