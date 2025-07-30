646 chevaux et 630L de coffre : cette bombe offre le meilleur rapport puissance/prix du marché

L’époque où Smart rimait exclusivement avec micro-voitures urbaines est bel et bien révolue. En 2025, la marque allemande – désormais pilotée par un partenariat sino-germanique entre Mercedes-Benz et Geely – opère un virage stratégique spectaculaire. Le Smart #5, dernier-né de la gamme, fait figure de révolution : un SUV familial aux dimensions généreuses, animé par une double motorisation électrique au tempérament féroce.

Mais le plus impressionnant, c’est sa déclinaison Brabus. Fini les citadines épicées : place à un véritable monstre de puissance, développant 646 chevaux et 710 Nm de couple, capable de catapulter ce mastodonte de plus de deux tonnes de 0 à 100 km/h en 3,8 secondes. Le tout, dans une ambiance technologique et luxueuse digne des modèles haut de gamme.

La Smart #5 Brabus s’attaque de front à un segment émergent : celui des SUV électriques ultra-performants, où l’on croise désormais l’Hyundai Ioniq 5 N, la Kia EV6 GT, ou encore les variantes sportives de Tesla. Et pour mieux convaincre, le modèle débarque dès juillet 2025 avec une offre de lancement agressive, intégrant une remise immédiate et un niveau d’équipement pléthorique.

Ce lancement ne marque pas seulement l’arrivée d’un nouveau modèle, mais bien une redéfinition radicale de l’image de Smart sur le marché européen. De la mobilité urbaine au plaisir de conduite haute performance : un pari osé, mais qui pourrait bien séduire une clientèle en quête de sportivité électrique sans compromis.

Puissance et performances : un monstre électrique inédit chez Smart

En collaboration avec Brabus, Smart signe ici la version la plus extrême de son histoire. Le #5 Brabus ne fait pas dans la demi-mesure : deux moteurs électriques, un sur chaque essieu, délivrent une puissance combinée de 646 chevaux (475 kW) et un couple de 710 Nm. Résultat : le SUV passe de 0 à 100 km/h en à peine 3,8 secondes, une valeur digne d’un Porsche Macan Turbo électrique ou d’une Kia EV6 GT.

La transmission intégrale assure une motricité sans faille, tandis que la vitesse maximale est limitée à 210 km/h, ce qui reste plus que suffisant dans un cadre routier. Mais c’est surtout l’impression de couple instantané et la brutalité maîtrisée qui impressionnent : cette version Brabus transforme le #5 en véritable projectile familial, tout en conservant une certaine polyvalence.

Le #5 Brabus s’inscrit donc dans cette nouvelle génération de SUV électriques sportifs, où les performances ne sont plus l’apanage des coupés ou berlines haut de gamme. Smart réussit ici à conjuguer accélérations foudroyantes et praticité au quotidien, dans un format qui reste familial.

Bilan autonomie et recharge : batterie 100 kWh et charge ultra-rapide 800 V

Le Smart #5 Brabus ne mise pas uniquement sur les performances : il soigne aussi son autonomie et ses capacités de recharge. Il embarque une batterie de 100 kWh (94 kWh utiles), ce qui lui permet d’annoncer une autonomie WLTP de 540 km, soit un rayon d’action plus que confortable pour un usage polyvalent.

Mais c’est surtout l’architecture 800 V qui impressionne. Elle autorise une recharge en courant continu jusqu’à 400 kW, une valeur exceptionnelle sur le marché. Dans les faits, cela permettrait de passer de 10 % à 80 % en moins de 20 minutes, à condition de trouver une borne suffisamment puissante. En courant alternatif, la recharge monte à 22 kW.

Grâce à ce système, le #5 Brabus devient un véhicule taillé pour les longs trajets, capable de rivaliser avec les références les mieux dotées du marché. Il répond ainsi aux attentes d’une clientèle exigeante, soucieuse d’allier performances, autonomie et temps de recharge optimisé.

Équipement intérieur et ambiance Brabus : sportivité et raffinement

Le style Brabus est immédiatement identifiable. À l’extérieur, le #5 Brabus reçoit un kit carrosserie spécifique, des jantes 21 pouces Monoblock Z, des détails rouges sur les boucliers et les étriers de frein, ainsi que des logos noirs renforçant l’agressivité visuelle. Le résultat est musclé, sans excès caricatural.

À bord, l’ambiance est résolument sportive. Sellerie en microfibre Dinamica, inserts spécifiques, volant sport en Alcantara rétroéclairé, et surtout une technologie embarquée de très haut niveau : double écran OLED 13 pouces, système audio Sennheiser avec 20 haut-parleurs Dolby Atmos 7.1.4, toit panoramique Halo, éclairage d’ambiance 256 couleurs et sièges ventilés et chauffants.

L’ensemble offre un confort premium, tout en affirmant une personnalité sportive affirmée. On est bien loin de l’univers des petites Smart ForTwo d’antan : la montée en gamme est spectaculaire.

Prix et stratégie commerciale : Smart Brabus à moins de 100 € par cheval

Le tarif officiel du Smart #5 Brabus est fixé à 63 850 € . Mais dès son lancement en juillet 2025, une remise immédiate de 1 210 € est proposée, ramenant le prix à 62 640 €. Un positionnement stratégique, qui permet au SUV de coûter moins de 100 € par cheval, une performance rare dans cette catégorie.

Smart vise clairement les amateurs de sensations fortes, mais aussi ceux qui recherchent une alternative haut de gamme aux Tesla Model Y Performance, Audi SQ6 ou Ioniq 5 N. À équipement équivalent, le #5 Brabus se positionne comme une offre tarifairement agressive, avec un excellent rapport prix/performances.

En France, le véhicule pourrait prétendre, sous conditions, au bonus ou à des aides locales si le prix reste sous les plafonds du dispositif écologique, notamment pour les flottes ou sociétés. Un élément à surveiller lors de sa commercialisation hexagonale, encore non officialisée à ce jour.