Le SUV Citroën le plus avancé affiche ses tarifs : motorisation hybride sobre et équipement futuriste

Face à la montée en puissance des zones à faibles émissions et à l’électrification progressive du parc automobile français, Citroën peaufine son jeu avec une stratégie pragmatique : proposer une version hybride légère du C5 Aircross, taillée pour le quotidien, sans nécessiter de prise ni bouleverser les habitudes.

Le C5 Aircross Hybrid 145 débarque ainsi comme une réponse aux attentes des conducteurs urbains et périurbains, désireux de réduire leur consommation et leurs émissions, tout en conservant un prix d’accès raisonnable. Le tout avec l’étiquette Crit’Air 1, sésame indispensable pour circuler librement dans les ZFE.

Sous le capot, on retrouve un moteur essence 1.2 PureTech de 136 ch associé à un petit bloc électrique alimenté par une batterie 48V. L’ensemble développe 145 ch cumulés, transmis aux roues avant via une boîte automatique e-DCS6 à double embrayage. Cette technologie mild-hybrid permet de circuler ponctuellement en mode électrique à basse vitesse, notamment en ville ou lors des manoeuvres, sans aucune recharge externe.

Avec une consommation mixte affichée à 5,4 L/100 km (WLTP), cette version affiche une sobriété réelle, inférieure à celle du PureTech 130 EAT8 (essence classique), tout en offrant davantage de souplesse au volant. Le gain ne se limite pas à l’économie de carburant : l’agrément de conduite gagne en douceur, notamment au démarrage, grâce à l’assistance électrique.

Surtout, cette nouvelle déclinaison vient resserrer l’écart tarifaire entre les motorisations thermiques et électrifiées. En France, les tarifs devraient débuter aux alentours de 30 200 € pour la finition You, contre plus de 39 000 € pour la version électrique ë-C5. Un vrai coup de frein sur les prix, sans frein à l’usage.

Un SUV hybride léger taillé pour la ville et les zones ZFE

Le Citroën C5 Aircross Hybrid 145 marque une étape importante dans la transition énergétique de la marque aux chevrons. À mi-chemin entre thermique et électrique, ce SUV embarque un système mild-hybrid 48V conçu pour réduire la consommation et les émissions sans imposer de recharge.

Techniquement, cette version combine un moteur essence 1.2 PureTech 136 ch et un petit moteur électrique de 21 kW intégré à la boîte de vitesses. L’ensemble développe 145 ch cumulés, transmis aux roues avant via une transmission e-DCS6 à double embrayage.

L’intérêt principal de cette architecture est sa simplicité d’usage. La batterie lithium-ion se recharge automatiquement en décélération ou au freinage, permettant au SUV de rouler ponctuellement en mode électrique à basse vitesse ou lors des manoeuvres. En ville, les phases de démarrage sont aussi assurées en silence, ce qui améliore nettement le confort.

Consommation maîtrisée et étiquette Crit’Air 1 à la clé

L’un des atouts majeurs du C5 Aircross Hybrid 145 est sa sobriété annoncée : avec une consommation mixte homologuée à 5,4 L/100 km en cycle WLTP, il se montre plus efficient que la version essence PureTech 130 (autour de 6,1 L/100 km), tout en restant plus accessible que la version rechargeable.

Ce gain d’efficience ne s’accompagne pas de contraintes techniques : la batterie est compacte (0,9 kWh) et n’impacte ni le volume du coffre (jusqu’à 720 L), ni l’habitabilité. De plus, l’ensemble bénéficie d’un gain de couple à bas régime, ce qui rend les relances plus fluides qu’avec un bloc purement thermique.

Côté réglementation, l’attribution de la vignette Crit’Air 1 est un argument de poids pour les utilisateurs urbains. Elle garantit l’accès aux zones à faibles émissions (ZFE), en vigueur ou en préparation dans les grandes métropoles françaises.

Un positionnement tarifaire intelligent sur le marché français

Citroën cible ici une clientèle pragmatique. Si les prix définitifs pour la France ne sont pas encore officiels, les estimations issues du marché espagnol et des écarts habituels permettent de tabler sur les tarifs suivants pour l’été 2025 :

Finition Tarif estimé France Consommation WLTP Hybrid 145 You 30 200 € 5,4 L/100 km Hybrid 145 Plus 33 300 € 5,4 L/100 km Hybrid 145 Max 36 300 € 5,4 L/100 km

Ce positionnement est plus abordable que la version 100 % électrique ë-C5, dont les tarifs débutent à 39 490 €, tout en offrant une expérience électrifiée pour environ 9 000 € de moins. Une alternative idéale pour ceux qui n’ont pas accès à une borne de recharge, ou qui roulent principalement en ville.

Une offre complémentaire dans la stratégie électrifiée de Citroën

Le C5 Aircross Hybrid 145 ne remplace pas les autres motorisations : il vient s’ajouter à l’offre existante, entre le thermique PureTech 130, le plug-in hybride de 225 ch (à venir), et la version électrique ë-C5. Citroën mise sur la complémentarité pour couvrir tous les usages et tous les profils de clients.

Cette stratégie, centrée sur le réalisme d’usage, vise à proposer une solution pour chaque contrainte : coût, autonomie, réglementation urbaine, infrastructure de recharge. Le mild-hybrid 48V se positionne ainsi comme une porte d’entrée électrifiée, idéale pour la transition douce vers la mobilité basse émission.

Une réponse concrète aux besoins des automobilistes français

Avec cette version Hybrid 145, le Citroën C5 Aircross répond à une demande de plus en plus pressante : consommer moins sans changer ses habitudes. Pour les familles ou les professionnels qui roulent souvent en ville ou en périphérie, ce SUV combine :

<ul> <li>Un bon niveau d’équipement (3 finitions disponibles)</li> <li>Un coût d’usage réduit par rapport à l’essence</li> <li>Un confort de conduite renforcé en usage urbain</li> <li>Une fiscalité avantageuse avec l’étiquette Crit’Air 1</li> </ul>

Le tout sans recharger, sans compromis sur l’espace à bord, et à un tarif inférieur à celui des modèles électriques ou hybrides rechargeables.