16 900€ pour une compacte diesel 130 ch made in Europe : l’anti-tendance qui consomme seulement 4,6L/100km

À contre-courant du marché, Fiat relance en 2025 sa Tipo en version 4 portes, motorisée par un bloc diesel. Une silhouette tricorps qui tranche avec la marée de SUV compacts omniprésents, et qui se distingue surtout par son prix : 16 900 € en offre de lancement, sans financement imposé.

Cette stratégie, audacieuse, vise un public rationnel : celui qui cherche un véhicule sobre, spacieux, peu gourmand, et surtout abordable. La Tipo coche ces cases avec une motorisation 1.6 Multijet de 130 ch, une consommation modérée et un bon volume de coffre, le tout dans une formule classique mais éprouvée.

La marque italienne semble ainsi renouer avec ce qu’elle savait bien faire : des berlines simples, économiques, bien pensées pour la route. Et dans un marché où l’hybridation est parfois plus marketing que technique, cette Tipo revendique la simplicité fonctionnelle, sans artifices.

Un retour inattendu : la Tipo revient en 4 portes, et en diesel

Alors que Fiat concentre ses efforts sur l’électrification de la gamme 500 et ses déclinaisons, la Tipo fait un retour discret mais stratégique en 2025. Proposée uniquement en version 4 portes dans cette configuration d’entrée de gamme, elle reprend les codes des berlines classiques : gabarit contenu, bonne visibilité, confort de roulement, et une motorisation éprouvée.

Le moteur retenu est le bien connu 1.6 Multijet diesel de 130 ch, une mécanique sobre, robuste, particulièrement adaptée aux gros rouleurs et aux professionnels. Associé à une boîte manuelle à 6 rapports, il permet à la Tipo de maintenir une consommation sous les 5 l/100 km en mixte WLTP, tout en conservant une fiscalité avantageuse (TVS maîtrisée pour les flottes).

L’aspect esthétique reste fidèle à l’esprit de la Tipo : un design sobre, sans excentricité, mais équilibré. L’avant adopte les derniers codes stylistiques de Fiat avec une calandre élargie et une signature LED modernisée.

Un prix canon sous les 17 000 € qui fait mouche

Le principal argument de la Tipo, c’est son tarif d’attaque : 16 900 € TTC, affiché en prix client sans condition de reprise ni financement, d’après le site officiel Fiat France (offre valable jusqu’au 31 octobre 2025). Un positionnement extrêmement rare en 2025 pour une voiture neuve diesel de 130 ch, surtout avec une carrosserie 4 portes.

Face à elle, les alternatives se font rares : Dacia Logan (essence) ou Citroën C-Elysée (importée) sont parmi les seules à encore exister sur ce créneau, souvent avec des moteurs plus modestes et des équipements plus limités. La Tipo, elle, propose une puissance suffisante pour l’autoroute, une habitabilité correcte et un coffre généreux de plus de 500 litres.

À moins de 17 000 €, la Tipo représente un choix pragmatique et lucide, dans un contexte où la plupart des véhicules thermiques dépassent les 20 000 €, y compris dans les segments dits “essentiels”.

Des prestations simples mais ciblées pour rouler beaucoup, et pas cher

L’équipement de la version d’entrée de gamme reste modeste, mais bien calibré pour une utilisation quotidienne : climatisation manuelle, vitres électriques à l’avant, écran multimédia tactile avec connectivité de base, régulateur de vitesse et aide au freinage d’urgence. Les finitions supérieures ajoutent la caméra de recul, les jantes alliage et la climatisation automatique.

La Tipo ne cherche pas à rivaliser avec les SUV suréquipés. Elle vise un public bien identifié : les conducteurs qui veulent un outil de déplacement fiable, sobre, sans gadget inutile. C’est ce qui lui donne tout son sens dans un contexte de flambée des prix et de complexification technologique.

C’est aussi un véhicule cohérent pour les flottes professionnelles, les taxis, ou les particuliers qui roulent beaucoup. Sa conception éprouvée, sa fiscalité contenue et ses coûts d’entretien raisonnables en font une proposition sérieuse.

Une stratégie cohérente dans un marché saturé de SUV

Dans un univers automobile dominé par les SUV hybrides et les modèles à la mode, le retour de la Tipo version classique a presque des allures de résistance. En choisissant de maintenir une berline diesel, simple et économique, Fiat s’adresse à un public qu’on a un peu oublié ces dernières années.

Elle ne prétend pas réinventer le genre, ni séduire par son originalité. Mais elle propose une solution concrète, accessible, fonctionnelle, à un tarif que très peu de constructeurs peuvent ou veulent encore proposer. En cela, la Tipo retrouve une certaine légitimité dans l’offre Fiat, et une vraie pertinence sur le marché français.