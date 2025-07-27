Le petit 4×4 emblématique, le Suzuki Jimny, se pare d’une nouvelle tenue exclusive : l’édition Alpine Style. Bien plus qu’un simple modèle retouché, cette version revisite l’ADN tout-terrain du Jimny en lui offrant un look vintage et robuste digne des anciens modèles d’expédition.

Au programme : nouveaux pare-chocs avant et arrière au style rétro, élargisseurs d’ailes, garde-boue larges, et jantes beadlock factices associées à des pneus tout-terrain. L’ensemble confère une allure massive et authentique, évoquant les baroudeurs d’hier tout en conservant les proportions compactes du Jimny.

À l’intérieur, l’ambiance évolue également avec une sellerie simili-cuir premium, des logos Alpine Style et une console rehaussée d’éléments chromés. L’équipement intègre un système audio Alpine, des tapis de sol spéciaux et une finition rétro pensée pour ceux qui veulent sortir du lot tout en gardant un véhicule fiable.

Sous le capot, rien ne change : le moteur essence 1.5 L de 102 ch, disponible en boîte manuelle ou automatique, conserve ses capacités tout-terrain grâce au châssis à longeron, aux suspensions rigides, au système 4×4 avec boîte courte et au différentiel à glissement limité. Une combinaison gagnante pour ceux qui cherchent à allier style affirmé et compétences off-road.

Jimny Alpine Style : esthétique rétro baroudeur et protection renforcée

L’édition Alpine Style transforme le profil du Jimny en un véritable jouet tout-terrain d’inspiration vintage. Les nouveaux pare-chocs avant et arrière chromés, combinés à une calandre rétro, évoquent un esprit baroudeur authentique. Des élargisseurs d’ailes noirs accompagnés de garde-boue imposants renforcent visuellement la carrure, tandis que des logos Alpine Style personnalisés marquent l’identité unique de cette version. Le résultat est un véhicule capable de susciter l’admiration en ville tout en gardant un caractère affirmé pour une utilisation en terrain difficile.

Pare-chocs spécifiques, jantes beadlock, garde-boue et protections Alpine Style

La personnalisation extérieure va jusqu’aux éléments les plus fonctionnels : les jantes signature au style beadlock, non fonctionnelles techniquement, apportent un look racing réaliste posé sur des pneus tout-terrain. Des accessoires comme des marchepieds électriques, un porte-roue de secours personnalisé et des surfaces de carrosserie renforcées complètent le kit. Un pack d’éclairage LED peut également être intégré dans les pare-chocs pour accroître visibilité et côté baroudeur.

Sellerie simili-cuir et accessoires d’intérieur pour un esprit vintage élégant

À bord, l’édition Alpine Style revendique une ambiance rétro-chic avec une sellerie simili-cuir matelassée, des surpiqûres contrastées, des badges exclusifs et une console redessinée. Des tapis de sol spécifiques, un système audio Alpine avec un écran 7 pouces et miroir digital complètent l’ensemble. Ce traitement intérieur soigneux ajoute une touche de modernité élégante, tout en respectant la rigueur utilitaire du Jimny.

Mécanique Jimny standard conservée : 1,5 L 102 ch, rassurante et fiable

Cette version spéciale ne modifie pas la partie mécanique : toujours équipé du moteur 1.5 L atmo de 102 ch couplé à une boîte manuelle 5 vitesses ou automatique 4 rapports, le Jimny préserve son caractère simple et fiable. Le châssis à longeron avec suspensions rigides, l’essieu rigide 3 bras et le système 4×4 ALLGRIP PRO restent les mêmes. Le contrôle de traction et le différentiel à glissement limité assurent un comportement efficace sur terrain accidenté.

Disponibilité Alpine Style Jimny : import Japon, réseau tuning, positionnement marché européen

L’édition Alpine Style est pour l’heure disponible via des importateurs japonais spécialisés ou des préparateurs comme Alpine Style au Japon. En Europe, il est possible de faire équiper un Jimny standard ou Sierra via des ateliers tuner. Ce modèle n’est pas distribué officiellement par Suzuki, d’où un positionnement premium atypique en France ou en Espagne. Certains amateurs le voient comme une preuve de l’engouement pour l’esthétique off-road vintage, même si le prix final reste justifié par le niveau de personnalisation.