À 298 € par mois, ce SUV japonais redéfinit le genre : près de 200 ch, label ECO et le meilleur châssis de sa catégorie réunis

Dans un segment des SUV compacts saturé, le Honda ZR-V peine encore à se faire un nom face aux stars du marché comme le Toyota C-HR ou le Peugeot 3008. Pourtant, le constructeur japonais n’a pas dit son dernier mot. En misant sur une technologie hybride maison parfaitement maîtrisée, un comportement routier affûté et une dotation généreuse dès le premier niveau, le ZR-V joue la carte de la rationalité… avec un soupçon de sportivité.

Mais c’est surtout en cette rentrée 2025 que le modèle revient sur le devant de la scène, avec une offre de location particulièrement agressive : 298,70 €/mois pendant 36 mois pour la finition Executive. Un tarif attractif qui repose sur un prix remisé à 38 884 €, bien en dessous des 43 950 € affichés habituellement. Honda cherche ici à séduire les clients en quête d’un SUV hybride polyvalent, éligible à la vignette Crit’Air 1 et financièrement abordable, sans renoncer à un bon agrément de conduite.

Car loin d’être un simple modèle de transition, le ZR-V affiche des ambitions claires. Doté du système e:HEV de 184 ch, il se démarque par une sobriété remarquable, un confort certain et une conduite plus précise que la moyenne des SUV familiaux. Reste à savoir si cette proposition, plus discrète que clinquante, suffira à convaincre sur un marché aussi disputé.

Une offre sérieuse à moins de 300 €/mois

Alors que les prix des véhicules hybrides flirtent désormais avec les sommets, Honda propose une formule inédite en cette fin 2025 pour son ZR-V. En finition Executive, le SUV compact est proposé en location avec option d’achat (LOA) à 298,70 €/mois pendant 36 mois, après un premier loyer majoré de 3 960 €. Cette offre repose sur un prix remisé de 38 884 €, contre un tarif catalogue initialement affiché à 43 950 €.

Dans un contexte où les valeurs résiduelles des SUV hybrides restent élevées, cette offre permet de rouler dans un véhicule sobre, moderne, et bien équipé pour un loyer mensuel raisonnable. Comparé à certains concurrents en LOA à motorisation thermique ou micro-hybride, le ZR-V hybride affiche un rapport équipement/prestation/tarif très compétitif.

Cependant, comme toujours avec les financements type LOA, il convient d’être attentif aux conditions du contrat : kilométrage limité, frais de remise en état, et coût en cas d’option d’achat anticipée.

Un SUV hybride qui valorise l’efficience sans sacrifier le dynamisme

Sous le capot, le ZR-V embarque une motorisation e:HEV combinant un moteur essence 2.0 atmosphérique à cycle Atkinson et un bloc électrique pour un total de 184 ch et 315 Nm. La technologie Honda se distingue par l’absence de boîte de vitesses classique : la gestion électronique répartit en permanence le travail entre les deux moteurs, assurant un fonctionnement fluide, réactif et économique.

Résultat : une consommation mixte homologuée à 5,8 l/100 km, en conditions réelles légèrement supérieure, mais restant contenue pour un SUV de ce gabarit. Le tout, avec l’étiquette Crit’Air 1, un argument décisif pour les grandes agglomérations françaises.

Autre particularité : le comportement routier du ZR-V, salué pour sa précision et sa rigueur. Reposant sur une base de Civic rallongée, il offre une tenue de route rassurante, un centre de gravité plus bas que la moyenne des SUV, et une direction bien calibrée. De quoi satisfaire les conducteurs actifs à la recherche de sobriété sans monotonie.

Équipements et habitabilité : le juste équilibre

La finition Executive choisie pour l’offre actuelle constitue le coeur de gamme. Elle propose déjà un équipement complet : écran tactile central avec connectivité Apple CarPlay/Android Auto, instrumentation numérique, régulateur adaptatif, caméra de recul, sièges chauffants, climatisation bizone et nombreuses aides à la conduite.

Côté habitabilité, le ZR-V mesure 4,57 m, ce qui le positionne au coeur du segment des SUV compacts. Il propose un espace intérieur généreux, notamment aux places arrière, mais un coffre assez limité (environ 380 litres) du fait de la batterie hybride. Un point à considérer pour les familles habituées aux grands chargements.

Le style intérieur mise sur la sobriété et la qualité perçue, plutôt que sur le spectaculaire. Un choix qui renforce son positionnement ” discret mais sérieux ” face aux modèles plus démonstratifs comme le Renault Austral ou le Kia Sportage.

Pour quel type de conducteur, et quels compromis ?

Cette offre vise un profil d’automobiliste urbain ou péri-urbain, sensible aux nouvelles normes environnementales, au confort d’un véhicule automatique et à la fiabilité de la technologie hybride sans recharge.

Le ZRV ne cherche pas à faire du volume à tout prix, mais plutôt à séduire les clients avertis, déçus des effets d’annonce, et prêts à s’engager sur un véhicule solide, bien construit, sans surenchère digitale. Ce SUV convient parfaitement à un usage quotidien, à condition d’accepter un coffre un peu juste pour les longues vacances.

En matière de style, le ZR-V n’attire pas tous les regards, mais c’est aussi sa force : il s’adresse à ceux qui veulent un SUV discret, efficace et bien pensé, sans verser dans l’exubérance esthétique.