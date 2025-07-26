ActualitéCe SUV chinois qui trouve son public en Europe tente le tout-terrain...

Ce SUV chinois qui trouve son public en Europe tente le tout-terrain avec un compromis discutable

Publié par: Maxime Lefèvre

Date:

SUV au succès modeste en Europe présenté en version tout-terrain avec capacités 4x4 renforcées mais comportant un défaut notable
Cette version baroudeuse d'un SUV qui gagne doucement du terrain en Europe offre de vraies aptitudes 4x4 au prix d'un compromis qui divise

Partager:

Et si l’image du véritable 4×4 ne passait plus forcément par les emblèmes historiques du marché ? Un nouveau venu tente de bousculer la hiérarchie établie. Il s’appelle JAECOO 7, il nous vient de Chine, et dans sa toute récente édition spéciale 4×4, il entend bien démontrer qu’un SUV peut aussi séduire les amateurs d’aventure… sans exploser les budgets.

Derrière ce nom encore confidentiel en France se cache une filiale du groupe Chery, déjà active dans plusieurs pays européens à travers le label OMODA & JAECOO. En Chine, cette version 4×4 du JAECOO 7 vient tout juste d’être dévoilée avec un argument fort : proposer une silhouette de baroudeur affirmé, une transmission intégrale évoluée, et un niveau d’équipement très généreux, le tout à un tarif qui défie la concurrence.

Avec son look retravaillé façon tout-terrain, ses jantes inspirées du beadlock, sa calandre noire, ses protections de bas de caisse et ses sept modes de conduite, cette édition spéciale capitalise à fond sur le style SUV off-road. Mais derrière cette posture affirmée se cache aussi une mécanique moderne : moteur turbo essence de 1,6 litre développant près de 200 chevaux, boîte auto double embrayage à 7 rapports, et un système AWD calibré pour s’adapter à tous les terrains.

Si cette version inédite n’est pour l’instant annoncée que pour le marché chinois, elle reflète la volonté claire de JAECOO d’imposer sa vision d’un SUV connecté, technologique et abordable. En Espagne, le modèle classique est déjà commercialisé, et rien n’exclut que cette version 4×4 vienne compléter l’offre. Une offensive qui pourrait, à terme, concerner directement le marché français, à l’heure où les SUV thermiques classiques sont poussés vers la sortie et où les hybrides et PHEV prennent le relais.

V6 Toyota indestructible et look de supercar : l’hybride méconnue qui sera l’affaire de 2025

Face avant du JAECOO 7 édition spéciale 4x4 avec calandre noire et pare-chocs renforcé
Sa face avant redessinée intègre une calandre noire pleine largeur, un bouclier avant spécifique et une signature lumineuse verticale qui accentue son look de baroudeur. © JAECOO

JAECOO 7 édition spéciale 4×4 : un SUV chinois qui adopte le style baroudeur pour séduire l’Europe

La marque JAECOO entend marquer les esprits avec une déclinaison 4×4 de son SUV compact JAECOO 7. Si le modèle de série affiche déjà une allure musclée, cette édition spéciale pousse le curseur encore plus loin côté esthétique tout-terrain. La face avant est redessinée avec une calandre noire plus agressive, intégrant des éléments de style rappelant les 4×4 classiques.

Lire aussi  Présentation mondiale fixée au 8 février 2026 à Dubaï : ce SUV hybride d'exception prépare son offensive sur le marché européen

Les passages de roues sont renforcés par des protections de carrosserie noires, tandis que les bas de caisse adoptent des inserts spécifiques. Autre détail marquant : des jantes inspirées des systèmes beadlock, purement esthétiques mais clairement conçues pour évoquer les véhicules d’expédition. Enfin, un badge exclusif ” 4WD ” souligne la vocation baroudeuse de cette série.

