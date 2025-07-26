L’Outback est un nom emblématique chez Subaru. Synonyme de fiabilité, de transmission intégrale permanente et de break baroudeur, il est devenu une référence dans le monde des véhicules tout-chemin familiaux. Mais en 2026, un nouveau chapitre s’ouvre. Subaru dévoilera un modèle radicalement différent : le E-Outback Trailseeker, un SUV 100 % électrique qui entend marier esprit d’aventure, espace intérieur et électrification totale.

Développé en collaboration avec Toyota, ce nouveau venu repose sur la base du Toyota bZ4X Touring, mais en reprend l’ADN à la sauce Subaru. Résultat : un design anguleux, une double motorisation électrique pour un total de 381 ch, et un système 4×4 intelligent Dual X-Mode, qui adapte la motricité à chaque situation. Bien plus qu’une simple version électrique de l’Outback actuel, il s’agit d’un véhicule à part entière, pensé pour conquérir un public nouveau.

Ce SUV familial s’annonce ultra-polyvalent : plus de 450 km d’autonomie, 21 cm de garde au sol, recharge rapide en 30 minutes et un intérieur repensé autour de l’ergonomie et du confort, avec un grand écran central et un coffre de près de 600 litres. Il s’adresse autant aux familles qu’aux amateurs de nature, désireux de quitter le thermique sans renoncer aux capacités off-road.

Un look robuste pour le Subaru E-Outback 2026, loin du break traditionnel

Le Subaru E-Outback ne reprend aucun élément du modèle actuel. Conçu sur une base inédite, il abandonne l’apparence de break surélevé pour adopter un style SUV affirmé, très anguleux, presque cubique. Les lignes évoquent davantage un 4×4 moderne qu’un crossover urbain : calandre verticale, pavillon droit, feux LED horizontaux, protections marquées et une posture musclée qui s’éloigne des codes classiques de la marque.

L’objectif est clair : revendiquer une image de baroudeur électrique, à mi-chemin entre le look Wilderness et les volumes du Toyota bZ4X Touring. Et avec 21 cm de garde au sol, il ne se contente pas d’un style. Il promet aussi de vraies aptitudes hors des sentiers battus.

Habitacle du Subaru E-Outback : écran XXL et confort familial

À l’intérieur, le changement est tout aussi radical. Le E-Outback 2026 adopte une planche de bord moderne, centrée autour d’un large écran tactile central, surplombant une interface intuitive et épurée. L’instrumentation devient 100 % numérique, et l’ergonomie a été pensée pour les longs trajets, avec des sièges confortables et de nombreux rangements.

L’espace à bord est l’un des gros atouts de ce modèle : deux rangées spacieuses, une banquette arrière large, et un coffre de 600 litres, très pratique pour les familles ou les loisirs de plein air. La qualité perçue progresse, avec des matériaux résistants et une approche fonctionnelle fidèle à l’esprit Subaru.

Double moteur électrique et 4×4 intelligent : les dessous techniques du E-Outback

Sous la carrosserie, Subaru mise sur une architecture à deux moteurs électriques : un sur chaque essieu. Cette configuration permet une transmission intégrale permanente, avec une répartition dynamique du couple. Pas de boîte de vitesses ni de réducteur, mais un système Dual X-Mode intelligent qui adapte l’adhérence selon le terrain : neige, boue, pente, ou sol glissant.

Ce système de gestion électronique remplace les blocages mécaniques classiques et permet au E-Outback de maintenir un haut niveau de motricité, même en conditions extrêmes. Une vraie force pour une voiture électrique de série.

381 chevaux, 450 km d’autonomie et recharge rapide pour le E-Outback Trailseeker

Avec une puissance cumulée de 381 chevaux, le Subaru E-Outback affiche des performances dignes d’un SUV sportif. Le 0 à 100 km/h est abattu en 4,5 secondes, un chiffre impressionnant pour un modèle aussi polyvalent. La batterie, d’une capacité utile de 74,7 kWh, promet plus de 450 km d’autonomie, selon les estimations.

La recharge rapide est également au programme : le constructeur annonce 80 % de batterie en 30 minutes sur borne compatible. Subaru entend ainsi proposer un véhicule non seulement performant, mais aussi adapté aux usages familiaux et aux longs trajets, même loin des stations.