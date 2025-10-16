Nom officiel dévoilé pour ce tout-terrain : système ingénieux et volume de chargement géant pour optimiser chaque recoin

Sur un marché où les pick-up se cherchent entre véhicules de loisirs et utilitaires véritables, Isuzu tranche net. Avec cette nouvelle déclinaison de son D-MAX V-Cross 2025, la marque japonaise s’adresse sans détour aux professionnels. En supprimant la deuxième rangée de sièges et en installant une cloison rigide derrière les sièges avant, le constructeur optimise l’espace de chargement tout en respectant l’homologation N1, synonyme d’avantages fiscaux.

Isuzu D-MAX V-Cross 2025 : un pick-up 2 places sans compromis pour les pros

L’objectif est clair : proposer un pick-up robuste, fiable, 4×4, mais qui assume pleinement son rôle d’utilitaire. Si les prestations mécaniques restent inchangées, c’est bien l’aménagement qui fait la différence. La capacité de charge progresse, l’usage quotidien devient plus rationnel, et l’entretien se simplifie. Pour les artisans, collectivités ou métiers de chantier, ce V-Cross 2 places pourrait bien devenir une alternative sérieuse aux fourgons compacts.

Pour l’instant réservé à certains marchés européens comme le Royaume-Uni, ce modèle n’a pas encore été confirmé pour la France. Mais sa conception pragmatique et son efficacité pourraient convaincre Isuzu d’en élargir la commercialisation. Face à des pick-up souvent orientés loisir, le D-MAX V-Cross version utilitaire pourrait bien remettre les pendules à l’heure.

Un pick-up réaménagé pour les professionnels exigeants

L’Isuzu D-MAX V-Cross 2025 se décline désormais en une version radicalement repensée : une configuration 2 places qui sacrifie la banquette arrière au profit d’un espace de chargement optimisé. L’habitacle arrière est supprimé au profit d’un compartiment utilitaire cloisonné par une grille métallique fixe, séparant les passagers de l’espace de stockage.

Cette transformation permet au pick-up d’être homologué en véhicule utilitaire N1, avec à la clé des avantages fiscaux significatifs en France : pas de malus, TVA récupérable pour les pros, amortissement déductible. C’est donc un véhicule clairement taillé pour les artisans, collectivités locales ou métiers du BTP, à la recherche d’un outil robuste, efficace et rationnel.

Une base technique éprouvée et sans compromis

Sous la carrosserie, aucun changement majeur : le D-MAX V-Cross conserve son moteur diesel 1.9 turbo de 164 ch, couplé au choix à une boîte manuelle ou automatique à 6 rapports. Le tout associé à une transmission intégrale enclenchable, avec gamme courte, blocage de différentiel arrière et une garde au sol généreuse.

La structure à châssis échelle garantit une excellente résistance à la torsion, particulièrement utile sur terrain difficile ou lors du transport de charges lourdes. Malgré la suppression de la deuxième rangée, l’équipement reste généreux : caméra de recul, climatisation automatique, écran tactile avec Apple CarPlay et Android Auto, selon les finitions.

Plus de charge utile, moins de contraintes

L’un des objectifs de cette configuration 2 places est de gagner en charge utile. Moins de poids sur les suspensions, plus de volume libéré, et une répartition des masses plus cohérente pour un usage professionnel intensif. Le plancher arrière peut recevoir un aménagement sur mesure, voire une cellule de stockage ou des équipements spécifiques.

Outre l’aspect technique, cette version répond aussi à des contraintes économiques : pas de superflu, un entretien simplifié, des coûts de possession optimisés. En milieu rural ou semi-urbain, elle se positionne comme une alternative sérieuse aux fourgonnettes classiques, tout en offrant la polyvalence d’un pick-up 4×4.

Commercialisation à suivre pour le marché français

À ce jour, cette version du D-MAX V-Cross utilitaire 2 places n’a pas encore été officiellement annoncée pour la France. Toutefois, l’existence d’une homologation N1 et la forte demande pour ce type de véhicule pourraient inciter Isuzu à la proposer prochainement dans l’Hexagone, à l’image de ce que proposent certains concurrents.

Avec ce modèle, Isuzu renforce son positionnement sur un segment professionnel parfois négligé par les pick-up récents, souvent trop orientés lifestyle. En combinant la robustesse du D-MAX, la polyvalence d’un utilitaire et la fiscalité avantageuse d’un VU, ce V-Cross deux places pourrait séduire bien au-delà de son marché initial.