18 400€ seulement : ce SUV écrase le MG ZS avec un meilleur moteur et 427 litres de coffre

Le KGM Tivoli fait son retour en force sous la bannière coréenne KGM, avec un moteur 1.5 turbo essence de 136 ch, un coffre de 427 litres et un tarif de base sous les 19 000 € en Belgique. Un SUV B polyvalent qui n’est pas encore vendu en France, mais qui peut y être importé sans difficulté.

En plein coeur du segment des SUV urbains, où les prix dépassent souvent les 25 000 € pour un modèle bien motorisé, le KGM Tivoli fait figure d’exception. Ce SUV compact de 4,22 m est affiché à 18 990 € en Belgique, dans sa version 1.5 turbo essence de 136 ch. Un tarif agressif, sans hybridation, qui place ce modèle coréen en frontal face au MG ZS, au Hyundai Bayon, ou encore au Renault Captur, mais avec un rapport puissance/prix difficile à battre.

KGM, nouveau nom de SsangYong, propose ce modèle via son réseau officiel en Belgique, avec garantie usine et configuration européenne complète. Le Tivoli n’est pas distribué en France à ce jour, mais il peut y être importé légalement en véhicule neuf par un particulier ou via un mandataire. C’est une alternative crédible pour qui cherche un SUV essence, bien motorisé, bien équipé, et à un prix contenu.

Un moteur turbo de 136 ch et un vrai coffre pour un prix plancher

Contrairement à beaucoup de SUV urbains d’entrée de gamme qui misent sur de petits moteurs atmosphériques peu puissants (95 à 110 ch), le KGM Tivoli se distingue avec un bloc 1.5 turbo essence développant 136 ch, accouplé à une boîte manuelle à 6 rapports. Une mécanique éprouvée, sans hybridation ni fioritures techniques, mais au comportement dynamique plus convaincant que la moyenne.

Avec 4,22 m de long et un volume de coffre de 427 litres, le Tivoli offre un gabarit familial compact, sans compromis sur l’espace à bord. Il coche donc les cases de la polyvalence quotidienne, avec une taille contenue pour la ville et une capacité de chargement suffisante pour les escapades en week-end. Son prix de départ de 18 990 € TTC en Belgique, pour la version 1.5 essence à équipement de base, en fait l’un des SUV les plus accessibles de sa catégorie.

Pas encore disponible en France, mais achetable facilement

Aujourd’hui, le KGM Tivoli n’est pas officiellement commercialisé en France, où la marque ne dispose pas (encore) de réseau après-vente structuré. En revanche, le SUV est bien distribué en Belgique, avec un site officiel, des concessions identifiées et des livraisons possibles à l’échelle du Benelux. Cela ouvre une porte d’entrée simple pour les acheteurs français souhaitant contourner l’indisponibilité nationale.

Il est tout à fait légal d’acheter un véhicule neuf dans un pays de l’UE et de l’immatriculer en France. Il faudra simplement :

obtenir le certificat de conformité européen (COC) fourni par le constructeur

effectuer une déclaration d’importation en ligne (ANTS)

acquitter le quitus fiscal (à 0 €) auprès de votre centre des impôts

passer au contrôle technique si le véhicule a plus de 4 ans (non concerné ici)

régler les frais d’immatriculation (carte grise française)

Des mandataires spécialisés peuvent également s’occuper de l’ensemble des démarches pour vous livrer le véhicule prêt à immatriculer. C’est une solution déjà utilisée pour des marques non distribuées en France comme DR Automobiles, certaines versions de Dacia, ou des véhicules suisses ou allemands.

Un équipement basique mais cohérent avec son prix

Le KGM Tivoli se décline en plusieurs finitions, avec un niveau de dotation correct dès l’entrée de gamme : jantes alliage, écran tactile central, climatisation manuelle, régulateur de vitesse, capteurs de recul… Les versions supérieures ajoutent une instrumentation numérique, une climatisation automatique, des aides à la conduite avancées ou encore une sellerie simili-cuir.

En matière de sécurité, le Tivoli respecte les standards européens avec freinage automatique d’urgence, alerte de franchissement de ligne et assistance au maintien de voie disponibles selon les versions. Le tout repose sur une architecture connue et fiable, partagée avec d’anciens modèles SsangYong.

Pas d’électrification ni d’option hybride pour l’instant, mais un positionnement assumé sur la simplicité mécanique, la robustesse et l’accessibilité. Un cocktail rare sur le marché actuel, dominé par des modèles de plus en plus complexes et coûteux à entretenir.

Un choix judicieux pour les automobilistes pragmatiques

En résumé, le KGM Tivoli 2025 est un SUV compact au positionnement intelligent : 136 ch pour moins de 19 000 €, un bon coffre, des prestations solides, et une disponibilité réelle en Belgique. Pour les automobilistes français lassés des hausses de prix ou à la recherche d’une alternative sans technologie imposée, c’est une piste à considérer.

En l’absence de distribution française, l’achat transfrontalier est simple à mettre en oeuvre, et déjà pratiqué par des milliers de conducteurs chaque année. Reste à surveiller si KGM officialisera bientôt une distribution directe en France, ce qui pourrait redonner une nouvelle visibilité à la marque et renforcer la diversité de l’offre sur un segment devenu très standardisé.