Ce 4×4 fils d’une icône du franchissement arrive enfin chez nous : l’Europe va découvrir un vrai baroudeur électrique

Publié par: Alain

Date:

Mercedes prépare une offensive inédite dans le monde du tout-terrain électrique. En 2026, la marque à l’étoile lancera un nouveau modèle compact inspiré du Classe G, reprenant ses codes visuels et ses ambitions tout-terrain. Mais à la différence d’un simple SUV citadin maquillé en franchisseur, cette version ” réduite ” du G adoptera une architecture spécifique, fidèle à l’ADN du modèle original.

Le design reprendra les lignes anguleuses, les optiques rondes, la calandre verticale, et bien sûr la roue de secours intégrée au hayon. Le tout dans un gabarit plus adapté à une utilisation quotidienne, sans renier les capacités en dehors du bitume. Cette stratégie vise à élargir la clientèle Classe G sans en diluer l’image, en capitalisant sur le mythe tout en l’adaptant aux nouvelles normes.

Ce modèle sera positionné au-dessus des SUV compacts de la marque (EQA, EQB), avec une vocation plus technique et plus affirmée. À contre-courant de la tendance aux SUV urbains édulcorés, Mercedes promet un véritable tout-terrain électrique, y compris dans ce format plus compact.

Mercedes-Benz mini Classe G 2026 profil compact tout-terrain électrique
Le futur ” mini G ” de Mercedes-Benz adopte une silhouette compacte mais robuste, fidèle à l’esprit du Classe G original. © Mercedes-Benz

Une plateforme dédiée et une motorisation 100 % électrique

L’un des éléments majeurs de ce projet repose sur le châssis. Contrairement à ce que l’on aurait pu attendre, ce modèle n’utilisera pas une plateforme modulaire commune aux autres véhicules électriques du groupe. Mercedes a fait le choix d’une architecture spécifique à châssis échelle, une rareté dans le monde des véhicules électriques, encore plus pour un modèle compact.

Cette structure permet de garantir une rigidité exceptionnelle et des capacités de franchissement qui se démarquent des SUV à vocation urbaine. Le futur modèle adoptera une transmission intégrale, probablement avec un moteur électrique par essieu, et des modes de conduite adaptés à l’off-road.

La motorisation sera exclusivement électrique, conformément à la stratégie globale d’électrification de Mercedes. Aucune version thermique ou hybride n’est prévue. Ce choix renforce l’ambition du modèle : incarner un vrai 4×4 zéro émission, capable de s’adresser à une clientèle exigeante, sensible à la technologie autant qu’à l’authenticité du produit.

Avant du Mercedes-Benz mini Classe G 2026 avec design carré ikonique
La face avant rappelle immédiatement le G-Wagon : optiques rondes, calandre massive et présence affirmée, mais dans un format plus urbain. © Mercedes-Benz

Un positionnement haut de gamme pour une clientèle ciblée

Le futur ” mini Classe G ” ne sera pas une version allégée du G pour autant. Tout dans sa conception laisse penser à un positionnement premium, avec une finition soignée, des équipements technologiques de dernière génération, et une volonté de maintenir un niveau de prix cohérent avec l’image de marque.

Mercedes vise une clientèle en quête d’un véhicule électrique de caractère, différent des SUV urbains traditionnels. Un public qui souhaite conjuguer style, image, capacités de franchissement et électrification, dans un format plus maniable qu’un Classe G traditionnel. Le véhicule pourrait aussi séduire les clients historiques du G désireux d’un second modèle plus adapté à la ville.

Dans un contexte où les tout-terrains authentiques se raréfient, et où l’électrique tend à uniformiser les modèles, Mercedes pourrait bien trouver ici un positionnement unique sur le marché européen, en combinant une silhouette iconique, une architecture technique sérieuse et une motorisation zéro émission.

Arrière du Mercedes-Benz mini Classe G 2026 roue de secours stylisée
Le hayon arrière, la roue de secours et les lignes droites rappellent l’héritage tout-terrain du modèle tout en modernisant le format. © Mercedes-Benz

Une arrivée prévue pour 2026 sur le marché européen

La commercialisation du modèle est attendue pour 2026, avec une priorité donnée au marché européen. Mercedes n’a pas encore dévoilé les détails techniques ni la gamme tarifaire, mais l’industrialisation est déjà bien avancée, et des prototypes sont en cours de développement.

En France, le modèle sera naturellement intégré à la gamme électrique de la marque, sans nécessiter de processus d’importation particulier. Il devrait être proposé dans les réseaux traditionnels Mercedes-Benz, avec une distribution probablement concentrée dans les grandes concessions urbaines et les showrooms dédiés aux véhicules électriques.

Ce modèle marquera également une étape importante dans la stratégie de Mercedes : démocratiser, sans banaliser, l’esprit du Classe G, tout en accompagnant le basculement vers la neutralité carbone. Une manoeuvre audacieuse dans un segment où les compromis sont rarement bienvenus.

