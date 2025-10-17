Alors que la plupart des SUV actuels misent sur le confort urbain et des motorisations électrifiées souvent onéreuses, le Dacia Duster Mild Hybrid 130 4×4 fait un pas de côté. Il revient à une formule simple et éprouvée : un moteur essence sobre, une vraie transmission intégrale, et une conception taillée pour durer. Proposée dès 27 100 € en finition Expression, cette version conserve le tempérament baroudeur qui a fait le succès du modèle, tout en s’adaptant aux exigences actuelles en matière d’émissions et de consommation.

Le bloc 1.2 turbo mild hybrid développe 130 ch et s’associe à une boîte manuelle à 6 rapports, avec une transmission intégrale non permanente efficace. Ajoutez à cela une garde au sol de 217 mm, des angles tout-terrain généreux, et un coffre de 472 litres, et vous obtenez un des derniers SUV généralistes réellement polyvalents, capable de passer de la ville aux chemins sans broncher.

Dacia continue donc de jouer un rôle unique en France, en restant le seul constructeur à proposer un SUV compact 4×4 essence à prix accessible, sans renier ni l’efficacité, ni le confort. Une proposition aussi pragmatique qu’atypique, qui parle directement aux familles rurales, aux professionnels du terrain et aux amateurs de loisirs nature.

Un 4×4 essence mild hybrid devenu une rareté

Sur un marché français saturé de SUV à deux roues motrices et de motorisations électriques souvent inaccessibles, le Duster Mild Hybrid 130 4×4 fait figure d’exception. Il conserve un moteur essence 3 cylindres 1.2 turbo épaulé par un système mild hybrid 48V, développant 130 chevaux et torque raisonnable de 230 Nm.

Cette motorisation s’associe à une boîte manuelle à 6 rapports et à une transmission intégrale non permanente : un vrai 4×4 à l’ancienne, capable de gérer les terrains glissants, les montées de graviers ou les chemins de campagne. Le tout à partir de 27 100 €, en finition Expression, soit un des meilleurs rapports prix-prestation du marché.

De vraies capacités tout-terrain dans un format compact

Le Duster 130 4×4 revendique de solides aptitudes hors bitume, souvent oubliées par la concurrence. Sa garde au sol de 217 mm, son angle d’attaque de 31° et son angle de fuite de 36° en font un véhicule sérieux pour la boue, les ornières ou les bordures de chantier.

En plus de la transmission intégrale enclenchable, le Duster propose un ESP recalibré pour le tout-terrain et un mode 4WD Lock verrouillant la répartition du couple sur les quatre roues. Des prestations qui rappellent l’ancienne génération, mais modernisées grâce à l’électrification légère et à une meilleure filtration des chocs.

Un SUV pratique, sobre et toujours familial

Malgré la présence de la transmission intégrale, le volume de coffre reste très correct : 472 litres. La banquette arrière rabattable en 2/3-1/3 permet une bonne modularité, tandis que la longueur totale (4,34 m) le rend facile à garer et à manoeuvrer en ville. On est loin du format XXL de certains concurrents.

Le système mild hybrid 48V permet de limiter la consommation, annoncée autour de 5,6 L/100 km en cycle mixte WLTP. Il permet également au Duster d’afficher le label Crit’Air 1, autorisant la circulation dans les ZFE (zones à faibles émissions) des grandes agglomérations françaises.

Le dernier vrai SUV polyvalent à prix raisonnable ?

À 27 100 € en finition Expression, ce Dacia Duster mild hybrid 4×4 s’impose comme l’un des derniers SUV essence à transmission intégrale proposés à un tarif abordable. Ni hybride rechargeable, ni électrique, ni suréquipé artificiellement, il fait le choix de la simplicité et de l’efficacité.

Face à une offre de plus en plus normalisée, ce modèle reste l’un des seuls capables de répondre aux besoins des particuliers ruraux, des professionnels du terrain ou des aventuriers du week-end, sans céder à la surenchère technologique. Dacia prouve une nouvelle fois qu’il est possible d’être robuste, moderne et accessible, sans rien sacrifier à l’usage.