En revanche, si l’allure est celle d’un véritable franchisseur, la fiche technique reste mesurée. Il ne s’agit pas d’un 4×4 à châssis séparé ou doté d’une boîte courte, mais bien d’un SUV compact à transmission intégrale pilotée électroniquement. Une stratégie typique des SUV modernes qui visent le style et la polyvalence plus que la performance pure en franchissement.

Tableau de bord numérique du JAECOO 7 édition spéciale 4x4 avec écran central et volant multifonction
Le poste de conduite fait la part belle à la technologie avec un combiné numérique moderne, un grand écran tactile et une interface connectée compatible Apple CarPlay/Android Auto. © JAECOO

Un moteur turbo performant associé à une transmission intégrale intelligente

Sous le capot, cette version spéciale conserve le bloc connu du JAECOO 7 standard : un moteur essence 1,6 litre turbo, développant 197 chevaux pour un couple de 290 Nm. Il est associé à une boîte de vitesses automatique à double embrayage (7 rapports), qui assure des passages fluides et réactifs, aussi bien en ville que sur route.

Le système de transmission intégrale est entièrement électronique, capable de transférer le couple aux roues arrière selon les besoins. Ce type de système permet au SUV de conserver une bonne motricité sur sol glissant ou accidenté, sans pour autant alourdir la consommation. Le constructeur annonce 7 modes de conduite : éco, standard, sport, boue, sable, neige et tout-terrain.

Les performances restent cohérentes avec le segment : un 0 à 100 km/h en moins de 9 secondes et une consommation mixte autour de 7,5 L/100 km, un chiffre raisonnable pour un SUV essence avec transmission intégrale.

Lire aussi  La perle italo-espagnole méconnue : cette citadine ECO qui défie les standards de consommation
Sièges avant du JAECOO 7 édition spéciale 4x4 avec sellerie similicuir et réglages électriques
Les sièges avant offrent un excellent maintien latéral, une sellerie en similicuir matelassé et des réglages électriques pour un confort optimal, même en usage tout-terrain. © JAECOO

Équipements généreux et posture technologique

L’un des points forts du JAECOO 7 est son niveau d’équipement. Cette version spéciale 4×4 intègre, de série, un toit panoramique, des phares LED adaptatifs, un chargeur à induction, une planche de bord numérique, un système multimédia compatible avec les dernières normes (Android Auto, Apple CarPlay) et un système audio Sony à 8 haut-parleurs.

Les systèmes d’assistance à la conduite ne sont pas oubliés : freinage automatique d’urgence, surveillance des angles morts, aide au maintien dans la voie, régulateur adaptatif. Le tout dans un habitacle sobre mais bien construit, avec des inserts noirs brillants et une sellerie en similicuir rembourré.

La dotation comprend également un système de caméras panoramiques, idéal pour évoluer sur terrain difficile. On retrouve également un assistant de descente, utile dans les pentes raides.

Profil du SUV JAECOO 7 édition spéciale 4x4 avec protections latérales et jantes tout-terrain
Le JAECOO 7 édition spéciale 4×4 affiche une silhouette musclée avec des protections de bas de caisse, des élargisseurs d’ailes et des jantes au design inspiré du beadlock. © JAECOO

Un modèle pensé pour l’international, mais encore incertain en France

Pour l’instant, cette édition spéciale 4×4 du JAECOO 7 est officiellement annoncée pour le marché chinois. Cependant, la version classique du JAECOO 7 est d’ores et déjà disponible en Espagne, avec un réseau officiel OMODA & JAECOO en cours de déploiement. Les premières livraisons ont débuté depuis quelques mois, et les tarifs oscillent entre 33 900 € et 37 900 €, selon le niveau de finition.

Une version AWD (traction intégrale) est bien prévue sur le marché espagnol, même si cette édition 4×4 spécifique n’y est pas encore proposée. Son arrivée dépendra probablement du succès commercial du modèle standard et de l’intérêt des marchés européens pour les SUV à l’image aventurière mais au prix contenu.

