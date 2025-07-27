ActualitéLe mini-4x4 aux capacités XXL que l'Europe nous refuse : le baroudeur...

Le mini-4×4 aux capacités XXL que l’Europe nous refuse : le baroudeur de poche imbattable

Publié par: Alain

Date:

Mini 4x4 aux capacités tout-terrain exceptionnelles malgré sa taille réduite mais non homologué pour le marché européen
Ce baroudeur de poche aux performances hors normes incarne la frustration des passionnés européens privés de l'un des meilleurs tout-terrain compacts du marché

Partager:

Le petit 4×4 emblématique, le Suzuki Jimny, se pare d’une nouvelle tenue exclusive : l’édition Alpine Style. Bien plus qu’un simple modèle retouché, cette version revisite l’ADN tout-terrain du Jimny en lui offrant un look vintage et robuste digne des anciens modèles d’expédition.

Au programme : nouveaux pare-chocs avant et arrière au style rétro, élargisseurs d’ailes, garde-boue larges, et jantes beadlock factices associées à des pneus tout-terrain. L’ensemble confère une allure massive et authentique, évoquant les baroudeurs d’hier tout en conservant les proportions compactes du Jimny.

À l’intérieur, l’ambiance évolue également avec une sellerie simili-cuir premium, des logos Alpine Style et une console rehaussée d’éléments chromés. L’équipement intègre un système audio Alpine, des tapis de sol spéciaux et une finition rétro pensée pour ceux qui veulent sortir du lot tout en gardant un véhicule fiable.

Sous le capot, rien ne change : le moteur essence 1.5 L de 102 ch, disponible en boîte manuelle ou automatique, conserve ses capacités tout-terrain grâce au châssis à longeron, aux suspensions rigides, au système 4×4 avec boîte courte et au différentiel à glissement limité. Une combinaison gagnante pour ceux qui cherchent à allier style affirmé et compétences off-road.

Ce SUV chinois qui trouve son public en Europe tente le tout-terrain avec un compromis discutable

Suzuki Jimny Alpine Style de profil avec jantes beadlock et élargisseurs d'ailes noirs
Le Jimny Alpine Style affiche une silhouette élargie et musclée, avec ses jantes typées off-road et ses protections latérales renforcées. Un look baroudeur assumé pour un format ultra compact. © Alpine Style

Jimny Alpine Style : esthétique rétro baroudeur et protection renforcée

L’édition Alpine Style transforme le profil du Jimny en un véritable jouet tout-terrain d’inspiration vintage. Les nouveaux pare-chocs avant et arrière chromés, combinés à une calandre rétro, évoquent un esprit baroudeur authentique. Des élargisseurs d’ailes noirs accompagnés de garde-boue imposants renforcent visuellement la carrure, tandis que des logos Alpine Style personnalisés marquent l’identité unique de cette version. Le résultat est un véhicule capable de susciter l’admiration en ville tout en gardant un caractère affirmé pour une utilisation en terrain difficile.

Lire aussi  Leapmotor T03 commence sa production en Pologne après l'annonce des tarifs douaniers de l'UE
Calandre rétro du Suzuki Jimny Alpine Style avec finition chromée et logo spécifique
La calandre Alpine Style adopte une finition chromée brillante avec fentes verticales élargies et un logo Alpine distinctif au centre, accentuant l’esthétique vintage et premium de cette édition spéciale. © Alpine Style

Pare-chocs spécifiques, jantes beadlock, garde-boue et protections Alpine Style

La personnalisation extérieure va jusqu’aux éléments les plus fonctionnels : les jantes signature au style beadlock, non fonctionnelles techniquement, apportent un look racing réaliste posé sur des pneus tout-terrain. Des accessoires comme des marchepieds électriques, un porte-roue de secours personnalisé et des surfaces de carrosserie renforcées complètent le kit. Un pack d’éclairage LED peut également être intégré dans les pare-chocs pour accroître visibilité et côté baroudeur.

Jimny Alpine Style avec sellerie surpiquée et écran central Alpine
L’intérieur adopte une finition soignée avec une sellerie simili-cuir surpiquée, un système audio Alpine, des inserts chromés et une ambiance néo-rétro cohérente. © Alpine Style

Sellerie simili-cuir et accessoires d’intérieur pour un esprit vintage élégant

À bord, l’édition Alpine Style revendique une ambiance rétro-chic avec une sellerie simili-cuir matelassée, des surpiqûres contrastées, des badges exclusifs et une console redessinée. Des tapis de sol spécifiques, un système audio Alpine avec un écran 7 pouces et miroir digital complètent l’ensemble. Ce traitement intérieur soigneux ajoute une touche de modernité élégante, tout en respectant la rigueur utilitaire du Jimny.

