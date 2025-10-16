Ce SUV de 200 ch talonne Tesla : équipement total, 460 litres de coffre et 357 € mensuels pour un succès fracassant en Europe

Le marché français de l’électrique vit une profonde mutation. Après les citadines, c’est au tour des SUV compacts d’entamer leur révolution. Et Kia n’a pas l’intention de rester spectateur. Avec son tout nouveau EV3, le constructeur coréen fait le pari d’un SUV familial 100 % électrique, à la fois stylé, bien motorisé et très bien placé en prix. Face aux références établies comme la Renault Mégane E-Tech ou la Jeep Avenger, l’EV3 entend marquer les esprits, voire bousculer les prétentions tarifaires de Tesla avec son Model Y.

Long de 4,30 m, généreusement équipé dès l’entrée de gamme, le Kia EV3 multiplie les bons points : plus de 200 ch sous le capot, un coffre de 460 litres, et surtout une dotation technologique de haut niveau, avec double écran panoramique et aide à la conduite avancée dès les premières finitions. Construit sur une plateforme 100 % électrique dédiée, il s’annonce à la fois efficace, spacieux et rassurant pour un usage familial quotidien.

Mais le plus marquant reste sans doute le financement proposé en France. Kia annonce une offre de location à 357 €/mois, sans apport, sur 37 mois, entretien inclus. Une proposition claire, sans piège, qui vise autant les automobilistes hésitants que les foyers prêts à passer à l’électrique, sans compromis ni budget hors de portée. De quoi faire de l’EV3 l’une des surprises les plus stratégiques de cette fin d’année 2025.

Un SUV compact électrique aux ambitions affirmées

Avec ses 4,30 m de long et un design inspiré du grand frère EV9, le Kia EV3 adopte des lignes anguleuses et un regard LED vertical immédiatement reconnaissable. La marque coréenne affirme un style fort, presque conceptuel, loin des rondeurs classiques du segment. Calandre fermée, jantes aérodynamiques, signature lumineuse continue à l’arrière : ce SUV électrique familial assume sa modernité.

Sa taille compacte cache une habitabilité très soignée, avec 460 litres de coffre (meilleur que certains modèles thermiques du segment), un plancher plat grâce à sa plateforme dédiée, et une banquette arrière coulissante dès certaines finitions. Le EV3 ne cherche pas à copier, mais à redéfinir les standards de son segment, notamment pour les familles urbaines ou périurbaines cherchant un premier véhicule électrique sans compromis.

Le gabarit contenu lui permet de se positionner frontalement face à la Renault Mégane E-Tech, la Jeep Avenger, le Peugeot E-2008, et surtout le Tesla Model Y en version de base. Kia vise clairement ces références, tout en cassant leurs codes de prix.

Une base 100 % électrique taillée pour le quotidien

Contrairement à d’autres SUV électrifiés convertis sur des plateformes thermiques, le Kia EV3 repose sur l’architecture E-GMP en version 400 V. Cela lui permet de maximiser l’espace intérieur, de proposer un équilibre poids/autonomie réaliste et de limiter les coûts de production, répercutés dans le tarif client.

La version actuellement commercialisée en France embarque une motorisation de plus de 200 ch, alimentée par une batterie LFP (Lithium Fer Phosphate), qui garantit une bonne durée de vie, une charge rapide raisonnable et une stabilité thermique renforcée. Kia annonce une autonomie autour de 410 à 450 km WLTP selon finition, sans sacrifier la performance.

Sans viser la performance pure, le EV3 promet une conduite fluide, silencieuse et très efficiente, à l’image de ses grands frères. Le comportement routier est axé sur le confort et la sécurité, avec une isolation acoustique au-dessus de la moyenne, notamment grâce à un traitement soigné des bruits de roulement et un aérodynamisme bien travaillé.

Un intérieur connecté, familial et éco-conscient

L’habitacle marque une montée en gamme évidente. Le double écran incurvé type “panorama” combine un combiné d’instrumentation numérique et un système multimédia complet, compatible Android Auto et Apple CarPlay sans fil. L’ergonomie est intuitive, avec des raccourcis physiques conservés pour la climatisation, et une console centrale flottante bien pensée.

Kia mise aussi sur des matériaux durables, avec des plastiques recyclés, des tissus écoresponsables, et une approche minimaliste mais chaleureuse. Plusieurs teintes intérieures et ambiances sont proposées selon les niveaux de finition, et le niveau d’équipement est flatteur dès l’entrée de gamme : clim auto, régulateur de vitesse adaptatif, freinage d’urgence, reconnaissance des panneaux, maintien dans la voie…

Le poste de conduite est spacieux, même pour les grands gabarits, et la banquette arrière coulissante permet de moduler facilement espace aux jambes et volume de coffre. Un vrai point fort pour les familles.

Prix et offre de financement en France : un électrochoc

Le Kia EV3 est proposé à partir de 35 990 € TTC en France, en finition Active. Ce prix le place sous les seuils critiques du segment compact, mais au-dessus du plafond bonus écologique (47 000 € avec options incluses). Kia propose néanmoins une offre de financement particulièrement agressive :

**Location longue durée : 357 €/mois sur 37 mois**, sans apport

Entretien compris, kilométrage de 30 000 km

Offre actuellement valable jusqu’au 30 novembre 2025

Cette stratégie tarifaire cible directement les foyers français en transition vers l’électrique, à la recherche d’un SUV familial, bien motorisé, sans coûts initiaux élevés. À 357 €/mois, le Kia EV3 devient une alternative concrète à bien des modèles thermiques plus anciens ou mal classés en Crit’Air.

Un succès déjà mesurable en Europe

Avant même sa commercialisation complète en France, le Kia EV3 réalise déjà un démarrage impressionnant sur les marchés européens. Selon les premiers relevés trimestriels, il représente 64 % des ventes électriques de Kia en Europe avec près de 17 900 unités écoulées en à peine trois mois. Il s’est même classé parmi les 5 SUV électriques les plus immatriculés au Royaume-Uni dès son arrivée.

Ce succès rapide confirme la justesse de son positionnement : un véhicule électrique sérieux, sans effet gadget, taillé pour les besoins concrets des automobilistes. En offrant une alternative crédible au Tesla Model Y, tout en conservant une logique de prix réaliste, le Kia EV3 pourrait bien rebattre les cartes du segment compact électrique en 2026.