V6 Toyota indestructible et look de supercar : l’hybride méconnue qui sera l’affaire de 2025

À l’heure où les sportives thermiques haut de gamme subissent de plein fouet les restrictions environnementales et les malus écologiques, un ovni signé Lexus attire tous les regards sur le marché de l’occasion. Il s’appelle LC 500 h, et sous ses lignes spectaculaires se cache une mécanique hybride aussi raffinée qu’originale, conjuguant performance, efficacité et noblesse d’architecture.

Commercialisé neuf autour de 120 000 €, ce grand coupé de luxe, véritable vitrine technologique de Lexus, devient soudainement plus accessible en seconde main. Les premières annonces sérieuses débutent aujourd’hui sous les 60 000 €, avec des modèles bien équipés, kilométrés à moins de 100 000 km et généralement très bien entretenus. De quoi séduire les amateurs de belles mécaniques à la recherche d’un véhicule d’exception… sans vouloir sacrifier leur portefeuille ni leur conscience écologique.

Car le LC 500 h n’est pas un coupé comme les autres. Il marie une mécanique V6 atmosphérique à une motorisation électrique puissante dans un système hybride baptisé Multi-Stage Hybrid System, capable de restituer près de 360 ch, tout en maintenant une consommation moyenne autour de 6 à 7 litres aux 100 kilomètres. Le tout dans un écrin digne d’un concept-car roulant, aux finitions artisanales et à la fiabilité proverbiale.

Et si le luxe n’était pas toujours inaccessible ? Voici pourquoi le Lexus LC 500 h est aujourd’hui l’un des meilleurs compromis du marché de l’occasion haut de gamme.

Lexus LC 500 h d’occasion : design spectaculaire, technologie hybride et prix divisé par deux

Un grand coupé de luxe signé Lexus, hybride et raffiné, désormais accessible sur le marché français de l’occasion.

Un modèle qui allie design futuriste, mécanique noble et consommation maîtrisée.

Voici tout ce qu’il faut savoir avant d’acheter un LC 500 h de seconde main.

Un prix divisé par deux sur le marché de l’occasion

Difficile d’imaginer qu’un tel véhicule puisse se négocier aujourd’hui à moins de 60 000 €. Et pourtant, c’est désormais la réalité du marché de l’occasion en France et en Europe pour la Lexus LC 500 h, ce grand coupé hybride de luxe lancé en 2017. Neuf, il dépassait aisément les 120 000 €, surtout dans les finitions hautes comme la Sport+ ou les versions avec toit carbone.

En occasion, la majorité des modèles visibles entre 60 et 80 000 € affiche une kilométrage contenu (souvent entre 50 000 et 90 000 km), preuve que ce type de voiture est généralement bien préservé. Il s’agit le plus souvent de véhicules de direction ou de passionnés, rarement utilisés au quotidien. La cote reste soutenue grâce à la rareté et au caractère exclusif du modèle, mais l’écart avec le neuf reste spectaculaire.

Une technologie hybride unique dans sa catégorie

La Lexus LC 500 h n’est pas qu’une belle carrosserie. Sous le capot, elle cache un système hybride très sophistiqué, appelé Multi-Stage Hybrid System, combinant un moteur V6 atmosphérique de 3,5 litres à un bloc électrique, pour une puissance cumulée de 359 chevaux. L’ensemble est couplé à une boîte automatique à 10 rapports simulés, offrant à la fois souplesse et efficacité.

Cette motorisation permet des performances très honorables avec un 0 à 100 km/h en environ 5 secondes, tout en conservant une consommation maîtrisée autour de 6,4 à 7,0 L/100 km selon les cycles. En usage mixte, elle se montre bien plus efficiente qu’un coupé V8 traditionnel, ce qui en fait une alternative intelligente pour les conducteurs sensibles aux enjeux environnementaux sans vouloir renoncer au plaisir automobile.

Et comme souvent chez Lexus, la fiabilité est au rendez-vous. Le système hybride, déjà largement éprouvé sur d’autres modèles de la marque, se montre endurant, et la qualité de fabrication japonaise garantit une longévité exceptionnelle.

Un habitacle luxueux, entre artisanat et technologie

À bord, le LC 500 h impressionne autant que son design extérieur. La présentation est à la fois high-tech et artisanale, avec des matériaux nobles (alcantara, cuir perforé, inserts en métal ou carbone) et un assemblage d’une rigueur exemplaire. L’insonorisation est soignée, et l’ergonomie typiquement Lexus, avec un combiné numérique complet et un système d’infodivertissement compatible Apple CarPlay/Android Auto (sur les versions les plus récentes).

Les équipements ne manquent pas : sièges chauffants et ventilés, suspension adaptative, affichage tête haute, caméra 360°, régulateur adaptatif, ou encore système audio Mark Levinson sur les finitions hautes. Les places arrière, bien que symboliques, permettent de dépanner ponctuellement. Le coffre, quant à lui, offre environ 197 litres de volume, suffisant pour un usage week-end.

Une fiabilité Lexus et des garanties rassurantes

Si le LC 500 h séduit autant en occasion, c’est aussi grâce à la réputation d’excellence de Lexus en matière de fiabilité. Les motorisations hybrides sont connues pour leur robustesse, et l’entretien reste maîtrisé dans le réseau de la marque, notamment via le programme Lexus Select.

Ce label permet d’acquérir un véhicule d’occasion avec une révision complète, une garantie jusqu’à 3 ans, un historique de maintenance certifié, et une assistance européenne. En France, de nombreux exemplaires sont ainsi proposés via ce canal, offrant une sérénité supplémentaire à l’achat.

Rares sont les points faibles recensés : un infodivertissement un peu daté sur les premiers millésimes, des révisions à anticiper pour le système hybride après 100 000 km, et une taxation écologique à vérifier selon les émissions précises du modèle (quelques versions approchant les 150 g/km).

Que vérifier avant d’acheter un Lexus LC 500 h d’occasion ?

Avant de vous lancer, quelques précautions s’imposent :

Contrôler la présence du **carnet d’entretien Lexus** et la régularité des révisions.

Faire vérifier l’**état de la batterie hybride** (test disponible en atelier Lexus).

Examiner l’**état des trains roulants** et des **pneumatiques**, coûteux à remplacer.

Tester le véhicule à froid et à chaud pour valider le **bon fonctionnement de la boîte Multi-Stage**.

Demander un **historique kilométrique certifié** (notamment via Lexus Select ou Histovec en France).

Anticiper la **fiscalité** (pas de malus pour les modèles à 145 g/km, vignette Crit’Air 1).

Enfin, le coût de l’assurance reste raisonnable pour un coupé de cette gamme, notamment si vous optez pour une version avec bonus écologique ou faible kilométrage annuel.