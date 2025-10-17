Traction ou intégrale au choix, turbo essence et label ECO : cette japonaise unique dès 21 740 € cumule fiabilité et polyvalence inédite

ActualitéTraction ou intégrale au choix, turbo essence et label ECO : cette...

À l’heure où les SUV compacts flirtent facilement avec les 30 000 €, Suzuki joue la carte du bon sens avec son Vitara Hybrid. Affiché à 21 740 € en finition Avantage, ce modèle reste l’un des rares à proposer une motorisation essence hybridée 48V, simple à entretenir et sans recharge, couplée à une boîte manuelle, pour ceux qui préfèrent garder la main sans se compliquer la vie.

Suzuki Vitara Hybrid 2025 profil latéral sur route secondaire, finition Avantage, coloris clair
Profil compact et proportions équilibrées pour le Suzuki Vitara, qui reste l’un des rares SUV hybrides simples sous les 22 000 €. © Suzuki

Avec 5,3 l/100 km en moyenne, 119 g/km de CO2 et le macaron Crit’Air 1, le Vitara se montre parfaitement à l’aise en zone urbaine comme sur route. Et pour ceux qui vivent en montagne ou circulent régulièrement sur des chemins, la transmission intégrale AllGrip reste au catalogue, un atout devenu rare dans cette gamme de prix.

Pas besoin d’un déluge de technologies pour convaincre : le Vitara mise sur sa légèreté (1 245 kg), sa fiabilité éprouvée et son équipement bien pensé, sans superflu. Un SUV terre-à-terre, bien construit, qui ne cherche pas à impressionner mais à accompagner ses propriétaires au quotidien, efficacement.

La “Porsche Cayenne du peuple” tire sa révérence : adieux émouvants après 23 ans pour ce vrai 4×4 déguisé en SUV

Banquette arrière du Suzuki Vitara Hybrid 2025 avec appuie-têtes et vitres manuelles
À l’arrière, les passagers profitent d’une bonne garde au toit et d’un accès facile, y compris sur la finition Avantage. © Suzuki

Un SUV compact simple, sobre et sans excès

Le Suzuki Vitara n’a jamais prétendu réinventer le SUV. Et c’est justement ce qui fait sa force. Dans un segment saturé de modèles hybrides rechargeables ou tout-électriques souvent chers et suréquipés, il reste fidèle à une recette éprouvée : moteur essence mild hybrid, poids contenu et tarif accessible. Avec son bloc 1.4 Boosterjet 110 ch, couplé à un système 48V sans recharge, le Vitara offre une conduite fluide, économe, sans l’angoisse de la prise ou des cycles complexes.

Lire aussi  Ce SUV indestructible brise les codes : 7 places et prix canon pour 2025

Officiellement homologué à 5,3 L/100 km pour 119 g de CO2/km, il échappe à tout malus, bénéficie du macaron Crit’Air 1 et s’adapte à toutes les ZFE. Son format compact (4,17 m de long) le rend agile en ville, tout en restant habitable pour une famille. Léger (1 245 kg), bien suspendu, il propose une conduite naturelle, sans surenchère d’assistances.

Suzuki Vitara Hybrid 2025 vue de face à l'arrêt, grille avant noire et phares LED
Avec sa calandre simple et ses optiques effilées, le Vitara conserve une signature visuelle identifiable sans excès stylistique. © Suzuki

Une offre claire à 21 740 € pour octobre

Jusqu’au 31 octobre 2025, Suzuki applique une remise de 4 500 € sur sa gamme Vitara, ramenant le prix de la finition “Avantage” à 21 740 € TTC, hors peinture métallisée. Ce tarif s’applique à l’achat comptant, sans obligation de financement, ce qui est de plus en plus rare dans l’offre automobile actuelle. À noter : la version est livrée avec boîte manuelle à 6 rapports, une solution simple et durable.

Nom officiel dévoilé pour ce tout-terrain : système ingénieux et volume de chargement géant pour optimiser chaque recoin

La gamme s’articule autour de trois finitions :

  • Avantage : équipement de base mais déjà suffisant (régulateur, airco, écran tactile)
  • Privilege (S2) : ajoute jantes alu, caméra de recul, radar de stationnement
  • Pack (S3) : sellerie simili-cuir/tissu, toit vitré, navigation, vitres arrière surteintées

Tous les modèles disposent de l’équipement de sécurité standard : freinage d’urgence, alerte de franchissement de ligne, aide au démarrage en côte.

Planche de bord Suzuki Vitara Hybrid 2025 avec instrumentation analogique et écran tactile central
Un intérieur lisible et ergonomique, sans fioriture, fidèle à l’ADN pragmatique du modèle. Équipement complet dès l’entrée de gamme. © Suzuki

L’option AllGrip : un 4×4 abordable

Ce que peu de concurrents proposent à ce niveau de prix, Suzuki le conserve : la possibilité d’une transmission intégrale AllGrip. Disponible en option sur les versions supérieures, ce système 4×4 léger et intelligent permet de conserver la motricité sur sol glissant, sans alourdir excessivement la voiture ni en sacrifier la consommation.

Lire aussi  Toyota officialise le FJ Cruiser nouvelle génération : le Land Cruiser compact et abordable qui renoue avec l'authenticité tout-terrain

Avec plusieurs modes de conduite (Auto, Sport, Snow, Lock), le Vitara peut affronter sans crainte les routes enneigées, les chemins en pente ou les accès difficiles. C’est un véritable argument différenciant, là où de nombreux rivaux se contentent de versions traction, même dans leurs finitions haut de gamme.

Suzuki Vitara Hybrid 2025 arrière statique avec feux LED et hayon fermé
Le dessin arrière privilégie la visibilité et la fonctionnalité, avec un coffre de 362 litres facile d’accès. © Suzuki

Un SUV pour les pragmatiques

Face à une offre toujours plus technologique, complexe et coûteuse, le Suzuki Vitara défend une autre vision : celle du pragmatisme automobile. Un gabarit mesuré, une hybridation légère simple à entretenir, des consommations réalistes et un prix d’attaque sous les 22 000 €, en font un SUV cohérent pour les conducteurs du quotidien.

Il ne cherche pas à briller dans les classements, ni à impressionner par ses gadgets. Mais il remplit sa mission sans failles : fiable, économique, compact mais spacieux, polyvalent, et même disponible en 4×4. Une valeur sûre pour ceux qui roulent, pas pour ceux qui spéculent.