Lire aussi  Ce challenger ambitieux vise le Duster avec équipements généreux et tarif agressif

Côté fiscalité, la version thermique pourrait subir un malus CO2 en France selon sa fiche d’homologation exacte, mais des versions hybrides et PHEV sont déjà en préparation, avec une autonomie électrique annoncée proche de 90 km.

Vue arrière du JAECOO 7 édition spéciale 4x4 avec feux LED et diffuseur renforcé
L’arrière se distingue par des feux LED connectés, un sabot de protection apparent et une posture large qui évoque solidité et stabilité sur tous les terrains. © JAECOO

Que peut-on attendre du JAECOO 7 en France ?

Si la marque JAECOO reste encore discrète dans l’Hexagone, son implantation dans les pays voisins (Espagne, Belgique) laisse présager un déploiement progressif en France. Dans un contexte où les constructeurs traditionnels voient leurs prix exploser, ce SUV compact au style baroudeur pourrait séduire les familles et amateurs de SUV polyvalents.

Les versions hybrides rechargeables attendues courant 2025, associant 1,5 turbo + électrique pour un total de ≈ 360 chevaux, viendraient compléter l’offre tout en répondant aux critères des ZFE françaises. L’offre 4×4 resterait limitée en capacité de franchissement pur, mais l’essentiel est ailleurs : proposer un SUV moderne, valorisant et accessible, sans sacrifier l’équipement ou le style.

Si les tarifs restent contenus, le JAECOO 7 édition spéciale 4×4 pourrait devenir un acteur inattendu dans le segment des SUV compacts, aux côtés des Hyundai Tucson, Kia Sportage ou MG EHS.

Ajoutez nous à votre flux Google News
Article précédent
V6 Toyota indestructible et look de supercar : l’hybride méconnue qui sera l’affaire de 2025
Article suivant
L’alliance Toyota-Subaru crée un 4×4 familial atypique : efficace et étonnamment polyvalent
Maxime Lefèvre
Maxime Lefèvre
Journaliste spécialisé dans les essais automobiles et les innovations, Maxime est un véritable passionné de voitures de sport et de compétition. Depuis son plus jeune âge, il est fasciné par la mécanique et les sensations fortes offertes par les moteurs puissants. Expert en véhicules sportifs, Maxime parcourt les routes pour tester les performances des dernières voitures et explorer les technologies de pointe. Ses articles captivants guident les lecteurs à travers l’univers des sports automobiles et les révolutions qui façonnent l’avenir de la mobilité.

Sur le même sujet

Même gabarit qu’un Captur, même niveau d’équipement, mais 6 000 € de moins : ce SUV essence est l’affaire du moment

À moins de 18 000 €, avec un équipement riche et une garantie longue durée, l’EVO 4 frappe...

Hybride, spacieux comme un RAV4 et made in France : ce SUV à 26 790 € est l’arme idéale face à l’invasion chinoise

Avec une remise massive en février 2026, le Citroën C5 Aircross revient sur le devant de la scène....

Avant d’acheter une Tesla Model Y, jetez un œil à ce SUV déjà disponible en France : il charge à 382 kW et change...

Avec un prix sous les 42 000 €, 252 ch et une autonomie proche des 435 km, le...

Ce pick-up électrique de 237 ch arrive en Europe avec la vignette ZÉRO et un tarif qui fait passer le Hilux pour un dinosaure

Premier pick-up électrique abordable d’Europe, le KGM Musso EVX s'affiche dès 44 165 € avec 237 ch et...

Suivez nous

En tant que jeune média indépendant, passionandcar.fr s'efforce de vous fournir du contenu pertinent et de qualité sur le monde automobile. Pour continuer à grandir et à vous offrir le meilleur, nous avons besoin de votre soutien.
Vous pouvez nous aider en nous suivant et en nous ajoutant à vos favoris ou sur Google Actualités. Cela nous permet de toucher un plus large public et de renforcer notre présence en ligne. D'ailleurs, nos amis anglophones peuvent nous retrouver sur passionandcar.com

© 2025 PassionAndCar. Tous droits réservés.