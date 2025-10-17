ActualitéLe Toyota FJ tant attendu n'était pas une légende : moins cher...

Le Toyota FJ tant attendu n’était pas une légende : moins cher et plus compact que le Land Cruiser, dévoilement imminent dans quelques jours

Publié par: Alain

Date:

Partager:

Cela faisait plusieurs mois que des rumeurs circulaient autour d’un nouveau modèle plus compact dans la galaxie Land Cruiser. C’est désormais officiel : Toyota prépare bel et bien un véhicule nommé Land Cruiser FJ, comme l’indiquent des dépôts de design récents et des visuels partiels publiés par la marque. Le modèle sera dévoilé en avant-première lors du Japan Mobility Show, un événement où la marque aime présenter ses projets les plus stratégiques.

Le nom “FJ” fait directement écho aux origines du Land Cruiser, et notamment à la série FJ40 des années 60 à 80, célèbre pour sa robustesse et son efficacité hors route. Ici, il ne s’agit pas simplement d’un exercice de style nostalgique : Toyota semble vouloir offrir une alternative plus compacte et accessible à son imposant Land Cruiser 250, lancé récemment sur les marchés occidentaux.

Vue de face supposée du Toyota Land Cruiser FJ, avec calandre verticale et phares ronds néo-rétro
Cette illustration suggère une face avant massive avec des phares circulaires encastrés et une calandre verticale, évoquant les anciens FJ40. © Toyota (image teaser ou rendu non officiel)

Une philosophie rétro, compacte et baroudeuse

Le futur Land Cruiser FJ adopte une silhouette carrée et massive, fidèle à l’esprit des anciens 4×4. Ses dimensions seront plus contenues que celles du Land Cruiser standard, ce qui permettra une meilleure maniabilité en milieu urbain tout en conservant de réelles aptitudes en franchissement. L’avant très vertical, les ailes marquées, les passages de roues proéminents et les phares ronds encastrés donnent un aspect volontairement rétro, dans l’esprit du Suzuki Jimny ou du Ford Bronco Sport.

La “Porsche Cayenne du peuple” tire sa révérence : adieux émouvants après 23 ans pour ce vrai 4×4 déguisé en SUV

Sous cette carrosserie, on retrouverait une architecture 4×4 classique, avec une vraie transmission intégrale et, potentiellement, une boîte courte. Le modèle viserait un public à la recherche de véhicules simples, robustes et faciles à entretenir, loin de l’ultra-digitalisation des SUV modernes. Une manière pour Toyota de revenir à ses racines, tout en s’adaptant aux attentes actuelles de praticité et de style affirmé.

Lire aussi  Audi e-tron : sa présentation repoussée
Vue de face supposée d'un Toyota Land Cruiser FJ électrique, calandre fermée et signature lumineuse horizontale
Une interprétation frontale possible du Land Cruiser FJ en version électrique : design massif, signature lumineuse à LED continue et calandre fermée évoquant les codes du véhicule zéro émission. Rendu non officiel. © DR

Positionnement : entre mythe et pragmatisme

Le Toyota Land Cruiser FJ ne s’adresse pas seulement aux nostalgiques. Il vise à occuper un segment stratégique déserté : celui du 4×4 compact, utilitaire et abordable. Face à une offre souvent cantonnée à la transmission avant et aux faux airs baroudeurs, Toyota ambitionne ici de proposer un véhicule à vocation tout-terrain réelle, à un prix contenu, notamment pour les marchés émergents et les régions rurales où le besoin d’un véhicule fiable et robuste reste fort.

Ce modèle pourrait aussi représenter une réponse aux offensives des SUV chinois bon marché, de plus en plus présents dans les gammes européennes. À la différence près que Toyota possède un héritage légitime dans le tout-terrain, et une réputation mondiale en matière de fiabilité. Le FJ pourrait devenir une nouvelle icône, comme l’ont été les Hilux ou les premiers Land Cruiser dans les décennies passées.

