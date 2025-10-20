Ce modèle très attendu réconcilie puissance et sobriété : 224 chevaux, boîte automatique et seulement 5,4 L/100 km à prix accessible

Le Omoda 5 est le fer de lance de la nouvelle marque Omoda, entité du constructeur chinois Chery, qui affiche de grandes ambitions en Europe. Si la maison mère est déjà présente dans plusieurs pays émergents, Omoda se veut plus ciblée, avec une offre technologique moderne, des équipements généreux et un positionnement tarifaire volontairement agressif. En Espagne, le SUV est déjà proposé à partir de 27 271 €, mais une offre promotionnelle l’affiche à 22 390 €, ce qui correspond à son tarif d’appel en France à son lancement.

Ce positionnement le place en concurrence directe avec des SUV thermiques ou hybrides comme le Renault Captur, le Hyundai Bayon, ou encore le Dacia Duster en version haut de gamme. Le pari d’Omoda est clair : séduire les clients à la recherche d’un SUV compact bien équipé, sans se ruiner. Pour y parvenir, le groupe mise sur une stratégie de prix bas, rendue possible par une production en Chine à grande échelle et par des coûts logistiques optimisés.

Mais au-delà du prix, c’est aussi une stratégie d’image que le constructeur devra construire. Si Chery est encore peu connue du grand public français, elle fait partie des dix plus grands constructeurs chinois. Omoda souhaite s’en démarquer en apparaissant plus ” européenne ” dans son design, son marketing et ses normes de sécurité. Le Omoda 5 obtient d’ailleurs 5 étoiles Euro NCAP, ce qui est un atout essentiel sur un marché très sensible à la sécurité.

Motorisations et technologie : essence, hybride, électrique

Le Omoda 5 propose une gamme complète de motorisations, rare pour un modèle fraîchement arrivé sur le marché européen. Trois propositions sont au catalogue :

Une version essence 1.6 TGDI , développant 145 chevaux et associée à une boîte automatique DCT à 7 rapports . Cette variante vise les acheteurs classiques, avec une consommation contenue et des performances honnêtes pour un usage quotidien.

, développant et associée à une . Cette variante vise les acheteurs classiques, avec une consommation contenue et des performances honnêtes pour un usage quotidien. Une version hybride simple (SHS-H) , combinant un moteur essence 1.5 turbo à un moteur électrique. Ensemble, ils délivrent 224 chevaux , mais sans possibilité de recharge externe. Il s’agit ici d’un hybride auto-rechargeable , concurrent des systèmes E-Tech de Renault ou Hybrid Dynamic de Toyota.

, combinant un moteur essence 1.5 turbo à un moteur électrique. Ensemble, ils délivrent , mais sans possibilité de recharge externe. Il s’agit ici d’un , concurrent des systèmes E-Tech de Renault ou Hybrid Dynamic de Toyota. Enfin, une version 100 % électrique (EV) complète l’offre. Dotée d’une batterie LFP de 61 kWh, elle développe 204 chevaux et promet une autonomie d’environ 430 km selon le cycle WLTP.

Cette polyvalence mécanique permet à Omoda de s’adapter aux différentes réglementations européennes, en particulier les zones à faibles émissions et les incitations fiscales pour les véhicules électrifiés. La version EV pourrait profiter de bonus écologiques en France (sous conditions de prix), tandis que l’hybride échapperait à la plupart des malus.

Design, habitacle et équipements face à la concurrence européenne

Sur le plan du style, le Omoda 5 se démarque immédiatement. Il adopte une silhouette de type SUV coupé, avec une ligne de toit fuyante, une calandre imposante et un bandeau LED arrière à la signature lumineuse affirmée. L’objectif est clair : plaire aux goûts européens, voire imiter les codes visuels de marques premium, sans le coût associé.

À l’intérieur, le 5 surprend aussi. Il embarque deux écrans numériques fusionnés sous une dalle panoramique, un système d’infodivertissement connecté, et de nombreux équipements de série : caméra 360°, climatisation automatique, accès sans clé, toit ouvrant, aides à la conduite… Des prestations généralement réservées aux finitions hautes chez les marques établies.

Côté dimensions, il affiche 4,37 mètres de long, soit un gabarit comparable à un Hyundai Kona ou un Peugeot 2008, mais avec un volume de coffre et un espace intérieur plus généreux. Reste à juger la qualité perçue, qui s’annonce correcte au vu des premiers retours, mais devra faire ses preuves sur la durée. Le défi d’Omoda sera de concilier design valorisant, technologies modernes et fiabilité à long terme, un point souvent critique pour les nouveaux entrants asiatiques.

Marché français : opportunités et défis

Le principal atout du Omoda 5 est bien sûr son tarif. Annoncé à 22 390 € en offre de lancement, il se positionne bien en dessous de la majorité des SUV compacts concurrents, souvent au-delà des 28 000 € à équipement équivalent. Pour les automobilistes français en quête d’un véhicule familial, bien équipé, sans se ruiner, l’offre peut sembler imbattable.

Mais plusieurs freins demeurent. D’abord, la marque est inconnue en France, ce qui pose la question de la confiance. Ensuite, le réseau de distribution est en construction, avec peu de points de vente ou de services après-vente à ce jour. Enfin, la revente d’un véhicule chinois encore peu implanté pourrait s’avérer compliquée, avec une valeur résiduelle faible à court terme.

Côté fiscalité, le modèle essence risque d’être pénalisé par le malus au CO2 selon sa finition et ses rejets, alors que les versions électrifiées pourraient échapper à ces taxes. Il faudra donc bien choisir sa motorisation en fonction de l’usage et du contexte fiscal. Quant à la version électrique, elle pourrait profiter du bonus écologique français (sous réserve de respect des critères de production et de prix).

Verdict : un pari audacieux, mais un pari à surveiller

Avec son Omoda 5, la jeune marque chinoise frappe fort. Design affirmé, équipement généreux, gamme de motorisations complète et prix ultra-compétitif : sur le papier, le SUV coche de nombreuses cases. Il cible un public large, à la recherche d’un véhicule polyvalent sans se ruiner, dans un contexte de crise du pouvoir d’achat et d’inflation des prix des modèles européens.

Mais ce lancement repose sur plusieurs inconnues : l’image de la marque, encore à construire, la qualité réelle dans le temps, la capacité du réseau français à s’organiser et, surtout, la confiance du consommateur. Car si l’offre séduit à court terme, la vraie question sera de savoir si le Omoda 5 saura s’imposer durablement dans un marché français très exigeant.

Le pari est audacieux. Et s’il est bien exécuté, le Omoda 5 pourrait ouvrir la voie à une nouvelle vague de constructeurs chinois, aussi compétitifs qu’ambitieux.