L’ambition de Kia est claire : embarquer le Telluride sur le segment premium trois rangs, avec une montée en gamme visible et une motorisation évoluée, probablement hybride pour répondre aux attentes européennes en matière d’émissions et de consommation. Une mutation stratégique pour le constructeur coréen, qui mise sur la reconnaissance de son modèle pour gagner en légitimité.

En France, l’arrivée du Telluride 2027 pourrait marquer une nouvelle étape pour Kia : proposer un SUV haut de gamme typiquement familial, capable de rivaliser avec les plus grands du segment. Le calendrier reste encore flou, mais les premières images et indications techniques donnent déjà une tendance forte.

Vue plongeante du Kia Telluride 2027 révélant sa silhouette anguleuse et son toit flottant
En vue de haut, le Telluride 2027 laisse entrevoir un style modernisé, un capot horizontal puissant et un toit flottant souligné par des montants sombres. © Kia

Un style remodelé : design carré et caractère affirmé

La deuxième génération du Telluride opte pour une silhouette plus anguleuse et musclée. Les premiers teasers dévoilent une face avant aux projecteurs-jour verticaux marquants, une capot large, des arches de roues bien présentes et un toit “flottant” grâce à des montants noirs proéminents. À l’arrière, la tension est aussi visible avec une ligne de ceinture haut placée et une forme générale qui évoque davantage la robustesse que la simple élégance urbaine.

Le designer de Kia explique que cette génération s’inscrit dans la philosophie “Opposites United”, mariant des formes brutales, géométriques, à des surfaces fluides : le Telluride conserve ainsi son caractère, mais gagne en finesse et en modernité. Le résultat : un SUV volumineux, mais désormais plus “élégant-force tranquille” que “mastodonte imposant”.

SUV XL coréen 4x4 nouvelle génération avec capacités tout-terrain améliorées conservant qualité et espace familial
Le Kia Telluride 2027 dévoile un nouveau visage plus carré, avec des feux LED verticaux distinctifs et une calandre rétroéclairée, marquant une rupture nette avec la génération précédente. © Kia

Architecture partagée et motorisations attendues : vers l’hybride à trois rangs

Le Telluride 2027 reposera vraisemblablement sur la nouvelle plateforme du Palisade 2026, ce qui implique un empattement allongé, plus d’espace pour la troisième rangée et davantage de modularité. Les rumeurs évoquent deux grandes motorisations : un bloc V6 (ou 3,5 l) essence pour les marchés traditionnels, et surtout une hybride combinant un 2,5 l turbo et des moteurs électriques totalisant environ 329 ch, pour répondre à la clientèle européenne.

Cette orientation hybride marque une adaptation à la réglementation et aux attentes européennes : consommation réduite, émissions maîtrisées, usage familial large. Le Telluride ne cherche plus simplement à transporter, mais à le faire avec efficacité, tout en conservant ses capacités de remorquage et de volume.

Kia Telluride vue de profil avec jantes 20 pouces et barres de toit
De profil, le Kia Telluride impose ses dimensions généreuses et son look familial statutaire. Les lignes tendues, les jantes de 20 pouces, les passages de roues marqués et les vitres arrière surteintées soulignent son positionnement haut de gamme. © Kia

Positionnement premium pour le marché européen et stratégie Kia

Jusqu’ici le Telluride s’était surtout imposé outre-Atlantique. Pour cette nouvelle génération, Kia souhaite renforcer son image haut de gamme en Europe. Le design affirmé, les finitions attendues et l’architecture évoluée plaident en faveur d’un positionnement plus valorisant. Les observateurs s’attendent à un tarif supérieur à celui de la version actuelle, mais justifié par les prestations et la dimension familiale.

Ce repositionnement permet à Kia de s’inscrire dans le segment D-SUV haut de gamme, avec trois rangées, face à des modèles européens comme le Volvo XC90, le BMW X7 ou encore le Audi Q7, avec un rapport qualité-prix plus agressif. Le Telluride 2027 pourrait ainsi devenir l'” alternative intelligente ” pour les familles cherchant un vrai SUV familial premium sans l’étiquette ultra-luxueuse.

Kia Telluride de face sur piste en mouvement
Le Telluride affiche un style robuste et affirmé, parfaitement visible en dynamique. Sa large calandre noire, ses feux LED en double signature et sa posture haute lui permettent de s’illustrer aussi bien sur route que sur chemin. Un SUV conçu pour la polyvalence. © Kia

Quelles chances pour la France ? Disponibilité, tarif et calendrier estimés

En France, la commercialisation ne devrait pas intervenir avant 2026/2027, le temps que Kia adapte les versions à la réglementation européenne, aux équipements spécifiques et configure son offre. Le dévoilement mondial est fixé pour le 20 novembre 2025, ce qui laisse présager une arrivée sur le marché français dans la seconde partie de 2026.

Le tarif reste encore à confirmer, mais on peut anticiper un démarrage autour de 60 000 € ou plus selon motorisation et finitions, compte tenu de la montée en gamme.

Les familles intéressées peuvent d’ores et déjà s’inscrire pour recevoir des informations, mais une date d’ouverture des commandes reste à être annoncée. Kia devra également communiquer sur la version hybride, l’option quatre roues motrices et la taille réelle du coffre ainsi que de la troisième rangée pour convaincre sur le marché français.

