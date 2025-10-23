La Mercedes best-seller passe à l’électrique : le prix officiel fait déjà grincer des dents

Après les déclinaisons hybrides rechargeables, le Mercedes GLC franchit une étape décisive : il devient 100 % électrique. Prévu pour une commercialisation en 2026, ce nouveau SUV adopte une plateforme dédiée, une motorisation à deux moteurs, une transmission intégrale, et surtout une autonomie record pour le segment.

La version 400 4Matic annoncée cumule 489 ch et une autonomie WLTP de 666 km, grâce à une batterie de 94 kWh. Ce modèle ne portera plus l’appellation EQC ou EQB : Mercedes abandonne progressivement la sous-marque EQ, intégrant l’électrique dans sa gamme classique. Ce GLC incarne donc la transition de la marque vers une électrification mature, sans rupture stylistique.

Le tarif dévoilé à l’étranger annonce clairement la couleur : plus de 77 000 € pour la version 400 4Matic. Un prix premium, à la hauteur des ambitions techniques et de la montée en gamme générale des SUV électriques Mercedes. Reste à voir comment le marché français accueillera cette version zéro émission du best-seller de la marque.

Une nouvelle génération 100 % électrique pour le GLC

Avec ce GLC électrique, Mercedes opère un changement profond. Il ne s’agit plus de proposer une variante électrifiée de sa gamme thermique, mais bien d’une architecture 100 % électrique pensée dès l’origine. Exit la plateforme partagée : ce SUV repose sur une base technique dédiée, conçue pour l’intégration des batteries, des moteurs électriques, et pour offrir une habitabilité optimale malgré la complexité des organes.

Le design reste sobrement évolutif, fidèle à l’identité visuelle du GLC actuel. Mercedes fait le choix de ne pas perturber sa clientèle : l’électrique n’est plus une option technologique à part, mais une évolution logique du modèle. Ce GLC ne s’appelle pas EQC, mais c’est bien lui qui en reprend le flambeau, avec des arguments largement supérieurs.

Avec ce modèle, Mercedes cible directement le haut du panier des SUV électriques du segment D premium, et vise à concurrencer les futurs Audi Q6 e-tron, BMW iX3 nouvelle génération ou Porsche Macan Electric.

Des performances impressionnantes dignes d’un grand SUV sportif

La version 400 4Matic est la première configuration annoncée. Elle repose sur deux moteurs électriques, un par essieu, pour une transmission intégrale permanente. La puissance combinée atteint 489 ch, un chiffre digne des sportives de la gamme AMG. Le couple instantané, typique de l’électrique, promet des accélérations vigoureuses, bien que Mercedes ne communique pas encore sur les chiffres exacts du 0 à 100 km/h.

La batterie embarquée affiche 94 kWh de capacité nette, ce qui permet au GLC de viser une autonomie de 666 km en cycle WLTP. Ce chiffre place le SUV parmi les références du segment, au même niveau qu’un Tesla Model Y Long Range ou un BMW iX.

Surtout, le GLC 400 repose sur une architecture 800V, ce qui autorise des puissances de charge élevées. Mercedes annonce une recharge ultra rapide en courant continu pouvant grimper à plus de 200 kW, de quoi récupérer plus de 250 km d’autonomie en une vingtaine de minutes sur une borne compatible.

Un tarif très haut de gamme pour une clientèle premium

Le prix annoncé pour le GLC électrique 400 4Matic est de 77 125 € TTC sur certains marchés européens. Si le tarif français n’est pas encore confirmé officiellement, il devrait s’aligner autour de cette fourchette, compte tenu des niveaux de finition et de puissance.

Cela positionne le GLC électrique nettement au-dessus des versions thermiques ou hybrides du modèle actuel, qui démarrent à environ 60 000 €. Mercedes assume une montée en gamme logique avec l’électrique : plus d’autonomie, plus de puissance, plus de technologie, mais aussi un budget plus conséquent.

Les équipements de série attendus seront à la hauteur : sellerie cuir, affichage tête haute, systèmes avancés d’assistance à la conduite, gestion prédictive de l’autonomie, interface MBUX dernière génération avec IA embarquée, planification intelligente des trajets et de la charge.

Commercialisation française attendue courant 2026

Mercedes-Benz France n’a pas encore ouvert les carnets de commande pour ce nouveau GLC électrique, mais sa commercialisation est prévue dans le courant de l’année 2026. Le modèle sera intégré à la gamme régulière et disponible dans le réseau national, sans procédure d’importation.

Il devrait être proposé en plusieurs configurations, à commencer par le 400 4Matic, avant l’arrivée possible d’une version AMG plus puissante. Des options de batteries plus petites ou des finitions moins luxueuses pourraient aussi être proposées, mais rien n’a été confirmé à ce stade.

Avec ce GLC électrique, Mercedes franchit un cap. Il ne s’agit plus de tester la demande pour l’électrique, mais bien de remplacer progressivement les versions thermiques dans les segments-clés. Le GLC, modèle stratégique sur le marché européen, est désormais prêt à porter cette transition.