Vue arrière imaginaire d'un Toyota Land Cruiser FJ électrique avec hayon vertical et feux à LED
Le style du concept Compact Cruiser EV. Illustration sans valeur officielle. © Toyota / DR

Quelle place en Europe pour ce futur baroudeur ?

À ce stade, Toyota n’a pas encore confirmé la commercialisation du Land Cruiser FJ en Europe. Mais l’intérêt est bien réel. Dans un marché dominé par les SUV électrifiés, le retour d’un véritable 4×4 compact thermique ou mild-hybrid, avec une transmission intégrale simple et efficace, aurait de quoi séduire une clientèle lassée des complications techniques ou des tarifs en hausse constante.

Les contraintes réglementaires européennes pourraient freiner son arrivée, mais Toyota a déjà montré avec des modèles comme le Hilux ou le Land Cruiser 150 qu’il existe toujours une place pour des véhicules à usage mixte, capables de concilier usage pro, loisir, rural et tout-chemin. Si le Land Cruiser FJ conserve son authenticité, il pourrait incarner une nouvelle ère du SUV rationnel, prêt à affronter aussi bien les terrains que les exigences budgétaires.

Lire aussi  Neuve à 17 390 €, moteur indestructible et 4,4 litres aux 100 : cette japonaise devient l'alternative abordable à la Toyota Yaris
Ajoutez nous à votre flux Google News
Article précédent
Traction ou intégrale au choix, turbo essence et label ECO : cette japonaise unique dès 21 740 € cumule fiabilité et polyvalence inédite
Article suivant
Fabriqué en Espagne, garanti 7 ans et équipement complet : ce SUV bon marché pulvérise toute concurrence en rapport qualité-prix
Alain
Alain
Alain , 57 ans, est un passionné d'automobile basé à Bordeaux. Fort d'une carrière de plus de 30 ans dans le journalisme automobile, Alain est reconnu pour ses analyses pointues et son expertise technique. Collaborateur clé du magazine Passion & Car, il partage sa passion des voitures classiques et modernes, tout en explorant les innovations technologiques du secteur. Amateur de belles mécaniques et de road trips, Alain apporte une perspective unique et authentique aux lecteurs, mêlant savoir-faire et passion pour l'automobile.

Sur le même sujet

Le légendaire moteur 2JZ inventé au Japon et idolâtré par le monde entier fait son grand retour avec la renaissance d’une sportive mythiq

Le nom MR2 évoque encore chez les amateurs un certain parfum de transgression. Un moteur central arrière, une...

Ce SUV chinois au look bodybuildé cache 176 ch sous le capot et pourrait faire très mal à la MG HS en France

Sur le marché europeen, il commence à se faire remarquer. Venu tout droit de Chine, l’EVO 6 est...

Ce SUV incarne l’esprit tout-terrain comme personne : un Land Cruiser en miniature et exactement le 4×4 dont la France a besoin

Depuis ses débuts dans les années 90, le Toyota RAV4 a souvent joué les équilibristes : entre le...

Cette baroudeuse 2026 née pour l’aventure tient toutes ses promesses hors des sentiers battus

Subaru n’a jamais eu besoin d’en faire des tonnes pour séduire les aventuriers du quotidien. Avec sa transmission...

Suivez nous

En tant que jeune média indépendant, passionandcar.fr s'efforce de vous fournir du contenu pertinent et de qualité sur le monde automobile. Pour continuer à grandir et à vous offrir le meilleur, nous avons besoin de votre soutien.
Vous pouvez nous aider en nous suivant et en nous ajoutant à vos favoris ou sur Google Actualités. Cela nous permet de toucher un plus large public et de renforcer notre présence en ligne. D'ailleurs, nos amis anglophones peuvent nous retrouver sur passionandcar.com

© 2025 PassionAndCar. Tous droits réservés.