ActualitéToyota lance son 4x4 électrique "pro-famille" : l'arme anti-Enyaq, EV5 et Scénic...

Toyota lance son 4×4 électrique “pro-famille” : l’arme anti-Enyaq, EV5 et Scénic qui veut sauver les parents

Publié par: Julien Caron

Date:

Partager:

Prévu pour mars 2026, le nouveau Toyota C-HR+ Electric se veut bien plus qu’une simple version branchée du C-HR thermique. Entièrement repensé, plus long de 16 cm, plus large de 4 cm et plus haut de 3 cm que son cousin hybride, il repose sur une plateforme dédiée aux électriques, dérivée du bZ4X. L’objectif est clair : occuper une place stratégique dans le coeur du marché européen des SUV familiaux zéro émission.

Toyota ne cache pas ses ambitions : ce nouveau modèle sera produit exclusivement au Japon pour l’Europe, avec un positionnement affirmé entre le Renault Scénic E-Tech, le Skoda Enyaq et le Kia EV5. Il s’adresse aux familles qui veulent de la place, de l’autonomie et une vraie technologie, sans verser dans l’extravagance tarifaire.

Mais surtout, c’est la version Spirit 350 AWD, forte de 343 ch et 500 km d’autonomie, qui attire tous les regards. Un modèle pensé pour rivaliser avec le Tesla Model Y, mais en misant sur l’efficacité japonaise, la technologie embarquée… et une garantie record.

Toyota C-HR+ Electric 2026 vu de profil avec design aérodynamique et jantes 20 pouces
Avec sa silhouette élancée et ses jantes de 20 pouces, le C-HR+ Electric affiche une allure dynamique et familiale à la fois. © Toyota

Un tout nouveau C-HR électrique pensé pour l’Europe

Le Toyota C-HR+ Electric ne partage presque rien avec le C-HR thermique ou hybride actuel. Il repose sur une version raccourcie de la plateforme e-TNGA, utilisée par le bZ4X, avec une architecture 100 % électrique. Plus grand, plus habitable et mieux pensé pour les familles, il adopte un design proche des SUV coupés, avec un arrière élargi, une ligne dynamique et un intérieur spacieux.

Lire aussi  Ce 4x4 diesel coûte le prix d'une Toyota Yaris mais embarque un réducteur, un vrai coffre et tout ce qu'il faut pour sortir des sentiers batt

Contrairement au bZ4X, le C-HR+ vise une large diffusion sur le marché européen, avec une production prévue dès décembre 2025 et des livraisons à partir de mars 2026. Toyota espère séduire les ménages à la recherche d’un SUV électrique rationnel, bien équipé, et à l’autonomie généreuse.

Avant du Toyota C-HR+ Electric avec signature lumineuse fine et calandre fermée
L’avant du C-HR+ Electric évoque la modernité avec sa calandre pleine, typique des modèles électriques, et ses projecteurs effilés. © Toyota

Deux versions au programme : traction ou 4×4 avec 343 ch

La gamme s’articulera autour de deux versions principales :

  • Advance 230 : version à traction avant, avec 227 ch et une batterie de 72 kWh, permettant plus de 600 km d’autonomie WLTP.
  • Spirit 350 AWD : version à transmission intégrale, équipée de deux moteurs électriques (227 ch à l’avant + 121 ch à l’arrière), pour une puissance totale de 343 ch, un 0 à 100 km/h en 5,2 s et une autonomie annoncée de plus de 500 km.

Toyota cible ici deux clientèles différentes : les familles en quête d’efficience et de sobriété énergétique d’un côté, et ceux qui souhaitent des performances premium à prix contrôlé, de l’autre.

Intérieur du Toyota C-HR+ Electric avec écran 14 pouces et sellerie premium
Le cockpit du C-HR+ mise sur l’ergonomie avec son grand écran central, son instrumentation numérique et une finition soignée. © Toyota

Autonomie, performances et équipement : Toyota vise très large

La batterie de 72 kWh (brute) est commune aux deux variantes. Elle offre une consommation très contenue, notamment sur le modèle Advance 230, qui frôle les 600 km d’autonomie en cycle WLTP, selon Toyota.

