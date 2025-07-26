Ce SUV chinois qui trouve son public en Europe tente le tout-terrain avec un compromis discutable

Et si l’image du véritable 4×4 ne passait plus forcément par les emblèmes historiques du marché ? Un nouveau venu tente de bousculer la hiérarchie établie. Il s’appelle JAECOO 7, il nous vient de Chine, et dans sa toute récente édition spéciale 4×4, il entend bien démontrer qu’un SUV peut aussi séduire les amateurs d’aventure… sans exploser les budgets.

Derrière ce nom encore confidentiel en France se cache une filiale du groupe Chery, déjà active dans plusieurs pays européens à travers le label OMODA & JAECOO. En Chine, cette version 4×4 du JAECOO 7 vient tout juste d’être dévoilée avec un argument fort : proposer une silhouette de baroudeur affirmé, une transmission intégrale évoluée, et un niveau d’équipement très généreux, le tout à un tarif qui défie la concurrence.

Avec son look retravaillé façon tout-terrain, ses jantes inspirées du beadlock, sa calandre noire, ses protections de bas de caisse et ses sept modes de conduite, cette édition spéciale capitalise à fond sur le style SUV off-road. Mais derrière cette posture affirmée se cache aussi une mécanique moderne : moteur turbo essence de 1,6 litre développant près de 200 chevaux, boîte auto double embrayage à 7 rapports, et un système AWD calibré pour s’adapter à tous les terrains.

Si cette version inédite n’est pour l’instant annoncée que pour le marché chinois, elle reflète la volonté claire de JAECOO d’imposer sa vision d’un SUV connecté, technologique et abordable. En Espagne, le modèle classique est déjà commercialisé, et rien n’exclut que cette version 4×4 vienne compléter l’offre. Une offensive qui pourrait, à terme, concerner directement le marché français, à l’heure où les SUV thermiques classiques sont poussés vers la sortie et où les hybrides et PHEV prennent le relais.

JAECOO 7 édition spéciale 4×4 : un SUV chinois qui adopte le style baroudeur pour séduire l’Europe

La marque JAECOO entend marquer les esprits avec une déclinaison 4×4 de son SUV compact JAECOO 7. Si le modèle de série affiche déjà une allure musclée, cette édition spéciale pousse le curseur encore plus loin côté esthétique tout-terrain. La face avant est redessinée avec une calandre noire plus agressive, intégrant des éléments de style rappelant les 4×4 classiques.

Les passages de roues sont renforcés par des protections de carrosserie noires, tandis que les bas de caisse adoptent des inserts spécifiques. Autre détail marquant : des jantes inspirées des systèmes beadlock, purement esthétiques mais clairement conçues pour évoquer les véhicules d’expédition. Enfin, un badge exclusif ” 4WD ” souligne la vocation baroudeuse de cette série.

En revanche, si l’allure est celle d’un véritable franchisseur, la fiche technique reste mesurée. Il ne s’agit pas d’un 4×4 à châssis séparé ou doté d’une boîte courte, mais bien d’un SUV compact à transmission intégrale pilotée électroniquement. Une stratégie typique des SUV modernes qui visent le style et la polyvalence plus que la performance pure en franchissement.

Un moteur turbo performant associé à une transmission intégrale intelligente

Sous le capot, cette version spéciale conserve le bloc connu du JAECOO 7 standard : un moteur essence 1,6 litre turbo, développant 197 chevaux pour un couple de 290 Nm. Il est associé à une boîte de vitesses automatique à double embrayage (7 rapports), qui assure des passages fluides et réactifs, aussi bien en ville que sur route.

Le système de transmission intégrale est entièrement électronique, capable de transférer le couple aux roues arrière selon les besoins. Ce type de système permet au SUV de conserver une bonne motricité sur sol glissant ou accidenté, sans pour autant alourdir la consommation. Le constructeur annonce 7 modes de conduite : éco, standard, sport, boue, sable, neige et tout-terrain.

Les performances restent cohérentes avec le segment : un 0 à 100 km/h en moins de 9 secondes et une consommation mixte autour de 7,5 L/100 km, un chiffre raisonnable pour un SUV essence avec transmission intégrale.

Équipements généreux et posture technologique

L’un des points forts du JAECOO 7 est son niveau d’équipement. Cette version spéciale 4×4 intègre, de série, un toit panoramique, des phares LED adaptatifs, un chargeur à induction, une planche de bord numérique, un système multimédia compatible avec les dernières normes (Android Auto, Apple CarPlay) et un système audio Sony à 8 haut-parleurs.

Les systèmes d’assistance à la conduite ne sont pas oubliés : freinage automatique d’urgence, surveillance des angles morts, aide au maintien dans la voie, régulateur adaptatif. Le tout dans un habitacle sobre mais bien construit, avec des inserts noirs brillants et une sellerie en similicuir rembourré.

La dotation comprend également un système de caméras panoramiques, idéal pour évoluer sur terrain difficile. On retrouve également un assistant de descente, utile dans les pentes raides.

Un modèle pensé pour l’international, mais encore incertain en France

Pour l’instant, cette édition spéciale 4×4 du JAECOO 7 est officiellement annoncée pour le marché chinois. Cependant, la version classique du JAECOO 7 est d’ores et déjà disponible en Espagne, avec un réseau officiel OMODA & JAECOO en cours de déploiement. Les premières livraisons ont débuté depuis quelques mois, et les tarifs oscillent entre 33 900 € et 37 900 €, selon le niveau de finition.

Une version AWD (traction intégrale) est bien prévue sur le marché espagnol, même si cette édition 4×4 spécifique n’y est pas encore proposée. Son arrivée dépendra probablement du succès commercial du modèle standard et de l’intérêt des marchés européens pour les SUV à l’image aventurière mais au prix contenu.

Côté fiscalité, la version thermique pourrait subir un malus CO2 en France selon sa fiche d’homologation exacte, mais des versions hybrides et PHEV sont déjà en préparation, avec une autonomie électrique annoncée proche de 90 km.

Que peut-on attendre du JAECOO 7 en France ?

Si la marque JAECOO reste encore discrète dans l’Hexagone, son implantation dans les pays voisins (Espagne, Belgique) laisse présager un déploiement progressif en France. Dans un contexte où les constructeurs traditionnels voient leurs prix exploser, ce SUV compact au style baroudeur pourrait séduire les familles et amateurs de SUV polyvalents.

Les versions hybrides rechargeables attendues courant 2025, associant 1,5 turbo + électrique pour un total de ≈ 360 chevaux, viendraient compléter l’offre tout en répondant aux critères des ZFE françaises. L’offre 4×4 resterait limitée en capacité de franchissement pur, mais l’essentiel est ailleurs : proposer un SUV moderne, valorisant et accessible, sans sacrifier l’équipement ou le style.

Si les tarifs restent contenus, le JAECOO 7 édition spéciale 4×4 pourrait devenir un acteur inattendu dans le segment des SUV compacts, aux côtés des Hyundai Tucson, Kia Sportage ou MG EHS.