Arrière du Suzuki Jimny Alpine Style avec roue de secours et signature Alpine
À l’arrière, la roue de secours montée sur hayon et les logos spécifiques Alpine Style renforcent l’identité tout-terrain personnalisée du Jimny. © Alpine Style

Mécanique Jimny standard conservée : 1,5 L 102 ch, rassurante et fiable

Cette version spéciale ne modifie pas la partie mécanique : toujours équipé du moteur 1.5 L atmo de 102 ch couplé à une boîte manuelle 5 vitesses ou automatique 4 rapports, le Jimny préserve son caractère simple et fiable. Le châssis à longeron avec suspensions rigides, l’essieu rigide 3 bras et le système 4×4 ALLGRIP PRO restent les mêmes. Le contrôle de traction et le différentiel à glissement limité assurent un comportement efficace sur terrain accidenté.

Face avant du Jimny Alpine Style avec calandre rétro et pare-chocs tout-terrain
La face avant se distingue par une calandre chromée à l’ancienne, des phares ronds classiques et un pare-chocs robuste, soulignant l’inspiration vintage du modèle. © Alpine Style

Disponibilité Alpine Style Jimny : import Japon, réseau tuning, positionnement marché européen

L’édition Alpine Style est pour l’heure disponible via des importateurs japonais spécialisés ou des préparateurs comme Alpine Style au Japon. En Europe, il est possible de faire équiper un Jimny standard ou Sierra via des ateliers tuner. Ce modèle n’est pas distribué officiellement par Suzuki, d’où un positionnement premium atypique en France ou en Espagne. Certains amateurs le voient comme une preuve de l’engouement pour l’esthétique off-road vintage, même si le prix final reste justifié par le niveau de personnalisation.

Lire aussi  Suzuki Swift 2025 : une citadine repensée, hybride, économique et toujours aussi mal
Ajoutez nous à votre flux Google News
Article précédent
565 litres et hybride made in France : ce SUV bat les chinois sur leur terrain, le prix
Article suivant
Une icône du 4×4 ressuscite avec le moteur mythique qu’on croyait mort : le nouveau roi du tout-terrain est né
Alain
Alain
Alain , 57 ans, est un passionné d'automobile basé à Bordeaux. Fort d'une carrière de plus de 30 ans dans le journalisme automobile, Alain est reconnu pour ses analyses pointues et son expertise technique. Collaborateur clé du magazine Passion & Car, il partage sa passion des voitures classiques et modernes, tout en explorant les innovations technologiques du secteur. Amateur de belles mécaniques et de road trips, Alain apporte une perspective unique et authentique aux lecteurs, mêlant savoir-faire et passion pour l'automobile.

Sur le même sujet

Cette compacte électrique sportive au gabarit de Golf passe enfin sous les 35 000 € en février 2026 : la barrière psychologique tombe

Avec un prix revu à la baisse en février 2026, le Cupra Born devient enfin une alternative crédible...

1 000 ch et le culot de défier Bentley et Rolls-Royce : cette voiture de luxe pourrait tout changer sur le marché du prestige

Jaguar n’avance plus masquée. Après des années d’atermoiements, la marque britannique s’apprête à opérer l’une des mutations les...

Aucune voiture aussi compacte en France n’offre cette qualité d’habitacle : ce SUV ne consomme que 4,5 L/100 km et c’est une anomalie

Avec son format urbain, sa motorisation hybride et une finition premium assumée, le Lexus LBX occupe une place...

Même gabarit qu’un Captur, même niveau d’équipement, mais 6 000 € de moins : ce SUV essence est l’affaire du moment

À moins de 18 000 €, avec un équipement riche et une garantie longue durée, l’EVO 4 frappe...

Suivez nous

En tant que jeune média indépendant, passionandcar.fr s'efforce de vous fournir du contenu pertinent et de qualité sur le monde automobile. Pour continuer à grandir et à vous offrir le meilleur, nous avons besoin de votre soutien.
Vous pouvez nous aider en nous suivant et en nous ajoutant à vos favoris ou sur Google Actualités. Cela nous permet de toucher un plus large public et de renforcer notre présence en ligne. D'ailleurs, nos amis anglophones peuvent nous retrouver sur passionandcar.com

© 2025 PassionAndCar. Tous droits réservés.