Côté équipements, la finition Spirit 350 AWD se veut haut de gamme dès le départ :

  • Transmission intégrale AWD
  • Jantes 20 pouces
  • Carrosserie bi-ton et toit panoramique fixe
  • Écran central 14 pouces + instrumentation numérique
  • Système audio JBL avec subwoofer
  • Pack Toyota Safety Sense étendu (alerte de trafic avant, caméra 360°, changement de voie assisté…)
  • Climatisation bizone, sièges chauffants, coffre électrique
Lire aussi  L'alliance nippo-espagnole frappe fort : 158 chevaux hybrides pour seulement 4,5 litres aux 100

L’intérieur, épuré et moderne, met l’accent sur la qualité perçue et l’ergonomie. Un vrai bond en avant par rapport au bZ4X ou au C-HR actuel.

Arrière du Toyota C-HR+ Electric avec bandeau lumineux et logo Toyota central
Le bandeau lumineux arrière souligne la largeur du véhicule et renforce son style affirmé, proche des SUV coupés. © Toyota

Prix en France : positionnement agressif face aux stars du segment

En France, le Toyota C-HR+ electric Spirit 350 AWD est attendu à un tarif de lancement autour de 44 000 €, avant déductions. Ce tarif inclut déjà une remise commerciale, et peut être abaissé jusqu’à 34 000 € grâce :

  • au bonus écologique français (jusqu’à 7 000 € avec mise à la casse),
  • à une déduction IRPP pour l’achat d’un véhicule propre.

Ce prix met la version 4×4 sous le niveau d’un Renault Scénic E-Tech Iconic (37 000-45 000 €), d’un Skoda Enyaq Sportline, ou d’un Kia EV5 GT Line. C’est aussi 10 000 € de moins qu’un Tesla Model Y Grande Autonomie, tout en affichant des prestations comparables sur le papier.

Ajoutez nous à votre flux Google News
Article précédent
Ce monstre de 1130L est moche à pleurer mais irrésistible : l’illogisme automobile qui séduit
Article suivant
Les photos arrivent et c’est du lourd : le rival japonais du Land Cruiser revient pour reprendre son trône
Julien Caron
Julien Caron
Julien Caron est rédacteur chez Passion and Car et un expert reconnu dans le domaine des voitures électriques. Fort de plusieurs années d'expérience, il offre une analyse approfondie et des avis éclairés sur les dernières innovations et tendances de l'industrie automobile. Sa passion pour la transition vers des véhicules plus respectueux de l'environnement se reflète dans ses articles, où il aborde des sujets variés allant des performances techniques aux avantages écologiques des voitures électriques.

Sur le même sujet

Toyota Hilux 2026 : un pick-up de 204 ch à 50 000 €, soit 40 000 € de moins qu’un Land Cruiser

Le Toyota Hilux 2026 change tout… ou presque. Nouvelle face avant, tableau de bord inspiré du Land Cruiser,...

Cachez son logo et tout le monde le prendra pour un SUV premium : 300 ch, 4×4, gabarit de BMW X3 et 20 000...

Le Renault Rafale E-Tech 4x4 ne se contente pas de muscler la gamme : il vient chasser sur...

Ce SUV au gabarit de GLC et au diesel 6 cylindres à 5 L/100 km est l’arme parfaite pour ceux qui refusent de rouler...

Le Mazda CX‑60 arrive sur un terrain miné : celui des SUV familiaux dits "premium", trusté par les...

Ce crossover essence au look ravageur est le cousin caché de l’Ebro S400 et coûte moins de 18 000 € sans la moindre remise

Le DR 3 est un SUV compact proposé à partir de 17 900 € en version 1.5 essence...

Suivez nous

En tant que jeune média indépendant, passionandcar.fr s'efforce de vous fournir du contenu pertinent et de qualité sur le monde automobile. Pour continuer à grandir et à vous offrir le meilleur, nous avons besoin de votre soutien.
Vous pouvez nous aider en nous suivant et en nous ajoutant à vos favoris ou sur Google Actualités. Cela nous permet de toucher un plus large public et de renforcer notre présence en ligne. D'ailleurs, nos amis anglophones peuvent nous retrouver sur passionandcar.com

© 2025 PassionAndCar. Tous droits réservés.