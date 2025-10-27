400 ch et 0-100 en 3,9s au prix “abordable” : cette berline fastback qui ridiculise les sportives hors de prix

La marque française Alpine, célèbre pour ses berlinettes sportives légères, passe un cap et élargit son horizon avec le tout nouveau modèle A390. Ce fastback 100 % électrique à cinq places incarne la volonté de la firme d’allier sportivité, polyvalence et responsabilité environnementale. Dans un marché européen en pleine transition électrique, l’A390 se présente comme un symbole fort.

Avec deux motorisations annoncées – GT de 400 ch et GTS de 470 ch -, une batterie de 89 kWh et une autonomie homologuée allant jusqu’à 555 km, l’Alpine A390 frappe fort. Le tarif d’entrée est estimé entre 67 500 € et 78 000 € pour la France, positionnant ce modèle face aux SUV coupés premium électriques tout en conservant l’ADN de la marque, construit à Dieppe et ancré dans l’histoire du constructeur.

Il s’agit non seulement d’une sportive électrique, mais d’un modèle conçu pour la vie quotidienne, capable d’accueillir cinq passagers et d’offrir un coffre généreux. Alpine vise désormais un public plus large – sans trahir son esprit. Reste à vérifier si l’équilibre entre performance et praticité sera à la hauteur des attentes.

Une berline fastback 100 % Alpine pour élargir l’horizon

Alpine franchit une étape stratégique majeure avec le lancement de l’A390, son tout premier modèle électrique à cinq portes. Cette berline fastback de plus de 4,60 m entend concilier sportivité, polyvalence et performance, tout en respectant l’ADN maison forgé sur les routes sinueuses des Alpes. Le constructeur dieppois, jusqu’ici focalisé sur la légèreté et la pureté mécanique, embrasse ici une toute nouvelle philosophie sans renier ses racines.

Reposant sur la plateforme AmpR de nouvelle génération, l’A390 s’éloigne des codes traditionnels du coupé deux places. Elle propose cinq vraies places, un coffre généreux, une présentation intérieure haut de gamme et un châssis spécialement affûté par les équipes Alpine. Elle se positionne clairement comme une alternative française aux grandes routières sportives électriques, avec un design expressif et une dynamique revendiquée.

L’objectif est clair : prouver qu’une berline familiale électrique peut être aussi exaltante à conduire qu’une A110, tout en s’adaptant aux usages quotidiens, aux longs trajets et aux attentes d’une clientèle plus large.

Deux motorisations hautes performances pour rester fidèle à l’ADN Alpine

L’Alpine A390 sera proposée en deux versions : GT (400 ch) et GTS (470 ch). Les deux modèles reposent sur une architecture tri-moteur : un moteur à l’avant, deux à l’arrière, pour garantir une transmission intégrale et une gestion vectorielle du couple particulièrement évoluée. Alpine promet un comportement joueur, précis et agile, malgré une masse supérieure à deux tonnes.

La GTS revendique un 0 à 100 km/h en 3,9 secondes, tandis que la GT s’en sort déjà honorablement avec 4,8 secondes. Ces performances s’accompagnent d’une vitesse de pointe limitée à 220 km/h sur la version la plus puissante, et de plusieurs modes de conduite adaptés à une utilisation sportive sur route comme sur piste.

Une batterie de 89 kWh utiles alimente les deux déclinaisons, offrant jusqu’à 555 km d’autonomie WLTP. La recharge rapide DC à 190 kW permet de récupérer 80 % de charge en environ 25 minutes sur une borne rapide, ce qui positionne l’A390 au niveau des références allemandes sur le plan technologique.

Une gamme tarifaire haut de gamme mais bien positionnée

En France, l’Alpine A390 sera disponible à partir de 67 500 € TTC pour la version GT, et 78 000 € TTC pour la GTS plus performante. Ces tarifs s’inscrivent dans la tranche haute du segment des berlines sportives électriques, sans toutefois atteindre les sommets tarifaires des marques premium allemandes.

L’équipement de série comprend entre autres : sellerie Alcantara, écran central sous Android Automotive, système audio Devialet, jantes 20 ou 21 pouces, affichage tête haute, et interface de conduite évoluée. Les modes Track et Sport sont aussi de la partie, confirmant les ambitions dynamiques du modèle.

La production aura lieu à Dieppe, et Alpine pourrait bénéficier d’un bonus écologique sous conditions, en fonction du poids final homologué. Ce positionnement ” made in France ” valorise à la fois l’industrie locale et le savoir-faire sportif, dans un segment encore peu occupé par les marques françaises.

Une concurrente directe des berlines électriques hautes performances

L’A390 vient jouer dans la cour des grandes. Ses concurrentes directes sont des berlines électriques dynamiques, comme la Tesla Model 3 Performance, la BMW i4 M50 ou la Porsche Taycan propulsion. Face à ces poids lourds, l’Alpine oppose un châssis signé, une fabrication locale, et une personnalité unique.

Là où beaucoup de modèles concurrents sacrifient le plaisir de conduite au profit de la technologie ou du confort, l’Alpine A390 promet de réconcilier engagement mécanique et mobilité électrique. Sa configuration tri-moteur, son centre de gravité abaissé et sa direction affûtée devraient séduire les conducteurs exigeants.

Loin de vouloir séduire par le volume, Alpine vise ici une clientèle à la recherche d’un produit électrisant mais passionné, capable de s’imposer comme une vraie alternative aux sportives thermiques d’autrefois. L’A390 est peut-être la première grande berline électrique française à faire de la performance une véritable finalité, au-delà du simple marketing électrifié.