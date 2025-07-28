Un SUV électrique tout-terrain qui ressemble à un Land Cruiser du futur : le Cyber X en approche

ActualitéUn SUV électrique tout-terrain qui ressemble à un Land Cruiser du futur...

SUV électrique MG Cyber X 2026 en mouvement sur piste avec design anguleux et posture tout-terrain
L’image à la une met en scène le MG Cyber X dans un décor semi-naturel, soulignant son profil massif, sa posture haute et ses lignes inspirées du design tout-terrain. Un style brutal, assumé, pour un SUV électrique qui rompt avec les conventions. © Image générée par IA

Quand on découvre le MG Cyber X pour la première fois, difficile de ne pas penser à un croisement entre un Defender nouvelle génération et un Land Cruiser futuriste. Le look est volontairement carré, robuste, avec une calandre droite, des lignes anguleuses, et une garde au sol qui ne laisse aucun doute sur ses intentions.

C’est simple : ce SUV ne cherche pas à séduire les amateurs de courbes douces ou de silhouettes fluides. Il s’adresse à ceux qui veulent un véhicule avec de la présence, du volume, et une véritable posture de franchisseur, dans un format électrique.

Des phares intégrés dans les arêtes, des passages de roue angulaires, un capot presque plat : chaque trait semble dessiné pour inspirer la robustesse, la résistance, et l’aventure.

SUV électrique MG Cyber X 2026 imaginé de profil avec lignes cubiques et garde au sol surélevée
Le profil anguleux du MG Cyber X souligne sa vocation baroudeuse : ailes marquées, porte-à-faux courts, roues larges et protection de bas de caisse. L’ensemble évoque un 4×4 conçu pour affronter les terrains les plus exigeants. © Image générée par IA

Une plateforme inédite pour une vraie vocation tout-terrain

Le Cyber X repose sur une nouvelle plateforme modulaire électrique, conçue pour accueillir des batteries dans le plancher sans sacrifier la rigidité. La structure intégrée dite ” cell-to-body ” permet une meilleure tenue de caisse, une répartition des masses plus équilibrée, et un centre de gravité plus bas malgré son gabarit imposant.

Ce châssis pourra recevoir deux moteurs électriques, un par essieu, pour une vraie transmission intégrale électronique, capable de gérer le couple indépendamment sur chaque roue.

Objectif : concurrencer les références thermiques du segment, tout en profitant de la réactivité instantanée du couple électrique, particulièrement utile en franchissement ou sur terrain instable.

Avant du MG Cyber X 2026 avec calandre verticale et signature lumineuse LED carrée
L’avant du Cyber X frappe par sa verticalité : calandre pleine, phares intégrés dans le relief, pare-chocs imposant. Une identité visuelle forte, très loin des codes classiques du SUV urbain.

Une autonomie solide et une version prolongateur d’autonomie en préparation

Le Cyber X vise une autonomie supérieure à 500 km en cycle mixte, grâce à une batterie de grande capacité (estimée entre 90 et 100 kWh utiles). Une version à prolongateur d’autonomie serait également à l’étude, avec un petit moteur thermique chargé uniquement de recharger la batterie lorsque nécessaire – sans entraîner les roues.

Une solution technique déjà utilisée par certains constructeurs asiatiques, et qui pourrait séduire les aventuriers soucieux de ne jamais manquer d’énergie, même loin de toute borne.

MG Cyber X Concept, SUV électrique au design futuriste exposé au salon de Shanghai, préfigurant la nouvelle gamme tout-terrain
Le MG Cyber X Concept incarne la vision audacieuse du constructeur pour l’avenir de la mobilité électrique tout-terrain

Une expérience embarquée 100 % digitale, en partenariat avec un géant tech

À l’intérieur, MG prévoit un environnement entièrement connecté et piloté par logiciel, avec une interface développée en partenariat avec un acteur technologique majeur. Objectif : proposer un écosystème fluide, rapide, personnalisable, où chaque fonction peut évoluer par mises à jour à distance.

Le cockpit devrait adopter un design minimaliste, avec un écran central flottant, un combiné numérique face au conducteur, et des matériaux robustes pensés pour résister à une utilisation intensive – que ce soit sur route ou en pleine nature.

Arrière du MG Vision Concept avec bande lumineuse horizontale et design sculpté
L’arrière intègre une fine signature lumineuse et des surfaces épurées, exprimant l’aérodynamisme et la cohérence stylistique du concept. © MG

L’alternative électrique sérieuse aux baroudeurs thermiques

Ce MG Cyber X s’attaque à un segment encore peu exploité : celui des vrais SUV tout-terrain 100 % électriques, capables de sortir du bitume sans rougir. À ce jour, seuls quelques modèles haut de gamme (et très chers) osent le faire.

MG pourrait ainsi proposer une alternative plus abordable, mais sans compromis sur le style ni sur les capacités techniques. Un SUV qui affiche clairement son intention de bousculer les icônes historiques du 4×4 thermique, tout en respectant les nouvelles règles du jeu électrique.

Vue plongeante du MG Cyber X 2026 montrant le capot sculpté, les ailes saillantes et les lignes anguleuses
Cette vue en hauteur du MG Cyber X dévoile un capot plat aux arêtes bien marquées, des ailes élargies et une silhouette imposante. L’implantation visuelle du véhicule rappelle l’univers du tout-terrain pur, transposé à l’ère électrique.

En 2026, une nouvelle définition du 4×4 ?

La marque promet une mise en production dès 2026, sans dilution du concept initial. Reste à voir si le modèle de série conservera sa silhouette audacieuse, ses performances annoncées, et sa capacité à séduire autant les amateurs de technologie que les fans de baroud.

Une chose est sûre : si le MG Cyber X tient ses promesses, il pourrait bien devenir le premier 4×4 électrique de grande diffusion réellement conçu pour l’aventure, sans renier ni le style, ni les sensations.

