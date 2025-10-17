ActualitéLa "Porsche Cayenne du peuple" tire sa révérence : adieux émouvants après...

La “Porsche Cayenne du peuple” tire sa révérence : adieux émouvants après 23 ans pour ce vrai 4×4 déguisé en SUV

Publié par: Marc

Date:

Lancé en 2002 pour concurrencer les BMW X5 et Mercedes ML, le Volkswagen Touareg n’a jamais été le plus flashy des SUV haut de gamme, mais il a toujours su jouer la carte de la polyvalence. À l’heure où les gros diesels sont persona non grata sur de nombreux marchés européens, Volkswagen annonce la fin de sa production thermique pour mars 2026, sans successeur direct pour l’instant. Une décision discrète, sans tambour ni trompette, marquée par l’arrivée d’une ultime série spéciale Final Edition.

Disponible en V6 TDI 231 ou 286 ch, cette version embarque tout le confort et les technologies du restylage 2023, tout en s’offrant une présentation soignée : sellerie cuir Puglia, badges dédiés, jantes spécifiques. Mais ce Touareg reste avant tout fidèle à sa vocation : une garde au sol de 258 mm, des suspensions pneumatiques pilotées et des vraies capacités 4×4 pour les amateurs de chemins ou de remorquage. Un baroud d’honneur qui parle aux connaisseurs.

Avec cette dernière édition, Volkswagen tourne la page d’un modèle discret mais respecté, qui aura marqué l’histoire du constructeur par ses choix techniques audacieux : V10 TDI, Touareg R50, version Dakar… Un SUV aux racines profondes, qui quitte la scène à l’allemande : proprement, sobrement, efficacement.

Volkswagen Touareg Final Edition 2025 roulant sur une route de campagne en configuration V6 TDI
Profil musclé et proportions équilibrées pour ce grand SUV premium, qui conserve une allure discrète et statutaire. © Volkswagen

Un monument discret du 4×4 premium

Le Volkswagen Touareg, c’est 22 ans de carrière et plus d’un million d’exemplaires vendus dans le monde, sans jamais avoir cédé à la mode du bling. Né pour affronter les terrains difficiles tout en assurant un haut niveau de confort, il a toujours occupé une place à part sur le marché : celle d’un SUV luxueux mais capable, sobre mais redoutablement efficace.

Le constructeur annonce aujourd’hui la fin de sa production thermique pour mars 2026. Une décision attendue à l’heure de l’électrification, mais qui marque la fin d’une époque pour ceux qui cherchent encore de la noblesse mécanique et des capacités tout-terrain sérieuses dans un SUV de standing. En guise d’adieu, le Touareg reçoit une version “Final Edition”, disponible à la commande dès maintenant.

Touareg Final Edition 2025 de face sur un terrain irrégulier avec garde au sol relevée
Avec ses suspensions pneumatiques adaptatives, le Touareg reste capable d’évoluer hors bitume grâce à une garde au sol pouvant atteindre 258 mm. © Volkswagen

Une “Final Edition” soignée pour un départ en douceur

Pour cette ultime version, Volkswagen ne révolutionne rien mais soigne les détails. Le Touareg Final Edition se distingue par quelques éléments spécifiques : badges exclusifs, jantes “Bogota” de 20 pouces, sellerie cuir Puglia au tannage végétal, inserts aluminium et pack intérieur haut de gamme. Une présentation sobre, élégante, en ligne avec l’image du modèle.

Sous le capot, deux blocs V6 diesel sont proposés : le 3.0 TDI 231 ch et le 3.0 TDI 286 ch, toujours associés à la transmission intégrale 4Motion et à une boîte automatique Tiptronic 8 rapports. Le tout est complété par un arsenal technologique complet : phares matriciels IQ.Light, suspension pneumatique adaptative, affichage tête haute, toit panoramique… Rien ne manque pour ce dernier tour de piste.

Planche de bord Volkswagen Touareg Final Edition avec écran tactile et sellerie cuir Puglia
L’intérieur soigne l’ambiance avec une sellerie haut de gamme, des matériaux nobles et un poste de conduite entièrement digitalisé. © Volkswagen

Toujours un vrai tout-terrain, malgré le luxe

Le Touareg n’a jamais renié ses capacités en dehors du bitume. Dans cette version Final Edition, il conserve tous ses attributs techniques : 258 mm de garde au sol, modes de conduite off-road, suspension pneumatique pilotée, différentiel central actif… Autant d’éléments qui permettent de franchir des obstacles, tracter jusqu’à 3,5 tonnes, ou simplement rouler l’hiver avec sérénité.

C’est d’ailleurs ce mélange rare de confort routier haut de gamme et de vraies aptitudes 4×4 qui a bâti sa réputation. Peu de concurrents assument aujourd’hui encore cette double mission, à l’heure où les SUV se rapprochent des berlines surélevées. Le Touareg, lui, part en restant fidèle à ses origines techniques.

Volkswagen Touareg 2025 vu de l'arrière sur sol meuble, en configuration tout-terrain
La ligne arrière épurée masque un vrai SUV 4×4 capable, fidèle à la tradition des premières générations. © Volkswagen

Une sortie de scène discrète mais symbolique

Longtemps vendu dans l’ombre de l’Audi Q7 ou du BMW X5, le Touareg n’a jamais cherché la lumière. Mais il a séduit une clientèle fidèle, notamment les amateurs de gros rouleurs, de remorquage, ou les professionnels haut de gamme. En France, il est devenu confidentiel, freiné par les malus écologiques et la fiscalité punitive sur les diesels puissants.

Cette Final Edition vient conclure discrètement une belle aventure. Volkswagen ne confirme pas encore de remplaçant direct, mais tout laisse penser que l’électrification passera par la nouvelle marque Scout, dédiée aux 4×4 zéro émission, ou par un repositionnement radical du haut de gamme. En attendant, le Touareg s’en va comme il a vécu : sans excès, mais sans compromis.

Marc
Marc
