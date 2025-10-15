L’affaire de 2025 à 197 € par mois : sobre, bien équipée mais nouvelle version imminente, faut-il craquer maintenant

ActualitéL'affaire de 2025 à 197 € par mois : sobre, bien équipée...

Dans la jungle des SUV urbains, le Kia Stonic joue les discrets mais efficaces. Alors que son remplaçant restylé est déjà dans les tuyaux, le constructeur coréen applique une stratégie de fin de cycle bien rodée : des remises fortes pour vider les stocks, avec des tarifs qui démarrent à 17 080 € en essence et seulement 17 300 € pour une version micro-hybride.

Profil du Kia Stonic 2025 mild-hybrid 100 ch en finition GT Line avec jantes 17 pouces
Le Kia Stonic 2025 conserve une silhouette compacte et équilibrée, bien adaptée à la ville comme à la route. Sa version GT Line se distingue par ses jantes spécifiques et sa garde au sol rehaussée. © Kia

En clair, c’est le bon moment pour qui cherche un SUV pratique, sobre et encore bien équipé, sans plonger dans l’hystérie des écrans XXL ni des motorisations 100 % électriques. Le Stonic, avec son gabarit compact, sa présentation classique et sa garantie 7 ans, reste un modèle particulièrement cohérent pour les conducteurs urbains ou périurbains à la recherche d’un bon compromis.

Mais l’ombre du nouveau Stonic 2026 plane déjà. Ce dernier promet une montée en gamme, un design modernisé et une technologie revue en profondeur. Alors, faut-il profiter de cette offre à prix plancher ou attendre la prochaine génération ? Voici tout ce qu’il faut savoir pour faire le bon choix en octobre 2025.

Face avant du Kia Stonic 2025 avec calandre Tiger Nose et feux LED
La face avant du Stonic reste fidèle à la signature Kia avec la calandre en “Tiger Nose” et les optiques LED, conférant au SUV un look dynamique sans excès. © Kia

Le Kia Stonic : un SUV urbain discret mais stratégique

Présent sur le marché européen depuis 2017, le Kia Stonic s’est imposé comme l’un des SUV urbains les plus accessibles du segment B. Moins médiatisé que le Renault Captur ou le Peugeot 2008, il a su convaincre par sa sobriété mécanique, sa garantie de 7 ans et son positionnement tarifaire agressif. Son style discret et ses proportions compactes en font une alternative sérieuse aux crossovers low cost pour les automobilistes pragmatiques.

Positionné sous le Kia Niro, le Stonic repose sur une base technique éprouvée (Hyundai i20 / Bayon) et offre un agrément de conduite correct, un volume de coffre de 352 L et des versions mild-hybrid Crit’Air 1 compatibles avec toutes les ZFE. L’approche technique reste simple : pas de gadgets inutiles, mais une efficacité bien calibrée pour un usage quotidien.

À l’automne 2025, ce modèle arrive en fin de carrière. Un remplaçant modernisé est attendu pour début 2026, plus connecté, plus technologique, mais probablement plus cher. Kia France et son réseau appliquent donc une politique de déstockage dynamique, avec des tarifs qui descendent sous les 18 000 €.

Intérieur du Kia Stonic 2025 avec écran tactile 8 pouces et volant multifonctions
Le poste de conduite du Stonic 2025 mise sur l’ergonomie et la simplicité : écran central tactile, compteurs analogiques clairs, commandes physiques et bonne visibilité. © Kia

Des offres en France dès 197 €/mois et 20 488 € en achat direct

En France, les dernières offres commerciales sur le Kia Stonic le positionnent comme l’un des SUV urbains les plus accessibles de sa catégorie. Voici un aperçu des meilleures conditions disponibles actuellement :

  • 197 €/mois en LLD chez plusieurs concessions françaises, notamment pour un Stonic Motion 1.0 T-GDi 100 ch (avec apport).
  • 227 €/mois chez Kia Carvin (Hauts-de-France), en financement 49 mois.
  • 20 488 € TTC chez AutoDiscount pour une version Active essence.
  • 21 302 € pour une finition GT Line mild-hybrid dans le Loiret (45), disponible sur Promoneuve.
  • 22 790 € TTC en prix catalogue Kia France pour la finition “Motion”.

En observant les offres actuelles chez plusieurs concessions et mandataires en France, les versions mild-hybrid 100 ch du Stonic se positionnent entre 20 500 € et 22 500 €, selon les finitions et les conditions de reprise ou financement. Ce positionnement tarifaire reste compétitif face aux Renault Captur, Hyundai Bayon ou Dacia Duster essence équivalents.

Coffre du Kia Stonic 2025 avec seuil bas et plancher plat sur versions mild-hybrid
Le coffre du Kia Stonic offre un volume de 352 litres, suffisant pour un usage quotidien. Le seuil de chargement bas et le plancher réglable facilitent l’accès. © Kia

Un nouveau Kia Stonic arrive début 2026 : faut-il patienter ?

Kia a confirmé l’arrivée d’un Stonic 2026 restylé basé sur la nouvelle philosophie de design “Opposites United”. Le futur modèle adoptera une double dalle numérique de 12,3 pouces, une interface plus moderne, de nouvelles aides à la conduite et un intérieur mieux fini. Les versions essence atmosphériques (1.2 DPI) disparaîtront, ne laissant que les 1.0 T-GDi micro-hybrides de 100 et 115 ch.

La montée en gamme est claire : meilleur équipement, style plus affirmé, mais aussi hausse de prix attendue, probablement au-dessus de 23 500 € en entrée de gamme. De quoi repositionner le Stonic face aux Hyundai Bayon et Renault Captur récents.

Arrière du Kia Stonic 2025 finition GT Line avec feux LED et diffuseur intégré
À l’arrière, le Stonic 2025 arbore une finition propre et sobre, avec des feux LED en boomerang et un faux diffuseur peint en gris alu sur les versions GT Line. © Kia

Le bon plan de l’automne si l’on vise un SUV thermique simple et fiable

Le Kia Stonic 2025 n’est pas le SUV le plus moderne du marché, ni le plus en vogue. Mais à moins de 21 000 € pour une version mild-hybrid bien équipée, avec vignette Crit’Air 1 et garantie constructeur 7 ans, il constitue aujourd’hui l’une des meilleures offres thermiques du segment B-SUV.

En période de transition énergétique et d’incertitude sur les législations locales, il offre une solution rassurante, sans contrainte de recharge, ni surcoût technologique, tout en permettant de circuler dans les ZFE.

Conseil : les meilleures offres sont disponibles en concessions via financement ou sur les plateformes mandataires. Les finitions à privilégier sont Motion ou GT Line mild-hybrid 100 ch, pour un équilibre optimal entre équipements et prix.

