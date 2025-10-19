Lancée en 2021 pour rivaliser avec les SUV premium de grande taille, la famille Wagoneer de Jeep a rapidement évolué pour s’adapter à un marché en pleine mutation. En 2026, le constructeur américain fait le choix de la clarté : le Wagoneer “tout court” disparaît, et seul subsiste le Grand Wagoneer, dans une logique de recentrage haut de gamme. Avec 5,45 mètres de long – et même 5,75 m en version L -, le Grand Wagoneer devient le vaisseau amiral absolu de Jeep, positionné sans complexe face aux références du luxe tout-terrain.

Cette stratégie n’est pas anodine : Jeep vise une clientèle qui souhaite à la fois le confort d’un salon roulant, la prestance d’un modèle statutaire et la capacité de s’aventurer en dehors des sentiers battus. Plus qu’un SUV, le Grand Wagoneer incarne une philosophie de voyage en grande dimension, fidèle à l’ADN pionnier de la marque américaine.

À travers cette refonte, Jeep s’émancipe de son image trop utilitaire, sans renier ses racines. Le Grand Wagoneer 2026 devient ainsi une alternative plus exotique – et peut-être plus charismatique – aux ténors européens que sont le Range Rover, le Mercedes GLS ou encore le BMW X7.

Motorisation et technologie à la hauteur du segment

Sous son immense capot, le Grand Wagoneer 2026 ne fait pas dans la demi-mesure. Il conserve le bloc essence 3.0 litres Hurricane twin-turbo développant 420 chevaux et 678 Nm de couple, désormais seul moteur thermique au catalogue. L’ancienne version 540 chevaux disparaît. Mais l’essentiel est ailleurs : Jeep dévoile pour la première fois une version électrique à autonomie étendue (REEV), qui marque une vraie rupture technologique.

Cette déclinaison combine un moteur thermique jouant uniquement le rôle de générateur, à deux moteurs électriques alimentant les roues. La puissance cumulée atteint 647 chevaux, avec un couple gigantesque de 840 Nm. La batterie, de 92 kWh utiles, offre une autonomie électrique supérieure à 450 km, et plus de 800 km au total avec l’appoint thermique. Un positionnement qui s’adresse à ceux qui souhaitent l’autonomie sans les contraintes d’un 100 % électrique.

Côté capacités, le Grand Wagoneer reste fidèle à l’esprit Jeep : transmission intégrale, blocage électronique des différentiels, suspension pneumatique ajustable, et plusieurs modes de conduite adaptatifs. Une combinaison rare dans un SUV aussi grand, qui le rend aussi à l’aise sur autoroute que sur piste.

Design, intérieur et habitabilité premium

Le style du Grand Wagoneer 2026 évolue par touches, sans renier son ADN. La calandre est légèrement redessinée, les projecteurs amincis, mais l’ensemble conserve son aspect massif et rassurant. Dans sa version longue, le SUV tutoie les 5,75 mètres, avec un empattement qui profite directement à l’habitabilité. Il propose au choix six ou sept places, avec deux fauteuils individuels ou une banquette centrale.

L’intérieur a été retravaillé pour accentuer l’aspect premium. On y trouve de nouveaux matériaux, une planche de bord modernisée, et surtout une interface numérique complète, avec instrumentation digitale, écran central tactile, affichage tête haute, et commandes intégrées dans une logique épurée. L’ambiance est celle d’un véhicule de luxe discret, loin de l’exubérance américaine des décennies passées.

Chaque rangée bénéficie d’un traitement soigné : sièges ventilés, réglables électriquement, avec mémoire, système audio de très haut niveau, multiples prises USB et écrans arrière (en option). Le coffre, lui, reste impressionnant, même en configuration 7 places, et propose un plancher plat une fois les sièges repliés.

Le marché français et les défis à relever

Malgré ses qualités, le Jeep Grand Wagoneer 2026 aura fort à faire pour s’imposer en France. Le malus écologique, désormais plafonné à 60 000 €, frappera de plein fouet la version thermique. Même la version électrifiée, malgré son autonomie étendue, risque d’être pénalisée par la taxe au poids, qui entre en vigueur dès 1 800 kg. Or, avec un poids dépassant allègrement les 3 tonnes, le Grand Wagoneer est dans le viseur fiscal français.

L’autre difficulté concerne l’homologation. Pour être vendu en Europe, un tel véhicule devra répondre aux normes en matière d’émissions, de sécurité active, et d’équipements de série. Jeep, via Stellantis, pourrait faciliter cette mise en conformité, mais à quel prix ? Et avec quel niveau de diffusion ?

Enfin, l’enjeu du réseau est crucial. En France, Jeep reste un acteur modeste, souvent associé à des SUV compacts (Renegade, Compass) plutôt qu’à des véhicules de prestige. Pour séduire les clients du Grand Wagoneer, il faudra offrir un service premium, une capacité à entretenir un modèle aussi spécifique, et une logistique à la hauteur.

Un palace roulant taillé pour une niche

Le Jeep Grand Wagoneer 2026 impressionne autant par sa fiche technique que par son positionnement. Il offre un niveau de puissance, de confort et de technologies aligné avec les références du très haut de gamme. Sa version électrifiée à autonomie étendue est sans doute l’élément le plus stratégique, capable de séduire une clientèle encore frileuse face au 100 % électrique sur de grands gabarits.

Mais ses dimensions hors normes, son poids XXL, et sa fiscalité dissuasive en France le cantonneront à une niche très spécifique : chefs d’entreprise, amateurs de véhicules rares, ou familles nombreuses cherchant un véhicule statutaire hors du commun – en dehors des grandes agglomérations.

Le Grand Wagoneer 2026 ne cherche pas à plaire à tous. Il s’adresse à ceux qui veulent le confort ultime, la puissance souveraine, et un ADN tout-terrain authentique, dans un format sans compromis. Reste à voir si, en France, quelques-uns oseront franchir le pas